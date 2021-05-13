Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств
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Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук уверяет, что уголовное дело в отношении него якобы является политически мотивированным, как и введенные ранее СНБО санкции.
Об этом он заявил в зале суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Я и моя жена являемся богатыми людьми, однако чтобы я не мог распоряжаться этими средствами, против нас применили санкции. Все счета заблокированы, эти средства мы не можем использовать...Это политически мотивированное обвинение, подозрение. Считаю, что в распоряжении правоохранительных органов и представителей прокуратуры нет объективных доказательств по отношению ко мне", - отметил Медведчук.
Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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...раса!
Но Медведчук сидеть должен.
Снимая очередной видоискатели для поднятия рейтинга, все сделали как всегда через ….
Или все таки это специально ???
Ви серйозно? Та хоч мільярд. Медведчук заплатить. Все одно не з власної кишені, а з російського бюджету.
СІЗО, і тільки СІЗО! Без жодних застав і порук!
Аксиома всех при власти.
А потом все потихоньку прикроют. как было и в предыдущие разы.
Это уже стойкая примета - как случился очередной облом и падение рейтинга так устраивают шумную кампанию и публикуют очередной рейтинг с целью отвлечь внимание.
Этот раз не исключение.
покупка этим же миром кацапских природных ресурсов тчк