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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) суд (24701) государственная измена (950) мера пресечения (361)

Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук уверяет, что уголовное дело в отношении него якобы является политически мотивированным, как и введенные ранее СНБО санкции.

Об этом он заявил в зале суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Я и моя жена являемся богатыми людьми, однако чтобы я не мог распоряжаться этими средствами, против нас применили санкции. Все счета заблокированы, эти средства мы не можем использовать...Это политически мотивированное обвинение, подозрение. Считаю, что в распоряжении правоохранительных органов и представителей прокуратуры нет объективных доказательств по отношению ко мне", - отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
абжалуєшь в басманньій суд.
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13.05.2021 15:24
+8
Мертвечук, падло ты рогатое, черт из преисподни, а Стус за что сидел?!!!
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13.05.2021 15:40
+8
Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів - Цензор.НЕТ 1755
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13.05.2021 15:43
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абжалуєшь в басманньій суд.
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13.05.2021 15:24 Ответить
ТВАРЬ должна сидеть !!!
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13.05.2021 15:45 Ответить
По законам военного времени,к стенке
...раса!
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13.05.2021 15:26 Ответить
яйца в косяк дверей, во всём признается и кенеди возьмёт Медведчук уверяет, что дело против него политически-мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств - Цензор.НЕТ 1379
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13.05.2021 15:29 Ответить
Ну в целом вся эта мышиная возня сейчас действительно только ради рейтинга ЗЕ.

Но Медведчук сидеть должен.
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13.05.2021 15:30 Ответить
Все может быть
Снимая очередной видоискатели для поднятия рейтинга, все сделали как всегда через ….
Или все таки это специально ???
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13.05.2021 15:30 Ответить
Медведчуку, статки якого оцінюють в 620 мільйонів доларів, просять заставу у 300 мільйонів гривень.

Ви серйозно? Та хоч мільярд. Медведчук заплатить. Все одно не з власної кишені, а з російського бюджету.

СІЗО, і тільки СІЗО! Без жодних застав і порук!
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13.05.2021 15:31 Ответить
Это не Путин это чучело так что ваши доказательства не доказательства...Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств - Цензор.НЕТ 3371
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13.05.2021 15:32 Ответить
Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств - Цензор.НЕТ 6079
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13.05.2021 15:37 Ответить
Це Костя Саприкін? Фільм не бачив, але з контексту угадується.
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13.05.2021 16:17 Ответить
Это карма ..за Стуса еще не получил своего
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13.05.2021 15:38 Ответить
Мертвечук, падло ты рогатое, черт из преисподни, а Стус за что сидел?!!!
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13.05.2021 15:40 Ответить
Он был не богатый((, по логике мертвечука
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13.05.2021 15:52 Ответить
Если воровать - то это бизнес, а вот когда отвечать - то это .... политические репрессии.
Аксиома всех при власти.
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13.05.2021 15:41 Ответить
Начали как всегда громко - с шумом и пылью, чтоб отвлечь внимание и прикрыть все просеры с Блинкеном.
А потом все потихоньку прикроют. как было и в предыдущие разы.
Это уже стойкая примета - как случился очередной облом и падение рейтинга так устраивают шумную кампанию и публикуют очередной рейтинг с целью отвлечь внимание.
Этот раз не исключение.
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13.05.2021 15:41 Ответить
Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів - Цензор.НЕТ 1755
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13.05.2021 15:43 Ответить
есть, он ворюга и бандит. но все-равно не пасодют.
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13.05.2021 15:43 Ответить
причина многих бед в мире -
покупка этим же миром кацапских природных ресурсов тчк
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13.05.2021 15:45 Ответить
Ось цікаво- багатий громадянин України,на її напали,скільки грошей він добровільно віддав на її захист?
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13.05.2021 15:53 Ответить
Карма зраднику і поліцаю рано чи пізно, але приходить.
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13.05.2021 16:08 Ответить
Був би воєнний стан, давно б цю суку ліквідували
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13.05.2021 16:42 Ответить
Ворог України повинен бути за гратами,і не *** яким чином він там опинеться.
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13.05.2021 17:53 Ответить
 
 