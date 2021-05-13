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Новости Политика Украины
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Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заключение правительствами Украины и Французской Республики четырех рамочных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я рад, что все, о чем мы договаривались с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, не просто слова. А профессиональные люди смогли все это доказать от слов до серьезных соглашений. Все эти четыре соглашения очень актуальны", - сказал Зеленский.

Президент отметил важность заключения соглашений для улучшения качества водоснабжения в Украине.

"Я очень рад, что мы решаем этот вопрос не только на местном уровне, но и на государственном. Будут вкладываться большие деньги. Это важно как в Луганской области, так и в столице Украины", - отметил глава государства.

Зеленский также отметил актуальность заключения соглашения по обновлению парка железнодорожных локомотивов: "Для Украины очень важно, что уровень локализации производства будет 35%. То есть будет как обновление техники, так и увеличение количества рабочих мест".

Президент подтвердил приглашение Президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит Макрон на празднование 30-летия независимости Украины в августе этого года.

Напомним, ранее Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
а каким боком тут луганщина? а остальную Украину это не касается?
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13.05.2021 16:03
+2
Да ты, клоун, всему очень рад
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13.05.2021 15:39
+2
дурачку пальчик покажи - он радоваться будет Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6236
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13.05.2021 15:42
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Да ты, клоун, всему очень рад
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13.05.2021 15:39 Ответить
дурачку пальчик покажи - он радоваться будет Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6236
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13.05.2021 15:42 Ответить
" - Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами чиновниками !..."

к/ф "Лимонадный Джо", 1964 Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6269
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13.05.2021 15:41 Ответить
а Луганщина каким боком?Луганстепловоз -в оккупированном Луганске
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13.05.2021 15:47 Ответить
а каким боком тут луганщина? а остальную Украину это не касается?
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13.05.2021 16:03 Ответить
РЮКЗАКЕВИЧ СЕБЕ ПРЕМ ЄР МІНІСТРОМ УКРАЇНИ ВОЗОМНИВ Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 5278 Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6488
Як що ти мєнт, залишайся мєнтом.
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13.05.2021 16:07 Ответить
В Киеве вода в кранах ужасная! Накипь страшная остается. Проблема тут комплексная и старые трубы в домах и старые трубы под землей и очистные станции уже давным-давно прошли срок эксплуатации. В кранах вода уже техническая наверное, а не питьевая. Людей травят по сути - этой водой. Нужно эту проблему решать комплексно и передавать работу по перекладке труб в домах на локальные уровни, под асфальтом трубы нужно тоже перекладывать старые, и очистные станции нужно новые делать. И нужно по новой делая облегченный доступ к трубам оставлять. Чтобы не нужно было все расколупывать. Или железными листами делать дороги над трубами или делать трубы выделено или фиг знает. А в детстве была вода в кранах хорошая и можно было с улицы прибежать и прямо с крана пить воду и она была нормальная. Было бы норм, если бы сделали нормальную воду. А то накипь и хлор или фиг знает - это отрава для людей и это убитое здоровье и т.д.
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13.05.2021 16:19 Ответить
Минуточку!
Вроде как всего пару лет назад мощно начинали строить локомотивы Дженерал Электрик, потом был Стименс, и теперь опять с начала?
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13.05.2021 16:37 Ответить
Т.е. зеленая плесень во время ВОЙНЫ и ЭПИДЕМИИ занимает у французов 1, 3 млрд ЕВРО на...покупку электровозов, пожарных кранов и очистку воды в Киеве и Луг.обл.?????
Какой откат от этой "крайне необходимой" именно сейчас сделки????
Какой откат от покупки французских вертолетов????А, Аваков?

В Украине это все МОГУТ производить, но зеленой плесени не выгодно??? Откатов не будет???
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14.05.2021 01:15 Ответить
 
 