Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заключение правительствами Украины и Французской Республики четырех рамочных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я рад, что все, о чем мы договаривались с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, не просто слова. А профессиональные люди смогли все это доказать от слов до серьезных соглашений. Все эти четыре соглашения очень актуальны", - сказал Зеленский.

Президент отметил важность заключения соглашений для улучшения качества водоснабжения в Украине.

"Я очень рад, что мы решаем этот вопрос не только на местном уровне, но и на государственном. Будут вкладываться большие деньги. Это важно как в Луганской области, так и в столице Украины", - отметил глава государства.

Зеленский также отметил актуальность заключения соглашения по обновлению парка железнодорожных локомотивов: "Для Украины очень важно, что уровень локализации производства будет 35%. То есть будет как обновление техники, так и увеличение количества рабочих мест".

Президент подтвердил приглашение Президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит Макрон на празднование 30-летия независимости Украины в августе этого года.

Напомним, ранее Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.

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