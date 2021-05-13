Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заключение правительствами Украины и Французской Республики четырех рамочных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Я рад, что все, о чем мы договаривались с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, не просто слова. А профессиональные люди смогли все это доказать от слов до серьезных соглашений. Все эти четыре соглашения очень актуальны", - сказал Зеленский.
Президент отметил важность заключения соглашений для улучшения качества водоснабжения в Украине.
"Я очень рад, что мы решаем этот вопрос не только на местном уровне, но и на государственном. Будут вкладываться большие деньги. Это важно как в Луганской области, так и в столице Украины", - отметил глава государства.
Зеленский также отметил актуальность заключения соглашения по обновлению парка железнодорожных локомотивов: "Для Украины очень важно, что уровень локализации производства будет 35%. То есть будет как обновление техники, так и увеличение количества рабочих мест".
Президент подтвердил приглашение Президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит Макрон на празднование 30-летия независимости Украины в августе этого года.
Напомним, ранее Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.
Пожалуйста, подождите...
женщинамичиновниками !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964
Як що ти мєнт, залишайся мєнтом.
Вроде как всего пару лет назад мощно начинали строить локомотивы Дженерал Электрик, потом был Стименс, и теперь опять с начала?
Какой откат от этой "крайне необходимой" именно сейчас сделки????
Какой откат от покупки французских вертолетов????А, Аваков?
В Украине это все МОГУТ производить, но зеленой плесени не выгодно??? Откатов не будет???