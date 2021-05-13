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Новости Общество
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налоги (3182) Каленков Александр (97)

Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата, - Каленков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата, - Каленков

Налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США.

Об этом написал в Фейсбуке президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он обратил внимание, что это в десять раз выше суммы в 4 доллара, которая в последнее время часто всплывает в СМИ. В частности, такое предположение в своих соцсетях распространяет экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Такие заявления являются абсолютно манипулятивными. Напомню, что рентная ставка – это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в государственный бюджет. В целом же налоговая нагрузка на тонну железорудного концентрата составляет – 43 доллара США, а это в десять раз выше озвученной в СМИ суммы", - написал Каленков.

Цены на железную руду крайне нестабильны, объяснил он. Они могут меняться в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств как сегодняшняя эпидемия COVID-19. В частности, текущий рост цен до 200 долл за тонну связывают с сокращением производства в Бразилии и ЮАР, где ситуация с пандемией остается тяжелой. Однако еще недавно стоимость руды не превышала 40 долл за тонну.

"Безусловно, когда рыночная конъюнктура благоприятна, и цены на сырье возрастают, пропорционально растет налогообложение прибыли компаний и увеличиваются инвестиционные программы", - резюмировал Каленков.
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Пустая болтовня. Может быть так, а может и иначе.
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13.05.2021 15:39 Ответить
шо то маловато, пианист мог бы и до ста догнать, гроши то не пахнут
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13.05.2021 15:48 Ответить
А надра чьи? Остальные 160 в офшеры делить. По конституции надра вам хапуги никто не давал. Прийдется расплачиваться и продать не получится. Распорядители народной властности хреновы
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13.05.2021 15:51 Ответить
43 в бюджет, а відпускна ціна 179. Рінату і Бєні цього мало?

https://ycharts.com/indicators/iron_ore_spot_price_any_origin
І навіть в гірші часи вони її не в збиток продавали.
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13.05.2021 16:21 Ответить
 
 