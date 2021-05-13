РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4509 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 640 25
ЧАЭС (522) ядерная безопасность (429)

Ученые об усилении ядерных реакций на ЧАЭС: Пока никаких причин для волнения нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ученые об усилении ядерных реакций на ЧАЭС: Пока никаких причин для волнения нет

В течение нескольких последних дней в отечественных и зарубежных средствах массовой информации распространяется информация о росте плотности нейтронного потока на ЧАЭС-4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Так, по данным Института проблем безопасности АЭС, некоторые датчики под объектом "Укрытие" зафиксировали рост активности нейтронных потоков в отдельном труднодоступном участке. В то же время, Институт проблем безопасности АЭС отмечает, что этот рост нейтронного потока происходит медленно.

"Такая информация может вызвать беспокойство у рядового читателя, но надо иметь в виду, что "Укрытие" - сложный объект, в нем происходит ряд физических процессов, поэтому оценивать ситуацию следует комплексно, учитывая все имеющиеся аспекты. Прежде всего, надо понимать, что все процессы под объектом "Укрытие" происходят в подкритическом, то есть безопасном состоянии. Следует учитывать также ситуацию с местом расположения датчиков нейтронов, специфику измерений и тому подобное", - следует из сообщения.

Отмечается, что объект "Укрытие" - потенциально опасен, ведь под ним расположено значительное количество ядерных и радиоактивных материалов. Однако он оснащен современной системой непрерывного мониторинга, под которой находятся и гамма-излучения, и температурный режим, и плотность потока нейтронов. Для каждого датчика установлены пределы безопасной эксплуатации (учитывая специфику объекта, они установлены очень консервативно). И ситуация с некоторым ростом плотности потока нейтронов не является непредсказуемой и внезапной.

"Если принимать во внимание данные этих датчиков в комплексе с другими показателями то, учитывая темпы роста, можно говорить о том, что запас до установленных пределов очень большой, поэтому пока никаких причин для волнения нет", - добавили в ГНТЦ ЯРБ.

Читайте также: Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые

Также отмечается, что причин для роста активности этих нейтронных потоков может быть несколько. Так, в частности, одной из них может быть изменение формы и состава топливосодержащих масс, которые не являются однородными по содержанию и плотности.

Из сообщения следует, что на интенсивность реакции влияет также взаимодействие топливосодержащих масс с водой, о чем также упомянуто в СМИ. Вода не является просто охладителем, она может быть как замедлителем нейтронов, так и поглотителем, что, в свою очередь, будет по-разному влиять на ход физических процессов.

"В Украине есть профильные исследовательские организации, которые сосредотачивают свое внимание на изучении данного вопроса, разрабатывают модели и осуществляют тщательный анализ. И результаты их расчетов достаточно четко подтверждают физические феномены, которые вызывают данную ситуацию, то есть она контролируется и не является чрезвычайной", - добавляют ученые.

"Что стало причиной нагнетания проблемы - сказать трудно, возможно речь идет лишь о попытке получения финансирования... Нам очень странно наблюдать активность и панику некоторых научных учреждений и отдельных ученых в Украине и за ее пределами по вопросу, о котором было известно давно и который не является критическим и требует решения, но в плановом порядке", - следует далее.

"В общем, надо понимать, что ядерные процессы, о которых идет речь, будут продолжаться очень долго и сложно спрогнозировать, в какой именно период времени будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс. Для повышения реалистичности прогнозных оценок следует отметить важность обеспечения адекватности расчетных моделей и достоверности исходных данных, которые используются учеными. Это сложная инженерная и научная задача, которой еще нужно уделить много внимания, времени и усилий", - подытожили в ГНТЦ ЯРБ.

Читайте также: Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
когда-то, 26 апреля, в 1986-м, у товарища Дятлова тоже "всё было под контролем"...
показать весь комментарий
13.05.2021 15:48
+6
не удивлюсь, если за разгоном паники торчат нарасеянские уши.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:44
+5
_Ну не знаю... Вот помню ВОЗ говорил шо в Кетае всё ровно, пандемии на горизонте нет и причин прекращать авиаперевозки с Кетаем нет. Так шо можно я таки на всякий случай буду немного волноваться и подсматривать за вами одним глазом? Просто на всякий пожарный, а то кто его знает.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Ну не знаю... Вот помню ВОЗ говорил шо в Кетае всё ровно, пандемии на горизонте нет и причин прекращать авиаперевозки с Кетаем нет. Так шо можно я таки на всякий случай буду немного волноваться и подсматривать за вами одним глазом? Просто на всякий пожарный, а то кто его знает.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:40 Ответить
Если что то пойдет не так - можно будет подсматривать тремя глазами.
показать весь комментарий
13.05.2021 16:48 Ответить
не удивлюсь, если за разгоном паники торчат нарасеянские уши.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:44 Ответить
За разгоном паники стоят журналисты, которые пишут обо всем слабо это понимая. Поэтому услышав или прочитавши где-то фразу "рост активности нейтронных потоков", любой уважающий себя журналист захочет сделать сенсацию. Другие, такие же "специалисты" прочитав статью своего коллеги, сообщат нам что Киев необходимо эвакуировать и так по наростающей...
показать весь комментарий
13.05.2021 16:44 Ответить
ядерная реакция це когда инструментом колят ядро ореха на клавишах рояля
показать весь комментарий
13.05.2021 15:46 Ответить
Ядерная реакция или эрккция президента?
Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає - Цензор.НЕТ 4903
показать весь комментарий
13.05.2021 18:12 Ответить
когда-то, 26 апреля, в 1986-м, у товарища Дятлова тоже "всё было под контролем"...
показать весь комментарий
13.05.2021 15:48 Ответить
сифилисное побывало там на экскурсии, теперь пипец, как Нотр-Дам-де-Пари.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:59 Ответить
У товарища Дятлова было под 100 тонн 2.5% урана в реакторе в околокритическом состоянии.

А щаз по подвалам насыпано непоймичо непойми в каких количествах.

Для справки: критическая масса шара урана-235 - 50кеге
показать весь комментарий
13.05.2021 16:02 Ответить
Багата у нас країна на таланти.
Позавчора вони політологи, вчора віруслологи, а сьогодні атомщики.
Але живемо ми якось не дуже. Як так виходить?
Дивина та й годі...
показать весь комментарий
13.05.2021 16:07 Ответить
_Так выходит потому бандиты. Бандиты у власти последние 30 лет. А до того - в оккупации. Вот пораскинь за это мозгой - и всё просто отличненько сойдётся.
показать весь комментарий
13.05.2021 16:11 Ответить
Просто шоп шота пёрнуть, да?
показать весь комментарий
13.05.2021 16:16 Ответить
Яка мова, яка глибина речення...
Пан мабуть росіянин?
показать весь комментарий
13.05.2021 18:06 Ответить
І шо з тих 100 тонн не зможе десь в кутку зібратись купка у 50 кг через різні неконтрольовані обвали чи розмиви?
показать весь комментарий
13.05.2021 20:50 Ответить
Сейчас спустя много лет, появилось много вбросов в попытках оправдать Дятлова и сделать его невиновным. И уже появилось много адептов, верящих, что Дятлов не карьерист, который рвался доказать свою незаменимость на место директора ЧАЭС.
показать весь комментарий
13.05.2021 17:36 Ответить
ну я об этом и пишу...
показать весь комментарий
13.05.2021 17:44 Ответить
Говорит командование "Долга"! Всем бойцам внимание - приближается выброс!..

Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає - Цензор.НЕТ 3209
показать весь комментарий
13.05.2021 16:20 Ответить
ученые: пока никаких причин для волнения нет.
не ученые: а когда будут?
ученые: не переживайте. вы все сами сразу увидите. причины для волнения будут заметны из любой точки Украины...и не только Украины.
показать весь комментарий
13.05.2021 16:29 Ответить
Сборище идиотов.....
Наверное все эти хитрожопые реакторы для достижения цепной реакции строят от нехрен делать, в то время когда цепную реакцию можно просто получить набросав уран в кучу!
показать весь комментарий
13.05.2021 16:34 Ответить
Вот-с. Естественный атомный реактор в Окло.
Удивительное - рядом.
показать весь комментарий
13.05.2021 16:39 Ответить
ну слава богу, хоть один умный нашёлся!
показать весь комментарий
13.05.2021 16:42 Ответить
взрыва не будет, но вся киевская область заражена(америций и плутоний не определяется на бытовой прибор) и непригодна для жизни.
Кушайте зелень и чернику от бабушек около метро, вы же столичные жители!
показать весь комментарий
13.05.2021 16:48 Ответить
Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає - Цензор.НЕТ 536
главное что б не стало слишком поздно
показать весь комментарий
13.05.2021 17:27 Ответить
1. торчок побывал возле ЧАЭС
2. зафиксирован рост активности нейтронных потоков
показать весь комментарий
13.05.2021 17:40 Ответить
кацапских туристов туда не пускайте
показать весь комментарий
13.05.2021 18:12 Ответить
 
 