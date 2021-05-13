Ученые об усилении ядерных реакций на ЧАЭС: Пока никаких причин для волнения нет

В течение нескольких последних дней в отечественных и зарубежных средствах массовой информации распространяется информация о росте плотности нейтронного потока на ЧАЭС-4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Так, по данным Института проблем безопасности АЭС, некоторые датчики под объектом "Укрытие" зафиксировали рост активности нейтронных потоков в отдельном труднодоступном участке. В то же время, Институт проблем безопасности АЭС отмечает, что этот рост нейтронного потока происходит медленно.

"Такая информация может вызвать беспокойство у рядового читателя, но надо иметь в виду, что "Укрытие" - сложный объект, в нем происходит ряд физических процессов, поэтому оценивать ситуацию следует комплексно, учитывая все имеющиеся аспекты. Прежде всего, надо понимать, что все процессы под объектом "Укрытие" происходят в подкритическом, то есть безопасном состоянии. Следует учитывать также ситуацию с местом расположения датчиков нейтронов, специфику измерений и тому подобное", - следует из сообщения.

Отмечается, что объект "Укрытие" - потенциально опасен, ведь под ним расположено значительное количество ядерных и радиоактивных материалов. Однако он оснащен современной системой непрерывного мониторинга, под которой находятся и гамма-излучения, и температурный режим, и плотность потока нейтронов. Для каждого датчика установлены пределы безопасной эксплуатации (учитывая специфику объекта, они установлены очень консервативно). И ситуация с некоторым ростом плотности потока нейтронов не является непредсказуемой и внезапной.

"Если принимать во внимание данные этих датчиков в комплексе с другими показателями то, учитывая темпы роста, можно говорить о том, что запас до установленных пределов очень большой, поэтому пока никаких причин для волнения нет", - добавили в ГНТЦ ЯРБ.

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Также отмечается, что причин для роста активности этих нейтронных потоков может быть несколько. Так, в частности, одной из них может быть изменение формы и состава топливосодержащих масс, которые не являются однородными по содержанию и плотности.

Из сообщения следует, что на интенсивность реакции влияет также взаимодействие топливосодержащих масс с водой, о чем также упомянуто в СМИ. Вода не является просто охладителем, она может быть как замедлителем нейтронов, так и поглотителем, что, в свою очередь, будет по-разному влиять на ход физических процессов.

"В Украине есть профильные исследовательские организации, которые сосредотачивают свое внимание на изучении данного вопроса, разрабатывают модели и осуществляют тщательный анализ. И результаты их расчетов достаточно четко подтверждают физические феномены, которые вызывают данную ситуацию, то есть она контролируется и не является чрезвычайной", - добавляют ученые.

"Что стало причиной нагнетания проблемы - сказать трудно, возможно речь идет лишь о попытке получения финансирования... Нам очень странно наблюдать активность и панику некоторых научных учреждений и отдельных ученых в Украине и за ее пределами по вопросу, о котором было известно давно и который не является критическим и требует решения, но в плановом порядке", - следует далее.

"В общем, надо понимать, что ядерные процессы, о которых идет речь, будут продолжаться очень долго и сложно спрогнозировать, в какой именно период времени будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс. Для повышения реалистичности прогнозных оценок следует отметить важность обеспечения адекватности расчетных моделей и достоверности исходных данных, которые используются учеными. Это сложная инженерная и научная задача, которой еще нужно уделить много внимания, времени и усилий", - подытожили в ГНТЦ ЯРБ.

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