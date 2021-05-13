Подрывная деятельность Медведчука могла привести к смене политического курса Украины в интересах Кремля, - прокурор в суде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Реализация преступного плана, разработанного народным депутатом "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, могла привести к такому уровню дестабилизации ситуации в Украине, которая позволила бы РФ изменить внешнеполитический курс государства.
Об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам прокурора, с целью эффективного вмешательства во внутренние дела Украины представителями РФ было решено привлечь ряд граждан Украины, в том числе известных политиков, бывших государственных деятелей и чиновников, которые имеют определенное влияние на общественное мнение и ход политических процессов в государстве и которые должны были дискредитировать Украину как на внутреннем, так и международном уровнях.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в неустановленное пока время, но не позднее марта 2015 года, в неустановленном месте неустановленными представителями РФ к противоправной деятельности против Украины решено привлечь Виктора Медведчука", - отметил прокурор.
Согласно данным следствия, Медведчук, будучи несогласным с политическим курсом действующей власти, находясь в личных дружеских отношениях с руководством РФ, с целью направления внешнеполитического курса Украины на сближение с Россией решил помочь Кремлю в совершении действий, направленных на достижение вышеуказанной цели путем осуществления подрывной деятельности против Украины.
По словам прокурора, Медведчук не позднее марта 2015 года предложил народному депутату Тарасу Козаку принять участие в оказании РФ помощи в подрывной деятельности против Украины путем совершения ряда умышленных действий в ущерб суверенитету и обороноспособности, государственной, экономической и информационные безопасности Украины. Козак согласился. Указанные лица вступили в предварительный сговор.
Козак, в соответствии с отведенной ему ролью пособника в совершении преступления, должен был выполнять указания и поручения по систематическому общению с представителями РФ и обмену информацией, заметил прокурор.
Также к противоправной деятельности были привлечены другие лица, которые в настоящее время не установлены следствием.
"Себе господин Медведчук отвел роль организатора и соисполнителя преступления. В свои обязанности он включил координацию в совершении преступных действий и подбор соучастников, разработку плана совершения преступных действий, изготовление и редактирование соответствующих документов", - подчеркнул он.
По замыслу Медведчука, совершение преступления должно было происходить по двум общим направлениям - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб обороноспособности, суверенитету, государственной и информационной безопасности и помощь в проведении подрывной деятельности в ущерб экономической безопасности Украины.
"Реализация указанного плана должна была привести к такому уровню дестабилизации обстановки в Украине, которая бы позволила представителям органов управления РФ осуществлять эффективное, фактическое и опосредованное управление событиями в Украине: принятие управленческих решений, манипулирование общественным мнением и т.д., таким образом, который приведет к выгодному только стране-агрессору изменению внешнеполитического вектора развития Украины", - отметил прокурор.
Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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_Изначально херовая линия обвинения, хромая на три ноги. Обвинять надо в действиях против интересов Украины, в пользу агрессора и оккупанта, против зафиксированных в Конституции интересов Украины и внешнеполитического курса.
Хочется надеяться, что это не спектакль...
Об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева".
Тоже мне, бином Ньютона. Это было всем понятно и известно уже давно, просто официально не озвучивалось.
...Основные решения, связанные с реальными этапами захвата власти в России госбезопасностью, принимались структурой, всегда находившейся в тени, никогда себя не афишировавшей. Называлась она Коллегия КГБ. Это небольшая группа людей. При Андропове в Коллегию КГБ входило 18 человек. Естественно, это было высшее руководство госбезопасности.
Коллегия принимала важные для ведомства решения. Например, создание института Офицеров действующего резерва (ОДР) было выдумкой Коллегии КГБ. Это достаточно интересная схема, когда офицеры КГБ, засылаются в мирный советский сектор на работу, как если бы они засылались нелегалами за границу во вражескую страну. Как раньше нелегалов засылали в другие страны, так в массовом количестве стали в 1980-х годах засылать офицеров КГБ как офицеров действующего резерва в советские учреждения. А мирный советский сектор даже не подозревал об этом и не понимал, что постепенно все важные позиции (самые лакомые и жирные), захватывают офицеры КГБ, «вышедшие» в ОДР.
Система эта продолжает работать и сегодня, только сегодня она действует абсолютно открыто. В советские годы всё делалось тайно. И разглашение информации в отношении ОДР, работавших в советских учреждениях, считалось государственным преступлением и каралось, как если б вы рассекретили «нелегала». - Ю. Фельштинский
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1451801645164341&id=100010035585722&__tn__=%2As%2AsH-R
Все это и было осуществлено усилиями кремля,мертвечука, коломойши, фирташа, ахметки, пинчука и пр. сволочи--в 2019 году после манипуляции общественным мнением был снят проукраинский Президент и посажена на "трон" олигархическая беспринципная малоросская марионетка!