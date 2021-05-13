Подрывная деятельность Медведчука могла привести к смене политического курса Украины в интересах Кремля, - прокурор в суде

Реализация преступного плана, разработанного народным депутатом "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, могла привести к такому уровню дестабилизации ситуации в Украине, которая позволила бы РФ изменить внешнеполитический курс государства.

Об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам прокурора, с целью эффективного вмешательства во внутренние дела Украины представителями РФ было решено привлечь ряд граждан Украины, в том числе известных политиков, бывших государственных деятелей и чиновников, которые имеют определенное влияние на общественное мнение и ход политических процессов в государстве и которые должны были дискредитировать Украину как на внутреннем, так и международном уровнях.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в неустановленное пока время, но не позднее марта 2015 года, в неустановленном месте неустановленными представителями РФ к противоправной деятельности против Украины решено привлечь Виктора Медведчука", - отметил прокурор.

Согласно данным следствия, Медведчук, будучи несогласным с политическим курсом действующей власти, находясь в личных дружеских отношениях с руководством РФ, с целью направления внешнеполитического курса Украины на сближение с Россией решил помочь Кремлю в совершении действий, направленных на достижение вышеуказанной цели путем осуществления подрывной деятельности против Украины.

По словам прокурора, Медведчук не позднее марта 2015 года предложил народному депутату Тарасу Козаку принять участие в оказании РФ помощи в подрывной деятельности против Украины путем совершения ряда умышленных действий в ущерб суверенитету и обороноспособности, государственной, экономической и информационные безопасности Украины. Козак согласился. Указанные лица вступили в предварительный сговор.

Козак, в соответствии с отведенной ему ролью пособника в совершении преступления, должен был выполнять указания и поручения по систематическому общению с представителями РФ и обмену информацией, заметил прокурор.

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Также к противоправной деятельности были привлечены другие лица, которые в настоящее время не установлены следствием.

"Себе господин Медведчук отвел роль организатора и соисполнителя преступления. В свои обязанности он включил координацию в совершении преступных действий и подбор соучастников, разработку плана совершения преступных действий, изготовление и редактирование соответствующих документов", - подчеркнул он.

По замыслу Медведчука, совершение преступления должно было происходить по двум общим направлениям - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб обороноспособности, суверенитету, государственной и информационной безопасности и помощь в проведении подрывной деятельности в ущерб экономической безопасности Украины.

"Реализация указанного плана должна была привести к такому уровню дестабилизации обстановки в Украине, которая бы позволила представителям органов управления РФ осуществлять эффективное, фактическое и опосредованное управление событиями в Украине: принятие управленческих решений, манипулирование общественным мнением и т.д., таким образом, который приведет к выгодному только стране-агрессору изменению внешнеполитического вектора развития Украины", - отметил прокурор.

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Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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