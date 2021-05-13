РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4509 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 096 9
обыск (1845) Тупицкий (232) ГБР (2551)

Тупицкий об обысках в его доме: Что искали - Бог его знает. Изъяли патроны к карабину, жесткий диск и старый телефон жены

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий об обысках в его доме: Что искали - Бог его знает. Изъяли патроны к карабину, жесткий диск и старый телефон жены

Александр Тупицкий заявил, что следователи ГБР во время обыска в его доме изъяли патроны к охотничьему оружию, старый мобильный телефон жены и жесткий диск со старого компьютера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тупицкий сообщил в комментарии УНИАН после обысков, которые проводились сегодня в его доме на улице Михаила Драгоманова.

На вопрос относительно того, что искали и нашли он сказал: "Я не знаю, что искали. Я ничего не скрывал, у меня изъяли патроны к зарегистрированному охотничьему карабину, поскольку я охотник. Также со старого компьютера сняли жесткий диск, старый телефон жены изъяли, в котором даже сим-карты уже нет. И на этом все закончилось. А что искали - Бог его знает", - отметил Тупицкий.

Тупицкий добавил, что связывает этот обыск с давлением на него.

"Таким образом меня хотят выжить из Конституционного суда. Заставить меня уйти. Я называю это издевательством. Нужно вытереть ноги об председателя Конституционного суда, чтобы он сдался морально и ушел", - сказал он.

Также Тупицкий прокомментировал ситуацию с избранием ему меры пресечения в Печерском райсуде столицы в рамках расследования уголовного производства, в котором он является подозреваемым в даче заведомо ложных показаний, и на заседания которого уже несколько раз не являлся.

Читайте также: Обыски начались в 6 утра. Пока какие-то документы и материалы изъяты не были, - адвокаты Тупицкого

Свою неявку Тупицкий пояснил тем, что плохо себя чувствует, но заверил, что в общем не намерен уклоняться от участия в судебных заседаниях.

"Я не уклоняюсь от явки в суд. Но что важнее: участие в заседании или состояние своего здоровья? Заседание никуда не денется", - сказал он.

Кроме того, Тупицкий прокомментировал заседание Верховного суда, где рассматриваются его иски к президенту об отстранении и увольнении с должности судьи КС.

Он отметил, что судебные заседания продолжаются, и предположил, что суд не будет медлить с принятием решений по его искам.

Следователи ГБР сегодня проводили обыск в доме Тупицкого в рамках расследования уголовного производства в отношении бывших судей Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова. В одном из эпизодов этого дела Тупицкий также является подозреваемым.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно . Такой живой . Ходили слухи , что ему делали операцию .
показать весь комментарий
13.05.2021 16:38 Ответить
Конечно он не знает ибо давным давно все что нужно было искать вывез, спалил, утопил.. он че дурак!? его пол года раскручивают минимум , а обыск надумали только проводить, дали время на уничтожения всего и вся, что бы был белый и пушистый перед законом, хотя о чем это я , о каком законе то!?
показать весь комментарий
13.05.2021 16:45 Ответить
Еще и денег оставили, как в том анекдоте))
показать весь комментарий
13.05.2021 16:49 Ответить
Я не є прихильником Тупицького або Медведчука, але на мій погляд от уся ця теперішня активнісь зеленої влади у пошуці ворогів народу на них не зупиниться. Влада уже заточена на репресії, трохи на Порошенку зуби поламали, кинулися на Стерненка, Федину, Звиробій, тощо. От уже і Київраду кошмарять.
Це уже системно. Не має здобутків ні у чому, окрім репресій.
показать весь комментарий
13.05.2021 17:03 Ответить
Не надо прибедняться, дерьмо собачье.
показать весь комментарий
13.05.2021 17:49 Ответить
эта мразь знает слово "бог" ?!! хотя, да. его бог - бабло, и он ему верно служит
показать весь комментарий
13.05.2021 19:38 Ответить
с обыском нагрянули? рановато. надо было лет чере 5....
показать весь комментарий
13.05.2021 19:41 Ответить
Этот хрен наверное тоже прячет бабло в трёхлитровых банках под землёй.
показать весь комментарий
13.05.2021 20:39 Ответить
 
 