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Сломался вертолет, на борту которого был Разумков. Поломка была незначительной, - источник (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Спикер Верховной Рады добирается из Херсона в Киев на автомобиле.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Херсонщине, где Разумков находился с рабочей поездкой. Как только вертолет поднялся вверх над площадкой, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна.
Вертолет приземлился там же, откуда и взлетал. Разумков пересел в автомобиль, и сейчас находится на пути в Киев.
Цензор.НЕТ проверил данную информацию в других источниках, однако они ее не подтвердили. По их словам, Разумков в данный момент направляется автомобилем из Херсона в Киев.
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показать весь комментарий13.05.2021 16:48
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Да, хер майор.
Хоча , як для мене , ,, хрен редьки не слаще" 😀