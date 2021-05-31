Сломался вертолет, на борту которого был Разумков. Поломка была незначительной, - источник (обновлено)

Спикер Верховной Рады добирается из Херсона в Киев на автомобиле.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Херсонщине, где Разумков находился с рабочей поездкой. Как только вертолет поднялся вверх над площадкой, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна.

Вертолет приземлился там же, откуда и взлетал. Разумков пересел в автомобиль, и сейчас находится на пути в Киев.

Цензор.НЕТ проверил данную информацию в других источниках, однако они ее не подтвердили. По их словам, Разумков в данный момент направляется автомобилем из Херсона в Киев.

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