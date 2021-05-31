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Новости Происшествия
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авария (1266) Херсон (2105) Разумков Дмитрий (1521) вертолёт (1039)

Сломался вертолет, на борту которого был Разумков. Поломка была незначительной, - источник (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сломался вертолет, на борту которого был Разумков. Поломка была незначительной, - источник (обновлено)

Спикер Верховной Рады добирается из Херсона в Киев на автомобиле.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Херсонщине, где Разумков находился с рабочей поездкой. Как только вертолет поднялся вверх над площадкой, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна.

Вертолет приземлился там же, откуда и взлетал. Разумков пересел в автомобиль, и сейчас находится на пути в Киев.

Цензор.НЕТ проверил данную информацию в других источниках, однако они ее не подтвердили. По их словам, Разумков в данный момент направляется автомобилем из Херсона в Киев. 

Также читайте: Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+37
Вы тоже все на ЭТО надеялись???)
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13.05.2021 16:48
+26
Люди не пострадали, это хорошо, что с Разумковым?
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13.05.2021 16:49
+20
на место посадки тут же прибыла спецмашина с чистыми штанами для Разумкова Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку Херсоне - Цензор.НЕТ 7096
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13.05.2021 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Вы тоже все на ЭТО надеялись???)
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13.05.2021 16:48 Ответить
Да как-то вертолет жалко....
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13.05.2021 16:49 Ответить
что ты перестанешь марать жирным? ну не то что бы надеялись, но...
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13.05.2021 16:50 Ответить
я надеялся на Зеленского с Ермаком)
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13.05.2021 16:53 Ответить
надо же с чего-то начинать
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13.05.2021 17:45 Ответить
Я - ні. Я маю надію, що Разумков - прямий конкурент Зєлєнского і в потрібний момент відтягне від того голоси. Тепер думаємо, кому вигідно, щоб цього не сталося. 🤔
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13.05.2021 16:54 Ответить
Так, ми сподівалися на краще...
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13.05.2021 17:18 Ответить
Єрмак та Вова надіялись
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13.05.2021 17:58 Ответить
Люди не пострадали, это хорошо, что с Разумковым?
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13.05.2021 16:49 Ответить
Та ничего с ним страшного, отмоют от говна в штанах, дальше будет бредить. В голове все равно отмыть ничего не получится.
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13.05.2021 17:02 Ответить
говно отмоют от говна? Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні - Цензор.НЕТ 7043
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13.05.2021 17:03 Ответить
Ну так а чем сейчас вся зевласть занимается? Тупицкий, Мертвчук. И у говна бывают фамилии.
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13.05.2021 17:07 Ответить
Сорвалось...
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13.05.2021 16:49 Ответить
13-е оно такое.
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13.05.2021 16:59 Ответить
эх, дима, дима...а ведь мог же устроить людям праздник. но нет.
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13.05.2021 16:49 Ответить
на место посадки тут же прибыла спецмашина с чистыми штанами для Разумкова Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку Херсоне - Цензор.НЕТ 7096
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13.05.2021 16:50 Ответить
Шмульке.
Да, хер майор.
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13.05.2021 16:57 Ответить
++++++++++!!
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13.05.2021 17:07 Ответить
Не приведи господь, щоб ти таке відчув, коли "борт" "сипаться" починає, на авторотації... Ти не бачив людей, які потім з вертольота виходять на "ватяних" ногах...Я розумію, що тобі Разумков не подобається... Мені - теж... Однак, твій "жарт" некрасиво пахне... Там, крім нього, ще й екіпаж був... А він до політичних уподобань Разкмкова стосунку не має...
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13.05.2021 17:06 Ответить
ну во первых фраза "посадка совершена в связи с неисправностью двигателя " имеет настолько широкое толкование что к посадке на авторотации может не иметь никакого отношения . а во вторых даже в критических ситуациях есть место шутке . закончилось хорошо . почему бы не позубоскалить Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні - Цензор.НЕТ 1172
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13.05.2021 17:27 Ответить
Я тобі просто привів приклад.... Разумков міг і не зрозуміть, що твориться, а от екіпаж прекрасно розумів і "очкував" більше всього... Так що ти "чистими штаньми" не тому дорікав... Твоє "зубоскальство" вдаряє саме по екіпажу...
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13.05.2021 17:44 Ответить
на жаль... дмитро не постраждав
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13.05.2021 16:50 Ответить
вы бедоносную ЗЕкарму не учли.
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13.05.2021 16:54 Ответить
"в той стране" - кацап детектед Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело - Цензор.НЕТ 8094 Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело - Цензор.НЕТ 3962
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13.05.2021 23:17 Ответить
А шо у пілота не було парашута?
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13.05.2021 16:52 Ответить
Саша, щоб "було парашута" треба висоту ну , ХОЧА Б, 150 метрiв!!! Але й того не вистачить.
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13.05.2021 17:41 Ответить
аха..ха...вертолет из тех которые рюкзаков во франции покупает...
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13.05.2021 16:52 Ответить
Аваков закупал для МЧС и МВД к которым Разумков не имеет никакого отношения. Скорее всего это Ми-8 "Украины". Техника довольно часто отказывает и искать чей либо след в этом крайне глупо...
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13.05.2021 16:59 Ответить
Но вкрай необходимо!!
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13.05.2021 17:08 Ответить
В таком случае я бы покопал бы сторону предыдущего президента. Не открутил ли и не украл ли он с этого вертолета что либо?!
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13.05.2021 17:14 Ответить
...после того как насадил тебя на бутылку? Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело - Цензор.НЕТ 5198
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13.05.2021 23:17 Ответить
Я смотрю фразой про бутылку пользуются особо сообразительные на этом форуме...
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14.05.2021 06:32 Ответить
Понакупляли старья.
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13.05.2021 16:53 Ответить
Первый блин комом...но цель ясна...разумков не жилец..
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13.05.2021 16:54 Ответить
ооо...памперс в клочья...
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13.05.2021 16:55 Ответить
В следующий раз , пусть на троллейбусе летает . Как все .
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13.05.2021 16:55 Ответить
Он шел на Каховку, а вышел к Херсону((
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13.05.2021 16:59 Ответить
...на Одесу. "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, в засаду попался отряд..." Матрос-Железняк-партізан куйово в школі географію вчив. Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні - Цензор.НЕТ 6047
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13.05.2021 17:07 Ответить
кто то много ест
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13.05.2021 17:03 Ответить
Первое китайское предупреждение есть... звоночек прозвенел.
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13.05.2021 17:03 Ответить
Я очень надеялся!!
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13.05.2021 17:06 Ответить
Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні - Цензор.НЕТ 9553
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13.05.2021 17:08 Ответить
экипаж - на пожизненное, техников - повесить за яйца, аэродром - сжечь, архивы уничтожить, Разумкову - орден почёта и денежную компенсацию
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13.05.2021 17:15 Ответить
...разумкова - на бутылку Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело - Цензор.НЕТ 1205
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13.05.2021 23:18 Ответить
Требую повторить на бис!
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13.05.2021 17:20 Ответить
шо - всрався
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13.05.2021 17:27 Ответить
ШкОда , що не так сталося , як гадалося , так Ваван?
Хоча , як для мене , ,, хрен редьки не слаще" 😀
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13.05.2021 17:35 Ответить
один из датчиков показал, что на борту долпоклюй
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13.05.2021 17:45 Ответить
один вертолет потерял, один сломал
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13.05.2021 17:45 Ответить
Предупреждение.
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13.05.2021 17:47 Ответить
а какого он летает на вертолете, а не на электричке с текущей крышей
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13.05.2021 17:52 Ответить
Предостережение и запугивание?
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13.05.2021 18:14 Ответить
это его зелины бандюки предупреждают, чтобы не пиарился и не лез во власть.
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13.05.2021 18:45 Ответить
что такое по твоему "не лез во власть" Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело - Цензор.НЕТ 5608 совково-гебешные речевки Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело - Цензор.НЕТ 6612
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13.05.2021 23:19 Ответить
слишком Разумков не торопиться видеться с мутной Зелей
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13.05.2021 19:16 Ответить
ДімусІк, це тобі попередження ... якось так виглядає.
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14.05.2021 03:45 Ответить
 
 