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Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция. ФОТО

Полиция выдворила из Украины еще одного криминального авторитета из РФ. Ему запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских воров в законе, получил статус так называемого "смотрящего" по спецучреждению. После освобождения он поддерживал связи с представителями криминального мира.

"С целью предотвращения установления и распространения "криминальным авторитетом" - гражданином РФ - преступного влияния было принято решение о его выдворении в порядке реадмиссии на родину", - отмечают правоохранители.

Сегодня, 13 мая, оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с сотрудниками областной полиции и государственной миграционной службы выдворили "авторитета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вора в законе Миндию Гальского и еще одного криминального авторитета выдворили из Украины в Россию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
шо ж они такие все...мелкоафторитетные...посмотреть жеж не на что ))))
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13.05.2021 16:58
+4
Даже не похож на авторитета. Скорее на президента РФ.
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13.05.2021 17:22
+4
Легендарна італійська мафія за часів хвашиста дуче сиділа тихо як миша під віником...бо їх тупо відстрілювали. Ні на що не натякаю, але метод виявився дієвим.
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13.05.2021 17:38
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шо ж они такие все...мелкоафторитетные...посмотреть жеж не на что ))))
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13.05.2021 16:58 Ответить
А посадить ауешника слабо было ?
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13.05.2021 17:02 Ответить
Ведмедчука штоли ?
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13.05.2021 17:12 Ответить
Даже не похож на авторитета. Скорее на президента РФ.
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13.05.2021 17:22 Ответить
такой же окурок? Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3810
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13.05.2021 20:27 Ответить
Не смог кацапчег откупиться , видАть финансовый кризис у чувака 😀
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13.05.2021 17:28 Ответить
он явно чурка...
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13.05.2021 18:35 Ответить
Легендарна італійська мафія за часів хвашиста дуче сиділа тихо як миша під віником...бо їх тупо відстрілювали. Ні на що не натякаю, але метод виявився дієвим.
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13.05.2021 17:38 Ответить
почти такой же метод позволил победить мафию в США
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13.05.2021 20:29 Ответить
Не дуже знаюсь на американській тематиці але можливо Ви праві. Читав лише, що зараз китайські тріади заморщили там італійців по повній.
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13.05.2021 20:50 Ответить
позорище...посадить к торнадовцам....
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13.05.2021 17:39 Ответить
Зачем выдворять? В Таращу таких.
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13.05.2021 18:13 Ответить
надеюсь, хоть пендалей надавали на посошок?
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13.05.2021 20:30 Ответить
 
 