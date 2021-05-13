Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку

Печерский суд Киева, в котором сегодня избирают меру пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, объявил 15-минутный перерыв в заседании.

О необходимости объявить перерыв в связи с техническими неполадками объявил следственный судья, инфомирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил что перерыв необходим для перезагрузки компьютера, который ведет прямую трансляцию на сайте судебной власти.

"У нас техническая неполадка...Нужно перегрузить компьютер. Давайте сделаем перерыв на 10, давайте на 15 минут", - объявил судья.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.