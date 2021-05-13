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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) суд (24701) мера пресечения (361)

Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку

Печерский суд Киева, в котором сегодня избирают меру пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, объявил 15-минутный перерыв в заседании.

О необходимости объявить перерыв в связи с техническими неполадками объявил следственный судья, инфомирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил что перерыв необходим для перезагрузки компьютера, который ведет прямую трансляцию на сайте судебной власти.

"У нас техническая неполадка...Нужно перегрузить компьютер. Давайте сделаем перерыв на 10, давайте на 15 минут", - объявил судья.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Судья не получил СМС с суммой перевода и не знает какое решение принять
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13.05.2021 17:10
+6
как "не о чем"? пошли договариваться о сумме на офшорные счета, представив всё это техническими вопросами неполадками Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 8846
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13.05.2021 17:14
+5
Та нечего там и обсуждать ,на НАРЫ эту гнилую тварь !!! Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 2702
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13.05.2021 17:08
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Та нечего там и обсуждать ,на НАРЫ эту гнилую тварь !!! Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 2702
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13.05.2021 17:08 Ответить
как "не о чем"? пошли договариваться о сумме на офшорные счета, представив всё это техническими вопросами неполадками Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 8846
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13.05.2021 17:14 Ответить
допрос - суд - тюрьма
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13.05.2021 17:09 Ответить
судъе чемодан со взяткой везут...ждет...пересчитает уже в совещательной комнате
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13.05.2021 17:10 Ответить
как дети ) Правда кто-то думает что судья там что-то решает?
Вердикт всей актерской труппе там бил известен еще до начала сьемок.
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13.05.2021 17:18 Ответить
Дали время убежать? Или сколько денег предложить?
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13.05.2021 17:10 Ответить
Судья не получил СМС с суммой перевода и не знает какое решение принять
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13.05.2021 17:10 Ответить
Началось...
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13.05.2021 17:13 Ответить
****, микрофон не хочет с этой падлой в одной комнате находиться
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13.05.2021 17:13 Ответить
Техника не выдерживает. Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 4012
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13.05.2021 17:15 Ответить
Телефонне право? Ні, не чули.🤮
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13.05.2021 17:15 Ответить
Ну а потім судді будуть масово хворіти, або Мертвечук не з'являтиметься на суди.
Короче буде так як з судом над помноженим на ноль Гєшою.
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13.05.2021 17:17 Ответить
Печерський суд в цій справі виконує завдання ОП. Ніякої судівської самодіяльності тут не може бути.

А от яке завдання було скоро побачимо.
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13.05.2021 17:21 Ответить
А чего суд печерский, если он не на Печерске?
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13.05.2021 17:46 Ответить
Харьковское шоссе тоже не в Харькове.
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13.05.2021 18:00 Ответить
Московская баранка? *)
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13.05.2021 18:12 Ответить
деньгосчетная машинка задымилась?
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13.05.2021 17:36 Ответить
В городском саду играет духовой оркестр
На скамейке подсудимых нет свободных мест... *)
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13.05.2021 17:39 Ответить
чемодан с баблом привезли)
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13.05.2021 18:33 Ответить
РАБИНОВИЧ **** ПОПИСЯЛ НА ПРОВОДА !)
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13.05.2021 18:58 Ответить
это кива в перерыве туалеты обосрал...
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13.05.2021 19:19 Ответить
 
 