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Переговоры с Украиной дают повод для осторожного оптимизма, - глава МИД Венгрии Сийярто

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Переговоры с Украиной дают повод для осторожного оптимизма, - глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой заявил, что в отношениях с Украиной был достигнут прогресс, который дает повод "для осторожного оптимизма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам главы венгерского МИД, отношения между странами в последнее время не развивались по позитивному сценарию. Он отметил, что после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по образованию был достигнут прогресс в переговорах.

"Кажется, что намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования", – сказал Сийярто.

Министр добавил, что был также достигнут прогресс в отношении так называемого соглашения об эквивалентности взаимного признания дипломов, квалификаций и профессиональных квалификаций. Текст документа уже заверен, говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Сиярта - пшло нах, падло! Переговоры с Украиной дают повод для осторожного оптимизма, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 8744
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13.05.2021 17:28 Ответить
Може зробити коридор від ОРДЛО до Чопа? Чуваки явно не розуміють завдяки чому у них мирні пікніки.
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13.05.2021 17:43 Ответить
"Чуваками" целиком и полностью управляет кремль!
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13.05.2021 18:00 Ответить
Та не вопрос , - можно обо всём договориться , но на законодательстве Украины .
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13.05.2021 17:49 Ответить
Що ще мадярам не здали?
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13.05.2021 18:07 Ответить
Окуеть, уральские европейцы! За 1000 лет освоили ношение костюмов, выращивание перца и до@бки к соседям. Недалеко от кацапов ушли.
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13.05.2021 19:15 Ответить
 
 