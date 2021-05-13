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МВД (9224) Геращенко Антон (1438) евробляхи (196)

Замглавы МВД Геращенко о законе про "евробляхи": "Не должно быть двух миров"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы МВД Геращенко о законе про

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал закон о машинах с еврономерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Этот закон дает полгода на то, чтобы окончательно те, кто завез евробляхи, зарегистрировали в установленном законом порядке, уплатили определенные налоги в бюджет, и после этого уже в Украине не должно быть двух миров. Один мир это когда украинцы выплачивают полностью все налоги по официальной процедуре, и другой - завозили евробляхи, ездили на них не регистрируясь, пользуясь лазейками в законодательстве", - отметил замминистра.

Также Геращенко рассказал, как можно повлиять на ситуацию с ценами на авто в Украине.

"Но главный вопрос, на который власть должна ответить народу, готовы ли мы сделать цены на авто доступными. Когда-то в конце 2000-х годов были специально повышены пошлины на ввоз автомобилей, это делалось тогдашними депутатами, которые лоббировали автопроизводство в Украине. Идея была хорошая, но в итоге Украине имеет очень высокие таможенные пошлины и налоги на ввоз автомобилей, но автопроизводства у нас так и нет. Либо мы его сделаем в Украине, либо давайте сделаем разумный уровень налогов. По поводу проблемы евроблях - 80-90% преступления, особенно тяжких, совершались на автомобилях с евробляхами, потому что нам сложнее отслеживать, кому принадлежит такой автомобиль. После окончания льготного периода растаможивания мы будем жестко выполнять закон в плане штрафов", - подытожил замглавы МВД.

Напомним, ранее президент Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Сумарно - це 73% населення, яке вірить в халяву, в голобородьбків та інші піввареники.
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13.05.2021 17:41
+13
Бляхер это не про растаможку, бляхер - это религия, религия ************* и уверености, что им все вокруг должны.
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13.05.2021 17:39
+11
Верните мне деньги за растаможку.
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13.05.2021 17:33
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Десь заплакали власники Буковеля, Велюру та Епіцентру...
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13.05.2021 17:31 Ответить
Верните мне деньги за растаможку.
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13.05.2021 17:33 Ответить
шо ж ти такой глупий растаможил не вовремя Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 8836
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13.05.2021 18:20 Ответить
то есть если ты что то купил то это уже дешеветь не должно? Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 1673
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13.05.2021 19:13 Ответить
Не все граждане Украины воруют, чтобы иметь возможность дорого растамаживать автомобиль в интересах троих топ-воров.
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13.05.2021 20:00 Ответить
80% ******** так и будут ездить на бляхах
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13.05.2021 17:34 Ответить
Прекрасно. Будет доп источник в бюджет от прэлестных штрафов.
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13.05.2021 17:42 Ответить
Дорогая Антонина, - нагнутого раз будут нагибать регулярно
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13.05.2021 17:36 Ответить
Бляхер это не про растаможку, бляхер - это религия, религия ************* и уверености, что им все вокруг должны.
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13.05.2021 17:39 Ответить
Сумарно - це 73% населення, яке вірить в халяву, в голобородьбків та інші піввареники.
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13.05.2021 17:41 Ответить
Таки да.все они голосовали за зе
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13.05.2021 18:21 Ответить
Не должно быть двух миров-должна быть одна тарелка.
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13.05.2021 17:42 Ответить
Хватит мрази придумывать нелепые налоги и разбазаривать бюджет через аферы типа зелёный тариф и центрэнерго.
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13.05.2021 17:45 Ответить
А через півроку ще на пів року, а потім ще... Цю пісню вже майже 2 роки чуємо, але ж піпл хаває. Та й бубочка не дозволить - стільки лохторату втратить, що ніяким хриплосиком не відновити буде
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13.05.2021 17:56 Ответить
Лучше уже лизал бы тарелки , позорище вонючее,скоро будешь на нарах свин.
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13.05.2021 18:03 Ответить
На фотке транзитный номер Германии. Выдаётся на ограниченный срок.
На нём всё написано... -- как можно им пользоваться постоянно? -- то же самое, шо и вообще без номера ездить...
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13.05.2021 18:08 Ответить
помогают населению избавляться от излишка бабала
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13.05.2021 18:21 Ответить
Вся Европа и Штаты свободно ездят на дешёвых средствах передвижения и только у нас десятилетняя консервная банка на колесах является гордостью владельца.
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13.05.2021 18:58 Ответить
Геращенко некомпетентен и не делает то что должен- защищать граждан и их интересы.
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13.05.2021 19:04 Ответить
Я купил официально в салоне внедорожник и паркетник, выплатив все хотелки Государства. Верните суки мои деньги! Или один ЗАКОН для ВСЕХ или нахрен такое "государство".
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13.05.2021 19:37 Ответить
Ну не все же воруют.
Не нравится наше государство - Чемодан-вокзал-...
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13.05.2021 20:03 Ответить
Было бы меньше таких умников которым везде они за клоунов голосуют, глядишь и государство бы понравилось.
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13.05.2021 20:37 Ответить
Клоунов и Мародеров привели к власти барыги и подбарыжники, контролирующие СМИ, полицию и суды.
Вот без барыг мне моё государство будет нравится. Очень богатое государство будет и народ украинский будет зажиточным, если барыжню от кормушки убрать.
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14.05.2021 16:37 Ответить
Подобное может писать только обиженный жизнью не удачник....
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14.05.2021 16:40 Ответить
Ну у меня язык не повернётся сказать, что я неудачник, что живу как нищий. Но вот смотрю на 11 миллионов украинских пенсионеров и сравниваю их пенсии с 24-ю миллионами гривен в месяц, которые Юрий Витренко ежемесячно выписывал себе в Нафтогазе, при официально заявленном падении добычи газа и нефти.
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14.05.2021 17:05 Ответить
в точку. ты правильно подметил. я вообще подозреваю что "курвиметр" это кремлебот и тролляка, по всем его постам написано "я дочь офицера, не все так однозначно, не нравится то и вали"
просто это тело зашло похамить, и в его постах вроде все искренне а на самом деле смешаны в кучу и кони и люди.
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16.05.2021 07:53 Ответить
Самая отвратительная формула - не нравится то и вали отсюда.
А мне хочется жить здесь что бы мне нравилось!!!!
Ты не владелец страны что бы указывать другим жить им здесь или свалить отсюда. Это моя родина и я гражданин этой страны, и мне хочется что бы законы в ней были человечнее, для людей а не для торговцев авто в салонах.
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14.05.2021 05:13 Ответить
Но ТАК, как хочется ТУТ жить вам, не нравится мне. Я против лоббирования огромных налогов, в интересах трёх лиц. Не автосалонов, а типа троих производителей, типа автомобилей в Украине. Я против тупых налогов от Гетьманцева. Я против Закона о земле Зеленского-Сольского, принятый ночью и поправок к Земельному кодексу, за которые проголосовали, нарушив 11 статей нашей Конституции, фракции СН, ЕС и Голоса - я за то, чтобы посадить их за Измену Родине.
Да, я один из владельцев Украины, потому указываю и буду указывать.
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14.05.2021 16:41 Ответить
Что ты сделал для того что бы изменить ситуацию? Или ты только ноешь и раздаёшь советы кому и где жить?
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14.05.2021 16:44 Ответить
Активно пропагандирую альтернативные, законам Порошенко-Зеленского, а не только критикую. Я по жизни активный человек, думающий человек.
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14.05.2021 17:02 Ответить
а я вытираю конец о то, что ты там указываешь и будешь указывать.
написал набор слов и все тебе виноваты.
и что значит "так как хочется ВАМ не хочется МНЕ"? ты против порядка в таможенной и налоговой системах? тогда тебе в рашкостан. там любят таких суетологов.
а Украина для адекватных и здравомыслящих.
нагородил и про землю и про фракции и про Гетьманцева, хотя в моём посте об этом ни слова. из чего следует вывод что ты просто хочешь выговорится, похамить и поскандалить. тогда чеши в рашкостан, там самое место для таких. еще раз - Украина для адекватных и здравомыслящих.
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16.05.2021 07:49 Ответить
А есть хоть что вытереть? Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 1591
И это тебя видимо очень угнетает. Угнетает так, что ты даже на ЦН про это написал. Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 1591
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16.05.2021 13:21 Ответить
Валить можешь ты, ибо подобная плесень только и ждет, когда ее накормят и напоят. Я, в отличии от тебя, работаю на Родине, и плачу налоги во благо Родины. Да и Государство без плесени будет чище.
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14.05.2021 08:27 Ответить
Я этой Родине посвятил много лет жизни в погонах. Я и после этого работал много лет для блага Родины и людей.
А плесень, это тот, кто написал такие слова, цитата - Верните суки мои деньги! Или один ЗАКОН для ВСЕХ или нахрен такое "государство".(с) Или это не вы ТАК написали про государство Украина?
Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 6565
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14.05.2021 16:44 Ответить
типичная кацапская формула, типа "не нравится Россия - валите в США"
слышали, знаем, в Украине такая формула не проканает, здесь каждый имеет право голоса и ты никому не смеешь указывать валить или не валить.
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16.05.2021 07:50 Ответить
Почему сразу в США? Можете валить в Кацапию, или Израиль. Мне плевать куда вы свалите, раз вам в Украине не нравится. Но свою землю, политую кровью тысяч поколений наших предков, мы вам не отдадим.
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16.05.2021 13:24 Ответить
Не пались, рашкостану здесь не место, кремлеботы работают в другом месте. Чемодан вокзал рассея.
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17.05.2021 03:50 Ответить
Рашкостан, это как раз такие как вы. А я из украинцев, кстати из тех, чьи предки и народными восстаниями руководили...
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17.05.2021 14:15 Ответить
уже слышали, я дочь крымского офицера, не всё так однозначно, кремлебот ты на украинец.
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17.05.2021 16:23 Ответить
И сколько раз и сколько лет уже по полгода? Долбоебы у власти уже задолбали всю страну заигрыванием с любителями халявы. Подозреваю, что у власти немало людей кровно заинтересованных во всем этом бардаке и греют свои руки на ввозе этих блях.
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13.05.2021 19:58 Ответить
Вы лучше поинтересуйтесь ТРЕМЯ фамилиями, типа производителей (на самом деле колеса прикручивали), которые пролоббировали такие высокие налоговые поборы.
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13.05.2021 20:05 Ответить
Но главный вопрос, на который власть должна ответить народу

Не-не-не, что вы, что вы! Народ Украины пока ещё не готов покупать дешёвые беушные авто из Еаропы.
Алилуйяа!
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13.05.2021 20:25 Ответить
Їде до того,що нерозмитнені евровідра будуть узбіч стояти покинутими,як хлам.
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13.05.2021 23:02 Ответить
2000 тысячи Злот. старая вектра и фольц.. в Польше..2004 года....!!!
Курвы Опомнитесь!!это во всем Мире металлолом..!!!
Вопрос?! за что вам Мрази платить!???
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14.05.2021 00:06 Ответить
правильно.
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14.05.2021 06:42 Ответить
Отдайте и мне разницу .я переплатил ..за расстаможку.твари вы наживаете врагов
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14.05.2021 08:32 Ответить
Вы конечно имеете право не согласиться, но лично я считаю что автомобиль это роскошь. Если каждый будет с автомобилем то и город остановится и будет непоправимый удар по экологии. Экология уже несет удар, силу прямопропоциональную которого ответит тем кто его наносит.
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24.09.2021 14:20 Ответить
 
 