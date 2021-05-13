Замглавы МВД Геращенко о законе про "евробляхи": "Не должно быть двух миров"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал закон о машинах с еврономерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Этот закон дает полгода на то, чтобы окончательно те, кто завез евробляхи, зарегистрировали в установленном законом порядке, уплатили определенные налоги в бюджет, и после этого уже в Украине не должно быть двух миров. Один мир это когда украинцы выплачивают полностью все налоги по официальной процедуре, и другой - завозили евробляхи, ездили на них не регистрируясь, пользуясь лазейками в законодательстве", - отметил замминистра.
Также Геращенко рассказал, как можно повлиять на ситуацию с ценами на авто в Украине.
"Но главный вопрос, на который власть должна ответить народу, готовы ли мы сделать цены на авто доступными. Когда-то в конце 2000-х годов были специально повышены пошлины на ввоз автомобилей, это делалось тогдашними депутатами, которые лоббировали автопроизводство в Украине. Идея была хорошая, но в итоге Украине имеет очень высокие таможенные пошлины и налоги на ввоз автомобилей, но автопроизводства у нас так и нет. Либо мы его сделаем в Украине, либо давайте сделаем разумный уровень налогов. По поводу проблемы евроблях - 80-90% преступления, особенно тяжких, совершались на автомобилях с евробляхами, потому что нам сложнее отслеживать, кому принадлежит такой автомобиль. После окончания льготного периода растаможивания мы будем жестко выполнять закон в плане штрафов", - подытожил замглавы МВД.
Напомним, ранее президент Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях".
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На нём всё написано... -- как можно им пользоваться постоянно? -- то же самое, шо и вообще без номера ездить...
Не нравится наше государство - Чемодан-вокзал-...
Вот без барыг мне моё государство будет нравится. Очень богатое государство будет и народ украинский будет зажиточным, если барыжню от кормушки убрать.
просто это тело зашло похамить, и в его постах вроде все искренне а на самом деле смешаны в кучу и кони и люди.
А мне хочется жить здесь что бы мне нравилось!!!!
Ты не владелец страны что бы указывать другим жить им здесь или свалить отсюда. Это моя родина и я гражданин этой страны, и мне хочется что бы законы в ней были человечнее, для людей а не для торговцев авто в салонах.
Да, я один из владельцев Украины, потому указываю и буду указывать.
написал набор слов и все тебе виноваты.
и что значит "так как хочется ВАМ не хочется МНЕ"? ты против порядка в таможенной и налоговой системах? тогда тебе в рашкостан. там любят таких суетологов.
а Украина для адекватных и здравомыслящих.
нагородил и про землю и про фракции и про Гетьманцева, хотя в моём посте об этом ни слова. из чего следует вывод что ты просто хочешь выговорится, похамить и поскандалить. тогда чеши в рашкостан, там самое место для таких. еще раз - Украина для адекватных и здравомыслящих.
И это тебя видимо очень угнетает. Угнетает так, что ты даже на ЦН про это написал.
А плесень, это тот, кто написал такие слова, цитата - Верните суки мои деньги! Или один ЗАКОН для ВСЕХ или нахрен такое "государство".(с) Или это не вы ТАК написали про государство Украина?
слышали, знаем, в Украине такая формула не проканает, здесь каждый имеет право голоса и ты никому не смеешь указывать валить или не валить.
Не-не-не, что вы, что вы! Народ Украины пока ещё не готов покупать дешёвые беушные авто из Еаропы.
Алилуйяа!
Курвы Опомнитесь!!это во всем Мире металлолом..!!!
Вопрос?! за что вам Мрази платить!???