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Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток 7 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды осуществили обстрел в направлении Песков.

Вблизи населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 307 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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13.05.2021 17:54 Ответить
 
 