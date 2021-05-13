Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток 7 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.
Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды осуществили обстрел в направлении Песков.
Вблизи населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 307 взрывоопасных предметов.
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