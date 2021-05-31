Белорусского барабанщика Санчука посадили на 6 лет за то, что он играл на протестах
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Алексей Санчук играл на барабанах в Минске во время протестов против захвата власти Александром Лукашенко. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и подготовке к ним других лиц.
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", информирует Цензор.НЕТ.
Суд приговорил Санчука к 6 годам усиленного режима. Именно такое наказание просил для него прокурор.
Музыканта и его коллег - группу барабанщиков "Требуем разойтись" - задержали в ноябре. После 15-суточного ареста он так и не вышел на свободу. На "покаянном видео" ОНТ Алексей после задержания сказал только: "Я учил ритм". По словам других задержанных музыкантов, при задержании сотрудники ГУБОПиКа избивали Алексея и требовали пароль от телефона. Сам Алексей на суде заявлял о моральном давлении.
Суд признал его виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, обучении лиц для участия в массовых беспорядках и подготовке к участию в массовых беспорядках.
Отдельно в обвинительном акте отмечается, что Савчук осуществил обучение лиц для участия в массовых мероприятиях, совершения громких хлопков руками, нарушающих спокойствие граждан.
Пожалуйста, подождите...
Потому - или идите до конца, или не начинайте.
********** Гапоны красиво слили народный протест и одновременно отработали схему сливания будущих народных протестов в **********.
Теперь все, концлагерь.
зиму бегал с АК
бульбашей он, зимой-
познакомил с тюрьмой
было много цветов
и побитых голов
Что ЛУКА вдруг посмотрит и полюбит народ...
Но ЛУКА просчитал все продумал...и вот...
ЧЕРЕПА на ГОЛГОФУ несут и несут...!!!!
БЫЛО МНОГО ЦВЕТОВ!!...ВМЕСТО РВОВ и ЗУБОВ!!!!!
..
То есть, китайские рабочие привезённые с Китая увезут часть этих денег домой.
"Вся милиция и бюрократия" - понятно, оплата с бюджета, т.к.спроса на китайское дерьмо нет.
Эл. энергии в Украине жопой жуй, см. выработку.
"газ у нас для населения почему-то дешевый, хотя своего нет!" - пока казлостану выгодно его вам давать за копейки
"ГСМ для танков тоже!" - поржал, спасибо! Не подскажите с каких месторождений нефть?
" Наши валютные запасы достаточные, экспортная выручка тоже, и внешний долг в отличие от Украины небольшой! Не приходиться каждый квартал у МВФ клянчить, как вы!" - сколько ***** в очередной раз подкинул?
4 490 - внешний долг каждого Белоруса
3 008 - внешний долг каждого Украинца
Кароч. Твой бред даже комментировать - это фу. Ты в экономике, как и твой колхозник - 0.
Своих ГСМ в Украине нет и в ближайшее время производиться не будет! Поэтому можете не покупать! Но, вероятно по договоренности с рф скоро продавать в Украину перестанем, вопрос решается! Будете в ЕС втридорога покупать! 😂Завод китайский, иностранное предприятие! Рабочие наши, граждан Китая мало, но они наши союзники для них этого мизера валюты и не жалко! Может у вас э/энергия и производится, но Украина ее даже в рф покупает, у врага! 😂 Закон приняли недавно! 😂 Кстати, свой газ в Украине есть, но вы даже не способные его добыть! 😂 Цены на газ на Беларуси низкие потому, что баланс с рф сведен с умом. Транзит нефти дешевый и дешевый газ! Это никто не афиширует! У вас газ дорогой, потому, что "бизнесмены" 800% рентабельности имеют, это ваши стат. данные! Далее, поставки китайских автомобилей для бюджета централизованы, чтобы избежать разбазаривания средств, и эксплуатируются они очень неплохо! Ни разу не видел ни одного на эвакуаторе! Внешний долг Беларуси уже практически не растет! Он всего около 37% ВВП. Рефинансируется под низкие ставки! У Украины под 90% от ВВП, вы банкроты, оказывается! 😂 Ну, коль ты не отвечаешь, я тебе отвечу сам, машиностроения в Украине практически не осталось, на 40 миллионный народ, одни руины! Можешь тут брызгать слюной, я хамов вижу часто и в рф, и в Украине. Одного поля ягоды! 😂 И под конец, назови мне фамилию хоть одного Украинского президента, который руководил и ушел без скандала! 😂 Украина как промышленное государство и как государство, способное поддерживать свою политическую систему на должном уровне, закончилась. Будете производить сырье и максимум полуфабрикаты, как обычная колония! Осталось авиастроение добить. Европейские друзья вам в этом помогут! 😂 Ни Украине, ни рф не догнать Республику Беларусь уже никогда!
Своих ГСМ в Украине до хрена и больше.
Переработка нефти и производство нефтепродуктов в Украине осуществляется на шести нефтеперерабатывающих предприятиях, на базе которых созданы акционерные общества:ЗАО «Укртатнафта»ЗАО «ЛИНИК»ОАО «Херсоннефтепереработка»ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ»ОАО «Нефтехимик Прикарпатья»ОАО «НПК Галичина» - садись, два .
"Но, вероятно по договоренности с рф скоро продавать в Украину перестанем, вопрос решается! " - отлично, будете её жрать на завтрак, обед и ужин.
Республика Беларусь, вероятно, прекратит продавать ГСМ вражеским государствам, в том числе Украине! - вас как прокажённых нормальные страны шарахаются. А. Забыл, в Венесуэлу продавайте
"Может у вас э/энергия и производится, но Украина ее даже в рф покупает, у врага" - уже нет, просто некоторые долбоклюи решили откаты поиметь. Кстати, продаём больше чем закупали
Остальной бред даже можно не комментить , ты дружок упорот. Кстати, назови мне фамилию хоть одного Белорусского президента, который руководил и ушел без скандала! 😂 Белоруссия как промышленное государство и как государство, способное поддерживать свою политическую систему на должном уровне, закончилась - теперь это сырьевой придаток кацапов Будете производить сырье и максимум полуфабрикаты, как обычная колония! Осталось картофелеведение добить. Казломордые друзья вам в этом помогут! 😂 Украине в этой жопе, не догнать Республику Беларусь уже никогда
Украине, не догнать Республику Беларусь уже никогда - спасибо, на дно не стремимся
Внешний долг около 90% - 60.8%, ну то таке, шо с придурка малолетнего взять
Вы соседи и будущие друзья на задворках истории! - вашей? Можно поскорей?
Поэтому, ваша политическая система смердит, аж до москвы! путлер радуется! - понюхай свою, особенно трахнутых демонстранток
И это, представитель страны изгоя, твоя работа подмахивать кацапам, а то лишат довольствия
Остальной ваш понос - соловьёвщина и натягивание совы на глобус. Впрочем, ожидаемо от подмандатной территории кацапстана
Кстати, есть ещё кроме кацапов, хоть пару стран не пославших батьку и бульбашей в пешее эротическое?
Кстати, в Минске недавно ввели в эксплуатацию новую линию метро - а в Гродно, Мозыре?
а также заложили новый разрез на "Беларуськалий" - Разрез это расширение действующего месторождения, где ура кричать?
Беларусь строит стратегические отношения с Китаем, а не с рф - подсанкционная и нестабильная содержанка рф Белоруссия, нужна китаю как тузик грелке.
Давать клички целым народам, это обычная фашистская склонность - есть Белорусы, а есть бульбаши, ты из последних. И это, почитай определение фашизма , туда два режима ложаться ваш и пукина
Ты полное ничтожество, и мне приятно в этом убедиться - примерно лет тридцать назад, мне стало абсолютно пох на мнение ущербных
Свалка истории кроме вас ждет еще вашего "великого соседа", путинскую рф и еще несколько стран поменьше, типа латвии, литвы и армении. Вам там скопом будет веселее сможете бычки друг у друга сшибать - прекрасное заявление от мокшанского сателлита, и изгоя цивилизованного мира
Но, я не прощаюсь - главное БЧБ элементы одежды не надень, а то 15 суток не увидимся
Порошенко Мариуполь еще не продал, кстати - как бульбаши Белоруссию? Нет.
И зачем в Мозыре метро там 100 тыс. чел. проживает? - а хрен его знает, чтобы догнать Украину?
Короче, малолетний дурачек, ты меня рассмешил - Ну наконец, слова не мальчика - но
мужа.
С нетерпением ждем приема демократической Украины в НАТО и ЕС - переживаешь куда сплавлять будете свой высер авто и тракторостроения? Правильно, старшим братьям ваш хлам уже не нужен .
И санкций США по СП-2 - переживаешь за финансы старшего братишки? И правильно, страна содержанка должна переживать о благополучии папика
МАЗ чувствует себя отлично, начато производство автобусов, езжу на них каждый день -
дурилка,МАЗ давно их производит. Кстати, раньше мы их закупали, теперь сворачиваем бизнес с террористами
МТЗ набирает рабочих, экспорт тракторов на уровне - в Уганду?
БелАЗ в мировых лидерах! - Коматсу, Вольво и другие вошли в чат, и громко заржали
В Минске начинают строительство супер комфортабельного квартала! - на Окрестина?
Земля в Минске стоит уже астрономических денег, как в Японии - как на Итурупе?
Разрезанные на металлолом НПЗ уже восстановили, или опять придете ГСМ и битум попрошайничать? - славо богу узкий мир в Кременчуге остановили, ничего не попилено
И газ научились добывать - ты попутал, в своё время и казламордых учили.
ОРДЛО восстановили - в процессе, у нас видишь-ли война тут с вашим хозяином
и кредиты все вернули МВФ - а должны?
крах - это стмвол украинской экономики - не, ну если под экономикой понимать насаживание на кацапский член, то да, вы вне конкуренции
А вы с нашей страной соперничать собрались! - в международном терроризме? Чур меня, чур.
Кстати, прилетай зимой в Австрию, на лыжах покатаемся. Ой, я забыл, вам теперь летать в цивилизованные страны низзя - вы террористы
Вы изгои цивилизации, на подсосе у лаптеногих. Так, не народ, а заповедник гоблинов