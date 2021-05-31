Белорусского барабанщика Санчука посадили на 6 лет за то, что он играл на протестах

Алексей Санчук играл на барабанах в Минске во время протестов против захвата власти Александром Лукашенко. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и подготовке к ним других лиц.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", информирует Цензор.НЕТ.

Суд приговорил Санчука к 6 годам усиленного режима. Именно такое наказание просил для него прокурор.

Музыканта и его коллег - группу барабанщиков "Требуем разойтись" - задержали в ноябре. После 15-суточного ареста он так и не вышел на свободу. На "покаянном видео" ОНТ Алексей после задержания сказал только: "Я учил ритм". По словам других задержанных музыкантов, при задержании сотрудники ГУБОПиКа избивали Алексея и требовали пароль от телефона. Сам Алексей на суде заявлял о моральном давлении.

Суд признал его виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, обучении лиц для участия в массовых беспорядках и подготовке к участию в массовых беспорядках.

Отдельно в обвинительном акте отмечается, что Савчук осуществил обучение лиц для участия в массовых мероприятиях, совершения громких хлопков руками, нарушающих спокойствие граждан.