В ДТП на Полтавщине погибли журналисты Непийпиво и Худолий, - ОГА
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В столкновении легкового автомобиля и грузовика на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр погибли полтавские журналисты Владимир Непийпиво и Константин Худолий.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов выразил соболезнования семьям погибших.
"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших полтавских журналистов Владимира Непийпива и Константина Худолия. Они были профессионалами своего дела, искренними, добрыми людьми. Знал их лично. Передаю слова поддержки их родным, близким и коллегам. Светлая память ", - отметил Синегубов.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 мая, около 12 часов в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли журналисты украинского телеканала. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, вблизи села Гайово Кобеляцкой территориальной общины.
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