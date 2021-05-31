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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Госдепартамент США (1626) США (23203) реформы (3866) децентрализация (581) Кент (50)

Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп

Украина должна возобновить достигнутый за предыдущие годы успех в реформах по корпоративному управлению и децентрализации, чтобы улучшить экономические показатели и инвестиционные возможности.

Об этом заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Укринформ".

"Вопрос корпоративного управления является одним из ключевых пакетов реформ, которые поддерживала администрация Обамы-Байдена после Революции достоинства. И это критически важный компонент для того, чтобы Украина достигла успеха, поскольку украинские корпорации - как государственные предприятия, так и частные компании - требуют надлежащего управления, независимости от государственного вмешательства, а также ответственности по международным стандартам", - заявил представитель Госдепартамента США.

В противном случае, по его словам, украинские компании не будут конкурентоспособными, а "американский бизнес, так же как и другие инвесторы, все чаще станет искать возможности, чтобы вложить свои деньги в другом месте".

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Кент отметил, что этот вопрос является очень важной частью нынешнего диалога США с украинской властью.

По его словам, еще один важный вопрос, в котором требуется продвижение - децентрализация и уход от советской коррумпированной системы. Эта реформа создает мощные возможности для регионов принимать решения, которые меняют жизнь людей непосредственно на местах, отметил Кент.

"И в этом сущность ответственного управления и демократии - когда люди имеют право голоса, а также возможность для решения проблемных вопросов своей общины", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
А это наглядный ответ о качестве проводимых "величайшем" преобразований в стране

Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп - Цензор.НЕТ 8283
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13.05.2021 19:18
+7
Дерьмак з Бубачкою дуже поспішають, все знищити.
Дати вам привід послати Україну подалі і забути за неї.
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13.05.2021 19:29
+6
Кстати есть интересный вопросик к нашему "величайшему" политику всех времен и народов -- США приняли от твоего типа посла Маркаровой верительную грамоту или тебя до сих пор тихо педалят?
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13.05.2021 19:16
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Кстати есть интересный вопросик к нашему "величайшему" политику всех времен и народов -- США приняли от твоего типа посла Маркаровой верительную грамоту или тебя до сих пор тихо педалят?
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13.05.2021 19:16 Ответить
Не ПРИ ЖЛОБАХ ЗЕРМАКАХ , ЗАГЛЯДЫВАЮЩИХ В ГЛАЗ ПУТЛЕРА
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13.05.2021 19:16 Ответить
кивина диссертация даст ответы на любые вопросы по госуправлению, а если ответов не будет, то они будут отраженыв в следующей его научной работе...
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13.05.2021 19:17 Ответить
А это наглядный ответ о качестве проводимых "величайшем" преобразований в стране

Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп - Цензор.НЕТ 8283
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13.05.2021 19:18 Ответить
Німбу не вистачає.
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13.05.2021 19:22 Ответить
Що з приводу приведенех фактів? Схоже на "кінець епохи бідності"?
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13.05.2021 19:26 Ответить
Мінфін дає інші цифри. Звідки наведені вище мені невідомо.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
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13.05.2021 19:32 Ответить
Ну і ..? Не бачу я там зростання, від слова "зовсім".
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13.05.2021 19:39 Ответить
Я теж. Але звідки наведені цифри? Чи усі повинні вірити просто тому, що хочуть у щось вірити?
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13.05.2021 19:44 Ответить
Україна пережила найбільший річний відтік іноземних інвестицій за останні 20 років.

Відтік прямих іноземних інвестицій з України склав $868 млн в 2020 році. Про це свідчать дані Національного банку України.

У період 2016-2019 років Україна залучала прямих іноземних інвестицій (ПІІ) щонайменше $3,7 млрд на рік.
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13.05.2021 20:56 Ответить
Хіба я сперечаюсь, що зараз жп? Лише не зовсім зрозуміла у цьому роль зєлі со братвой. Занадто швидко почалося падіння.
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13.05.2021 21:00 Ответить
Калькулятор подарить или сам циферки сложить и отнять сможешь? То-же самое поквартально
https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/foreign_direct_investment
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13.05.2021 19:51 Ответить
Не відоме мені джерело. Тому маю сумніви. Диявол у деталях і завжди поруч.
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13.05.2021 19:56 Ответить
Да ты на минфине циферки хотя-бы сложи поквартально, фейкомет. Может и дойдет, хотя я сильно сомневаюсь.
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13.05.2021 19:59 Ответить
Мінфін, для таких дебілів як я, дає по роках.
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13.05.2021 20:06 Ответить
Ну если ты настолько слеп, то действительно ты идиот.. Признание -- первый шаг к выздоровлению.

"..... Наостанок наводимо щоквартальний графік надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні 10 років:...."
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13.05.2021 20:14 Ответить
Не бачу сенсу у подальшій дискусії. Тупити, і ще краще, може і мій кіт.
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13.05.2021 20:20 Ответить
Уже сложил поквартально, эксперд? Циферки совпали?
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13.05.2021 20:29 Ответить
Лекарство от срачки тебе подарить? А то ты засрал уже все здесь.
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13.05.2021 19:32 Ответить
Тематика випорожнення це саме ваше.
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13.05.2021 19:34 Ответить
А біле пальто вже всьо, обгадився?
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13.05.2021 19:38 Ответить
Ви про шо?
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13.05.2021 19:40 Ответить
Та так, про бджоли
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13.05.2021 19:47 Ответить
Буває.
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13.05.2021 19:57 Ответить
Т.е. это не ты только что выше опрожнился не по теме, а абы воздух испортить? Лечись, дебил.
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13.05.2021 19:40 Ответить
Другу заповідь хочь іноді згадуйте.
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13.05.2021 19:42 Ответить
Что, не нравится когда мокнули носом в твои-же фекалии? Твои проблемы, меньше гадь здесь, фейкомет.
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13.05.2021 19:48 Ответить
А де мої фейки? У студію.
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13.05.2021 19:53 Ответить
Т.е. это не ты выпорожнился под графиком? Лечись, и запоминай где гадишь.
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13.05.2021 20:01 Ответить
Моє ставлення до відвертої пропаганди є фейком? Ви країну не поплутали? Вам на рашу або кндр.
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13.05.2021 20:04 Ответить
Где там пропаганда в цифрах, дебил? Совсем уже кукухой поехал, одноклеточный? Не нравится, что ты привел к власти тупую куклу олигархов, которая просырает страну? Твои проблемы.
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13.05.2021 20:06 Ответить
Ну, хто привів клована у крісло це окрема тема. І досить лаятись. Чи то є прояв елітарності? І так, це - пропаганда.
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13.05.2021 20:13 Ответить
Ну если тебе график -- пропаганда. То тебе не помогут уже и санитары.
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13.05.2021 20:15 Ответить
Справа не у графіку, а у його подачі. Так, зеля тупень, але вибрали і тепер він очільник держави. На наступних виборах скажете своє слово.
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13.05.2021 20:23 Ответить
Какая подача? Совсем кукухой тронулся? Голые цифры и графики на фоне тех, при ком это было -- это пропаганда? Или пропаганда во фразе, что уровень прямых иностранных инвестиций отражают качество преобразований в стране?
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13.05.2021 20:28 Ответить
Зміни, здебільшого,мали лише декларативний характер. Які системні реформи було реалізовано? Було реалізовано лише те, що ніяк не змінювало системи неофеодальної кучмократії.
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13.05.2021 20:42 Ответить
Твой тупой бред теперь меня абсолютно не интересует. Повторяй его себе на ночь. И какое отношение теперь имеет это твое тупое оправдание к твоему высеру под картинкой с абсолютно правдивым графиком, не содержащим ни йоты пропаганды? Теперь уже поздно всрался.
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13.05.2021 20:52 Ответить
Звісно звісно. Величавий попередник і ниций ******** це зовсім не пропаганда. То які системні реформи було реалізовано?
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13.05.2021 20:57 Ответить
Ответ выше. Не дошло с первого раза, дебил -- это только твои собственные проблемы.
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13.05.2021 22:06 Ответить
Зрозуміло. Відповіді нема. Нехайщастить.
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13.05.2021 22:11 Ответить
Глазки от зеленой мочи промой и увидишь, тупое чмо.
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13.05.2021 22:21 Ответить
Елітність аж пре. Потім дивуємось та волаємо про малі відсотки на виборах. Більше образ та розбрату. Каци зацінять.
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13.05.2021 22:30 Ответить
Как аукнулось -- так и откликнулось? Абсолютно.

Кто виноват, что ты тут срешь и тебе тупому не доходит с первого раза сказанное или написанное на том-же минфине? К зеркалу сходи и внимательно на себя посмотри, может и поймешь. Циферки, кстати, уже смог подсчитать?
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13.05.2021 22:35 Ответить
І чому серед фанатів сивочолого так багато нахабних кацапомовних? Можеш не відповідати.
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13.05.2021 22:52 Ответить
Высрался уже, вышиватник. Молодец, с облегчением.
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13.05.2021 22:58 Ответить
Не ганбіть маячнею та лайкою свого куміра. Тут зараз більше 20000. Думаєте не бачать та не розуміють?
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13.05.2021 23:10 Ответить
Да неужели? Не меряй всех по себе,тупое. Сначала гадишь на всех ветках, а потом, когда тебя прижали за причинное место за твои фекалии, сразу прикидываешься белым и пушистым и думаешь, что никто этого не видит и не понимает? Ага, аж десять раз. Тебя никто за язык не тянул фейкомет. И еще раз, если не дошло -- Как аукнулось -- так и откликнулось? Абсолютно.
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13.05.2021 23:29 Ответить
Яке ж ти недолуге та брехливе.
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14.05.2021 07:10 Ответить
Точно дебил? Так ты циферки поквартальные уже на минфине нашло и сложило? Или так и будешь дальше тут гадить?
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14.05.2021 09:23 Ответить
Дерьмак з Бубачкою дуже поспішають, все знищити.
Дати вам привід послати Україну подалі і забути за неї.
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13.05.2021 19:29 Ответить
Совсем вы как то не торопитесь. Так и тянет вас на восток
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13.05.2021 19:51 Ответить
А можно, сначала коррупцию хакнуть по всей Украине, а потом децентрализацию с корпоративным управлением. А то получатся удельные князьки с вассалами.
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13.05.2021 20:06 Ответить
Украина должна возобновить достигнутый за предыдущие годы успех в реформах по корпоративному управлению и децентрализации, чтобы улучшить экономические показатели и инвестиционные возможности. Об этом заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне"


Зебидло чуєш, Штати вимагають від Клоуна відновити хоч би той рівень, який був при Порошенку.
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13.05.2021 20:18 Ответить
Украина в статусе союзника или колонии США? Потому что указывать как проводить внутреннюю политику совсем не прилично.
Мы же не говорим про необходимость остановить полицейский произвол в США, про фальсификации на выборах.
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13.05.2021 21:17 Ответить
 
 