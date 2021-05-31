Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп
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Украина должна возобновить достигнутый за предыдущие годы успех в реформах по корпоративному управлению и децентрализации, чтобы улучшить экономические показатели и инвестиционные возможности.
Об этом заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Укринформ".
"Вопрос корпоративного управления является одним из ключевых пакетов реформ, которые поддерживала администрация Обамы-Байдена после Революции достоинства. И это критически важный компонент для того, чтобы Украина достигла успеха, поскольку украинские корпорации - как государственные предприятия, так и частные компании - требуют надлежащего управления, независимости от государственного вмешательства, а также ответственности по международным стандартам", - заявил представитель Госдепартамента США.
В противном случае, по его словам, украинские компании не будут конкурентоспособными, а "американский бизнес, так же как и другие инвесторы, все чаще станет искать возможности, чтобы вложить свои деньги в другом месте".
Кент отметил, что этот вопрос является очень важной частью нынешнего диалога США с украинской властью.
По его словам, еще один важный вопрос, в котором требуется продвижение - децентрализация и уход от советской коррумпированной системы. Эта реформа создает мощные возможности для регионов принимать решения, которые меняют жизнь людей непосредственно на местах, отметил Кент.
"И в этом сущность ответственного управления и демократии - когда люди имеют право голоса, а также возможность для решения проблемных вопросов своей общины", - подчеркнул представитель Госдепа.
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https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
Відтік прямих іноземних інвестицій з України склав $868 млн в 2020 році. Про це свідчать дані Національного банку України.
У період 2016-2019 років Україна залучала прямих іноземних інвестицій (ПІІ) щонайменше $3,7 млрд на рік.
https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/foreign_direct_investment
"..... Наостанок наводимо щоквартальний графік надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні 10 років:...."
Кто виноват, что ты тут срешь и тебе тупому не доходит с первого раза сказанное или написанное на том-же минфине? К зеркалу сходи и внимательно на себя посмотри, может и поймешь. Циферки, кстати, уже смог подсчитать?
Дати вам привід послати Україну подалі і забути за неї.
Зебидло чуєш, Штати вимагають від Клоуна відновити хоч би той рівень, який був при Порошенку.
Мы же не говорим про необходимость остановить полицейский произвол в США, про фальсификации на выборах.