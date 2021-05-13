Террористы блокируют полеты беспилотников ОБСЕ и продолжают хаотичное минирование территории, - отчет Миссии

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Согласно отчету СММ ОБСЕ №108 / 2021 от 12 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях.

11 мая, на блокпосту оккупантов у населенного пункта Старомихайловка, недалеко от Донецка, вооруженные члены вооруженных формирований позволили патрулю Миссии проезд только после 25 минут задержки, ссылаясь на "отсутствие разрешения от тех, кому принадлежит фактический контроль". Это еще раз указывает на подконтрольность этих наемников централизованному управлению со стороны кураторов РФ".

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В СЦКК продолжили: "Во время плановых полетов вдоль линии разграничения, БПЛА СММ испытывают препятствия в результате глушения сигнала GPS. 11 мая зафиксировано более 10 таких случаев. Наемники РФ с помощью средств РЭБ, препятствуют работе БПЛА Миссии, осуществляя препятствия в районах взлета и посадки летательных аппаратов на подконтрольной Украины территории, чтобы в дальнейшем перевести вину на ВС Украины.

Также по информации СЦКК российские оккупанты продолжают хаотичное минирования территории различными типами мин включая также запрещенные "Оттавской конвенцией", которые подвергают опасности мирных жителей.

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"7 мая, недалеко временно оккупированного Логвиново, патрули СММ впервые зафиксировали у 190 противотанковых мин. Немного севернее, от этого населенного пункта - еще 500 противотанковых мин, которые были установлены ранее", - подчеркивается в сообщении.

В информации говорится, что "Указанные нарушения со стороны вооруженных формирований РФ дестабилизируют обстановку вдоль линии разграничения и подвергают опасности местное население. Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВС Украины и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков".

"Украинская сторона СЦКК продолжает информировать СММ ОБСЕ о случаях нарушений минских договоренностей вооруженными формированиями РФ. Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируется в сообщении.

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