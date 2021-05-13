Россия перебросила танки и артиллерию в оккупированный Крым, - миссия США при ОБСЕ
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В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о переброске Российской Федерацией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым.
Об этом сегодня заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Американский дипломат заявила, что, хотя Россия объявила о сокращении численности войск вдоль границ с Украиной, РФ "недавно переместила десантно-штурмовые элементы в Крым, вместе с боевыми танками T-72Б3, 120-мм минометами, 122-мм гаубицами и бронетехникой, а также другим оборудованием и техникой".
"Более того, Россия продолжает призывать тысячи молодых жителей Крыма в свою армию, некоторые из них были переведены в российские военные подразделения для осуществления плана Кремля в Украине", - заявила Розенсток-Силлер.
Она призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских пленников, которых удерживает РФ.
"Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и убрать все ее силы и вооружение с востока Украины", - подчеркнула дипломат.
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Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч
Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
У мене все.
тот что по шею - помогите, спасите....
тот что по губы - слышь ты не поднимай волну......
так и существуют мирно с кремлём.......
лее слабого а слабому не дают стать настолько сильным что бы снять вопрос силового давле
ния на слабого.... правда интересно ???
Доблестный японский императорский флот , под командованием адмирала Того - полностью разгромил и пустил на дно Цусимского пролива - корабли лапотного и технически отсталого улуса моцковицкего !!!