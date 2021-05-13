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Россия перебросила танки и артиллерию в оккупированный Крым, - миссия США при ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Россия перебросила танки и артиллерию в оккупированный Крым, - миссия США при ОБСЕ

В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о переброске Российской Федерацией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым.

Об этом сегодня заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Американский дипломат заявила, что, хотя Россия объявила о сокращении численности войск вдоль границ с Украиной, РФ "недавно переместила десантно-штурмовые элементы в Крым, вместе с боевыми танками T-72Б3, 120-мм минометами, 122-мм гаубицами и бронетехникой, а также другим оборудованием и техникой".

"Более того, Россия продолжает призывать тысячи молодых жителей Крыма в свою армию, некоторые из них были переведены в российские военные подразделения для осуществления плана Кремля в Украине", - заявила Розенсток-Силлер.

Она призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских пленников, которых удерживает РФ.

Также читайте: Концентрация войск РФ на границе с Украиной остается высокой, - Госдепартамент США

"Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и убрать все ее силы и вооружение с востока Украины", - подчеркнула дипломат.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8


Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч

Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
У мене все.

Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8147
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13.05.2021 19:54
+2
...вместо моря-плавающая там канализация!!!..в унитазах воды нет, носите с моря!))) Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456
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13.05.2021 21:37
+1
поднять стаи беспилотов и за час в металолом превратить эти пукалки.. Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405...и остальные прикопанные туда же... Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405
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13.05.2021 20:22
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Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч

Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
У мене все.

Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8147
показать весь комментарий
13.05.2021 19:54 Ответить
поднять стаи беспилотов и за час в металолом превратить эти пукалки.. Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405...и остальные прикопанные туда же... Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405
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13.05.2021 20:22 Ответить
"Туристи",блін,у Крим на відпочинок поспішають,а заодно і мертветчука із неволеньки виручають.
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13.05.2021 20:56 Ответить
В Крыму начинается пляжный сезон: отдыхающие бегут с пляжей.
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13.05.2021 21:11 Ответить
...вместо моря-плавающая там канализация!!!..в унитазах воды нет, носите с моря!))) Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456
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13.05.2021 21:37 Ответить
призвала - молодец, можешь идти в кассу
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13.05.2021 22:04 Ответить
Цікаво скільки танк може по воді проплисти.
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13.05.2021 22:18 Ответить
є такі що плавають але повільно і є чудовою ціллю
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14.05.2021 08:08 Ответить
стоят два расейских либерала(опозиция) в дерьме, первый по шею второму по губам достаёт.....
тот что по шею - помогите, спасите....
тот что по губы - слышь ты не поднимай волну......
так и существуют мирно с кремлём.......
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13.05.2021 23:06 Ответить
А на фото древние совковіе танки даже без ДЗ.
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14.05.2021 00:29 Ответить
Готуються здихати? Чи думала хоч одна кацапська мавпа в тому танку,що життя її за тією бронею скорочується до миті? Що,здохнути за якогось чмошного "окурка",то є сама ганебна і нікчемна смерть?
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14.05.2021 07:22 Ответить
на 8 год войны просматривается тенденция когда явно более сильному не дают победить бо-
лее слабого а слабому не дают стать настолько сильным что бы снять вопрос силового давле
ния на слабого.... правда интересно ???
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14.05.2021 08:09 Ответить
14 мая , по старому стилю , 1905 года произошло Цусимское сражение…
Доблестный японский императорский флот , под командованием адмирала Того - полностью разгромил и пустил на дно Цусимского пролива - корабли лапотного и технически отсталого улуса моцковицкего !!!
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14.05.2021 08:10 Ответить
 
 