Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По данным главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, судья Гарник приостановил приказ министра инфраструктуры об отмене обязательного подтверждения квалификации моряков.
Об этом Саакашвили пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Кирилл Гарник - судья Окружного административного суда Киева. Саакашвили называет его "врагом народа Украины" и предполагает, что за такое решение судья взял деньги.
"Я призываю общество найти, где он живет, прийти к нему домой и сказать ему в лицо в присутствии его соседей и семьи, ЧТО он только что совершил. Конечно, это его не перевоспитает, но будет в назидание всем другим, которые стоят в очереди, чтобы дальше уничтожать украинский народ", - написал Саакашвили.
Он добавил, что на решение судьи Гарника будет подана апелляция.
Журналист Дмитрий Гнап в комментариях напомнил, что судьей Гарника назначил президент Владимир Зеленский.
"Кроме роскошной жизни, судья известен еще тем, что запрещал протесты против Путина в Украину и участвовал в российской "Фабрике звезд". Вот такой проект "Лифт" для "молодых и талантливых" от Зеленского", - написал он.
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І чомусь тепер мовчить звідки ллються всі нещастя на нашу голову..
Важно кто позволяет ему творить беспредел.
скажите пожалуйста ....
В общем, как не крути, шакал всегда останется шакалом, как его не корми.
Космическая зарплата, и только указы раздавай куда активистам бежать)
С какого перепугу я должен искать где живет этот скот судья...и что то там говорить его соседям....?? А там нафига штаны протираеш...и зарплату с моих налогов получаешь??
Не дали же Пороху закончить судову реформу? Чего же пенитесь?
У вас есть свой зеленый осел с моносбродом ---теперь ВСЕ претензии к нему)))