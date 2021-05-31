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Новости Политика Украины
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коррупция (8390) моряки (1075) Саакашвили (3303) Гнап (35) Окружной админсуд Киева (390) Гарник (1)

Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский

По данным главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, судья Гарник приостановил приказ министра инфраструктуры об отмене обязательного подтверждения квалификации моряков.

Об этом Саакашвили пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Кирилл Гарник - судья Окружного административного суда Киева. Саакашвили называет его "врагом народа Украины" и предполагает, что за такое решение судья взял деньги.

"Я призываю общество найти, где он живет, прийти к нему домой и сказать ему в лицо в присутствии его соседей и семьи, ЧТО он только что совершил. Конечно, это его не перевоспитает, но будет в назидание всем другим, которые стоят в очереди, чтобы дальше уничтожать украинский народ", - написал Саакашвили.

Он добавил, что на решение судьи Гарника будет подана апелляция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гнап в комментариях напомнил, что судьей Гарника назначил президент Владимир Зеленский.

"Кроме роскошной жизни, судья известен еще тем, что запрещал протесты против Путина в Украину и участвовал в российской "Фабрике звезд". Вот такой проект "Лифт" для "молодых и талантливых" от Зеленского", - написал он.

Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Міхай сам нам підсунув Вововчку.
І чомусь тепер мовчить звідки ллються всі нещастя на нашу голову..
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13.05.2021 19:44
+15
Саакашвили гнида , а на самого 🤢🤡«янелоха « гавкать страшно , саакашвили ты ,Порошенко на каждом углу и из каждого утюга оббрехивал
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13.05.2021 20:04
+10
"Карлсон", у тебе в штаті є юристи... Постав завдання, щоб підготували оскарження цього рішення...
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13.05.2021 19:46
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во всем виноват Саакашвилли и Госдеп
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13.05.2021 19:42 Ответить
Суддя завтра має бути позбавлений статусу судді, арештований без застави і відправлений в СІЗО.
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13.05.2021 20:09 Ответить
суддя тобі нічого не "має" і не "бути" Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 4760
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14.05.2021 00:26 Ответить
Мишка-шатун..... хронический Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 3708
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13.05.2021 20:23 Ответить
Міхай сам нам підсунув Вововчку.
І чомусь тепер мовчить звідки ллються всі нещастя на нашу голову..
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13.05.2021 19:44 Ответить
Саакашвили гнида , а на самого 🤢🤡«янелоха « гавкать страшно , саакашвили ты ,Порошенко на каждом углу и из каждого утюга оббрехивал
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13.05.2021 20:04 Ответить
"Карлсон", у тебе в штаті є юристи... Постав завдання, щоб підготували оскарження цього рішення...
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13.05.2021 19:46 Ответить
у него в штате есть воры в законе Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 7955
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14.05.2021 00:26 Ответить
Їй богу знову виженуть з України!
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13.05.2021 19:49 Ответить
Нехай живе в Україні, бо він так її любе, що ладний душу загубить, як писав наш Тарас...
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13.05.2021 20:44 Ответить
Не имеет особого значения кто назначил судью.
Важно кто позволяет ему творить беспредел.
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13.05.2021 19:53 Ответить
Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский - Цензор.НЕТ 3290Великий и могучий "рехформатор"
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13.05.2021 19:55 Ответить
пук
Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский - Цензор.НЕТ 8755
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13.05.2021 20:04 Ответить
Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 8774
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13.05.2021 20:38 Ответить
Те, кто утверждал что Украина богатая страна , не врали. Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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13.05.2021 19:55 Ответить
что, и ЗЕленский тоже барыга ?
скажите пожалуйста .... Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 6594
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13.05.2021 20:25 Ответить
что, и ЗЕленский тоже барыга ?/ Нет . Барыга это Разумков. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард/ Зеленский-вор.Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20.
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13.05.2021 20:35 Ответить
Вот как раз сейчас самое время, когда центральное событие - МедведчукГейт разбавить очередным продажным судьей )
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13.05.2021 19:59 Ответить
Не треба "бе-бе-бе" до суспільства бо буде ще так як активістам за двері ОПи. Для цього існують вищестоящі судові інстанції.
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13.05.2021 20:02 Ответить
Карлсон в своем репертуаре, его прямо пучит бредом. при Пороха, когда он обосрался в Одесской области, начал тявкать на Пороха. Теперь на бубочку тявкает, который незаслуженно вернул гражданство и пристроил на хлебное место.
В общем, как не крути, шакал всегда останется шакалом, как его не корми.
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13.05.2021 20:03 Ответить
хорошо устроился арел)
Космическая зарплата, и только указы раздавай куда активистам бежать)
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13.05.2021 20:05 Ответить
Карлсон вернулся )))
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13.05.2021 20:06 Ответить
прикольно, ви їх призначаєте, ви з ними по "велюрам" бухаєте, а нам тепер йти розбиратися?? хоча у вас там десь є 73%-смєтунів, може, щось пробекають))
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13.05.2021 20:10 Ответить
А может вы, бездельники из "офис реформ" или как там называется соберетесь и сходите в гости к судье? Или не барское это дело?
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13.05.2021 20:18 Ответить
Судья взял денег? Да быть того не может! 😁
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13.05.2021 20:18 Ответить
Мишка...а ты у нас кто?? Глава комитета реформ...или погулять туда пришел??
С какого перепугу я должен искать где живет этот скот судья...и что то там говорить его соседям....?? А там нафига штаны протираеш...и зарплату с моих налогов получаешь??
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13.05.2021 20:26 Ответить
Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 7922
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13.05.2021 21:26 Ответить
Ну ничего , подадите апелляцию, дойдете до РЕФОРМИРОВАННОГО при ПОРОШЕНКО Верховного суда и ВЫИГРАЕТЕ это дело 100%!
Не дали же Пороху закончить судову реформу? Чего же пенитесь?

У вас есть свой зеленый осел с моносбродом ---теперь ВСЕ претензии к нему)))
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14.05.2021 00:47 Ответить
 
 