С Витренко подписан годовой контракт, наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, наблюдательному совету будет предложено остаться работать до проведения нового прозрачного конкурса.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Главы государства, об этом Ермак сказал на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.
По словам главы Офиса президента, конкурс по выбору председателя правления стартует через шесть месяцев, а подготовка к нему начнется автоматически после того, как начнет работать новый состав наблюдательного совета.
Ермак также анонсировал, что предложение наблюдательному совету НАК "Нафтогаз" остаться работать до нового конкурса под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления компании будет озвучено 13 мая на встрече с участием министров.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
Пожалуйста, подождите...
1. Збільшити власний видобуток газу на 10% за рік! (раніше збільшували не більше ніж на 1%)
2. Збільшити можливість відбирання газу з підземних сховищ на 50% (раніше взагалі не збільшували)
3. Замінити 30% газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів ГТС на нові українського виробництва заводу Заря Машпроект які економлять 25% газу на прокачці (раніше взагалі не замінювали).
После узурпации НБУ это просто крепкий последний гвоздь в гроб сотрудничества с МВФ.
Можете продолжать вещать свои влажные мечты про корый кредит.
Главу "Нафтогаза", назначает Кабинет министров Украины.
И докладывать о назначении и подписании контракта с Витренко, должен либо профильный министр, либо премьер-министр.
С какой стати эта кацапская обезьяна-ермак сует сюда свое рыло?
https://www.youtube.com/watch?v=jHjCSGyQ190
Починаючи з 6 хвилини 40 секунд
А мы в шоці от этой госкомпании.