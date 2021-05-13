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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3099) Витренко Юрий (376) Ермак Андрей (1187)

С Витренко подписан годовой контракт, наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С Витренко подписан годовой контракт, наблюдательному совету

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, наблюдательному совету будет предложено остаться работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Главы государства, об этом Ермак сказал на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.

По словам главы Офиса президента, конкурс по выбору председателя правления стартует через шесть месяцев, а подготовка к нему начнется автоматически после того, как начнет работать новый состав наблюдательного совета.

Ермак также анонсировал, что предложение наблюдательному совету НАК "Нафтогаз" остаться работать до нового конкурса под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления компании будет озвучено 13 мая на встрече с участием министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко раскритиковал набсовет "Нафтогаза": "Некомпетентные люди не могут эффективно регулировать менеджмент"

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Скажите пж, какое дЕрмачье дело к должности главы "Нафтогаза", если это прерогатива кабинета министров?
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13.05.2021 20:18
+7
Иными словами Нафтогаз незаконно узурпирован.

После узурпации НБУ это просто крепкий последний гвоздь в гроб сотрудничества с МВФ.

Можете продолжать вещать свои влажные мечты про корый кредит.
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13.05.2021 20:20
+6
Говорят дьявол прячется в деталях.
Главу "Нафтогаза", назначает Кабинет министров Украины.
И докладывать о назначении и подписании контракта с Витренко, должен либо профильный министр, либо премьер-министр.
С какой стати эта кацапская обезьяна-ермак сует сюда свое рыло?
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13.05.2021 20:21
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Правила форума Совет форумчан
Вітренку потрібно поставити завдання!
1. Збільшити власний видобуток газу на 10% за рік! (раніше збільшували не більше ніж на 1%)
2. Збільшити можливість відбирання газу з підземних сховищ на 50% (раніше взагалі не збільшували)
3. Замінити 30% газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів ГТС на нові українського виробництва заводу Заря Машпроект які економлять 25% газу на прокачці (раніше взагалі не замінювали).
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13.05.2021 20:15 Ответить
а де пункт---не платити заробітні більші,ніж у президента США?
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14.05.2021 06:49 Ответить
а где можно с контрактом ознакомиться?
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13.05.2021 20:11 Ответить
Нуууу. Це вже Єрмак і за справи, які відносяться виключно до компетенції Кабміну, теж вирішує? Даааа... Навіть вже не палиться, що є фактичним керівником не лише Зєлжнского, а й всієї зеленої шобли. Хоча тут є і позитив - це власноручно зізнання у узурпації влад, перебирання на себе владних повноважень і ше декількох пов'язаних злочинах. Думаю, наступна влада судовий процес над цими побудує просто на основі таких от їхніх публічних заяв.
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13.05.2021 20:16 Ответить
ковішилд - це придумана назва, справжня - ковішобла
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13.05.2021 20:24 Ответить
до наступної влади(людської) Україні в кращому випадку - років 100, а так - не менш як 300.
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13.05.2021 20:25 Ответить
С Витренко подписан контракт, - Ермак/ Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко.- Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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13.05.2021 20:18 Ответить
У нас секретарша офиса президента назначает голову Нафтогаза?
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13.05.2021 20:18 Ответить
Скажите пж, какое дЕрмачье дело к должности главы "Нафтогаза", если это прерогатива кабинета министров?
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13.05.2021 20:18 Ответить
кабмин занят ковишилдой
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13.05.2021 20:26 Ответить
Иными словами Нафтогаз незаконно узурпирован.

После узурпации НБУ это просто крепкий последний гвоздь в гроб сотрудничества с МВФ.

Можете продолжать вещать свои влажные мечты про корый кредит.
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13.05.2021 20:20 Ответить
Говорят дьявол прячется в деталях.
Главу "Нафтогаза", назначает Кабинет министров Украины.
И докладывать о назначении и подписании контракта с Витренко, должен либо профильный министр, либо премьер-министр.
С какой стати эта кацапская обезьяна-ермак сует сюда свое рыло?
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13.05.2021 20:21 Ответить
"операция зе! и другие приключения єрмака":
С Витренко подписан годовой контракт, наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса, - Ермак - Цензор.НЕТ 3041
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13.05.2021 20:23 Ответить
А где клоун? обязательно завгара вмешивать в вопросы кабмина? Тут нужен не завгар, а клоун. А потому вопрос: а где, собственно, клоун?
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13.05.2021 20:30 Ответить
Чи зможе Зеленський зрозуміти Блінкена | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=jHjCSGyQ190
Починаючи з 6 хвилини 40 секунд
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13.05.2021 20:40 Ответить
Ермак, тебе предложат камеру с видом на внутренний двор!
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13.05.2021 20:58 Ответить
Станом на грудень 2020 року членами Наглядової ради є Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів (Львів, 1985 р.н.), Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко (Івано-Франківськ, 1989 р.н.) та Роберт Бенш.
А мы в шоці от этой госкомпании.
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13.05.2021 22:12 Ответить
Витренко ворюга и взяточник
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13.05.2021 22:37 Ответить
 
 