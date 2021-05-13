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помощь (6173) ранение (3239) Юсупова (156)

В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что в киевский госпиталь прибыл борт с ранеными воинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Вчера в Киев прибыл борт с тяжело ранеными, я написала пост и выслушала тонны помоев от ватных сограждан. Люди, потерявшие совесть и с ними мы живем в одной стране.

Привезли воинов в тяжёлом состоянии. Сегодня мы проведали одного из них, Алексей, 27 лет, снайперское ранение в грудную клетку. Чудом выжил, потерял много крови, в результате ранения совсем не функционирует рука, перебиты нервы, предстоит долгое лечение и операции. С ним же привезли воинов с ранением в голову и шею, они в реанимации.

А граждане пишут, что на фронте не такая серьезная ситуация, как говорят волонтеры . С начала 21 года уже 43 погибших, уже в має 4 погибли и за три месяца 100 раненых, это мало?? Бойцов привозят без рук и ног, с ранением в голову и другие части тела. Бойцы умирают в госпиталях от ранений, хоронят совсем молодых парней. На днях хоронили совсем молодых бойцов , 22 года, 26 лет, беда страшная. У волонтёров нет праздников и нет выходных, помогаем в госпиталях, покупаем необходимое на фронт, покупаем лекарства ветеранам и делаем все, чтобы помочь нашим защитникам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: "Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте". ВИДЕО+ФОТО

Она продолжила: "Из отчетов и потребностей. Купила квадрокоптер 52400 грн, в этом месяце надо купить ещё два дрона , квадрокоптеры это спасение для наших бойцов . Купила много лекарств, уже все отправлено на фронт, фото публикую. Оплатила лекарства онкобольным воину в гематологию, оплатила ветерану лекарства, ещё одному анализы и лекарства , купили спортивной одежды, штаны, футболки для госпиталя, два раза в неделю покупаю продукты, соки, фрукты, овощи, йогурты. Проведываем бойцов в ирпенском госпитале, там много воином с ампутациями. Война не утихает, к сожалению об этом мало говопям и мало пишут, но защитить страну и нам могут только наши воины, а мы чем можем, будем помогать. Все отчеты всегда есть у меня на страницах, моя главная страница сейчас заблокирована на месяц".

"Большое спасибо всем кто понимает тяжелую ситуацию на фронте и всем кто помогает. Карта для помощи 5358385320002464 моно и 5375 4141 0204 7676 тоже моно", - резюмировала волонтер. 

Читайте также: Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам. ФОТОрепортаж

В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова 01
В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова 02
В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
+ Швидкого одужання вам, хлопчики.
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13.05.2021 20:31
+4
+
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13.05.2021 20:54
+3
Дайте карту "привата", якщо є.
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13.05.2021 20:26
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Это так-"боевых потерь-нет"? В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 3210
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13.05.2021 20:25 Ответить
Дайте карту "привата", якщо є.
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13.05.2021 20:26 Ответить
в кінці тексту реквізити
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13.05.2021 21:11 Ответить
"Монобанк", з привата не видно хто отримувач.
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13.05.2021 21:15 Ответить
+ Швидкого одужання вам, хлопчики.
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13.05.2021 20:31 Ответить
клоуну - імпічмент та строк за зраду Батьківщини!
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13.05.2021 20:37 Ответить
если Мертвечук сядет-все увидят что Зеленский -Президент а не клоун!
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13.05.2021 20:45 Ответить
А если нет? То что? Сметуны восстанут? У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9499
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13.05.2021 22:09 Ответить
если Мертвечук не сядет-тогда Зеленский-клоун
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13.05.2021 22:55 Ответить
А если сядет но выйдет по решению ЕСПЧ? А если сядет но Вава его обменяет? А если сядет но через полгода выйдет?
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13.05.2021 23:08 Ответить
самое худшее для Украины, если Зеленский испугается ***** и даст заднюю
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14.05.2021 01:46 Ответить
Всё. Кина не будет. На свободу с чистой совестью У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8168 Поехала медведка домой
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14.05.2021 06:03 Ответить
Это уже месть ***** за своего кума Мертвечука
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13.05.2021 20:46 Ответить
+
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13.05.2021 20:54 Ответить
Тот случай когда надо! Имхо
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13.05.2021 21:25 Ответить
Их что, отказываются лечить бесплатно????
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13.05.2021 22:16 Ответить
Наталія, я пенсіонерка(74роки) до банку дійти не можу, бо 3км до нього, а хотілося хоча б одному захиснику перечислити кошти на ліки, або їду. Як це зробити не знаю.
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13.05.2021 22:24 Ответить
благослови Вас Господь панi Наталья Галько
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13.05.2021 22:56 Ответить
Ні хто Кощея не посадит, вон домашній арест для отвода глаз і усьо, фантазьори))))
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13.05.2021 22:30 Ответить
 
 