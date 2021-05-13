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НнВК в Дія City будет способствовать развитию IT-отрасли в Украине, - нардеп Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

НнВК в Дія City будет способствовать развитию IT-отрасли в Украине, - нардеп Чернев

Введение налога на выведенный капитал в Дія City будет способствовать тому, чтобы компании максимально реинвестировали в свое развитие.

Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во время обсуждения законопроекта №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

"Мы полностью идем навстречу пожеланиям отрасли", - заявил он, добавив, что сегодня отрасль растет примерно на 30%, а с принятием Дія City ожидается рост в 50-60% ежегодно. Такой рост скажется и на росте ВВП. По словам нардепа, пока у нас ресурсная экономика с низкой добавленной стоимостью, а такое нововведение, как НнВК, будет способствовать тому, чтобы компании реинвестировали в свое развитие, а отрасль - росла.

"В Дія City также предлагается такая форма взаимоотношений между работодателем и работником как гиг-контракты, что, с одной стороны, сохранит гибкость в отношениях, а с другой - добавит работникам социальных гарантий, не предусмотренных ФОПам", - подчеркнул Чернев. Он отметил, что Украина должна быть конкурентоспособной, и Дія City положительно повлияет на экономику Украины в целом.

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" и рекомендовал парламенту принять его за основу. При подготовке ко второму чтению проект закона будет доработан.

Напомним, 14 апреля 2021 г. парламент зарегистрировал законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", входящий в пакет законов о Дія City.

Дія City- это специальный правовой режим для IT-отрасли, в рамках которого для компаний-резидентов будет действовать комплекс выгодных налоговых условий, прописанных законопроектом №5376. Вступление в Дія City будет добровольным.

Автор: Володимир Янченко
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14.05.2021 08:32 Ответить
Глупость и безграмотность.
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14.05.2021 08:45 Ответить
IT уйдет в тень и все
Зарплаты айтишникам будут платить в конвертах, бюджет получит дулю
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14.05.2021 09:08 Ответить
Вода, вода. А чого буде краще?! А того що "люди з верху такі маленькі...". Тут ринок не роботодавців, а ІТ спеціалістів. Тут не робота від ранку до ночі на заводі. Тут проект почався, проект закінчився і шукаєш нову роботу(або міняєш замовника якщо в аутсорс. компанії і не в продуктовій конторі, яких у нас достатньо мало. І не буде рости бо корупція...).
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14.05.2021 09:48 Ответить
Від..ться від того IT. Це краще що держава може зробити для галузі.

Весь золотий фонд галузі це 50тис програмістів які працюють на західний ринок, більш менш знають англійську і по своїй природі є сильно мобільними.
Втрата(міграція) до третини цього фонду це стагнація і занепад галузі. Половина це про галузь, як щось значиме для бюджету можна буде забути взагалі і на завжди.
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14.05.2021 10:11 Ответить
Что этот спикер несет про пожелания отрасли?
Отрасль желает вступить в это гетто для обилечивания?
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14.05.2021 11:57 Ответить
 
 