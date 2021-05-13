Отсидеть 505 дней без доказательств или домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, который провел под стражей 505 дней, сравнил сегодняшнее решение по Медведчуку с собственным делом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Антоненко отметил: "Отсидеть 505 дней в СИЗО без всяких доказательств причастности по сфальсифицированным обвинениям VS пойти домой под домашний арест без браслета с обвинением в государственной измене с имеющимися доказательствами. Мда ..."
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком
клетчатый плед, винишко и хамон
оксанины пирожки из слоёного теста...
что ни говори- суров в стране закон
Просто зебилы думали, что мертвечук сдрыснет (они бы так поступили), а им ПИАР!
Ведь все эти записи, что нам победно предъявили, были сделаны при Порохе еще в 2015 г. и хранились до нужного времени, но не передавались в суд, т.к. это не доказательства для посадки!
А так--холостой выстрел, впрочем, как и все, что они делают...
Но это еще впереди.
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.
http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
А тепер по змісту. Більшість на цьому сайті знають як я відношусь до Зебіла, але конкретна ця ситуація вимагає від мене керуватись не емоціями а здравим глуздом.
Як би я не зневажав зелених, але це не зрада і не фарс (може і ні, але поки що).
Головна причина вчорашнього рішення це діючий КПК ім.Портнова. Завдяки йому та нашому КСУ, обрати тримання під вартою без застави можно в неумисному злочині (ДТП) і не можно у держзраді. Зрозуміло, що скільки би Мертвячуку не визначали заставу, він би легко її вніс, а що далі? А далі, він виходить із СІЗО і спокійно пересувається, як мінімум по Києву, виступає з трибуни ВРУ і т.п. Домашній же арешт (цілодобовий) закриває його в одному місці.
Тому, з точки зору логіки, це вірне рішення.
Це звісно не знімає з Зелених відповідальність чому маючи монобільшість досі діє цей дебільний КПК...
В ЦІЙ КРАЇНІ ГАРНО ЖИВУТЬ ТІ ХТО НЕЮ ТОРГУЄ ...
Хочу бачити цих торговців у тюрмі на довгі роки