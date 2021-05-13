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Днепропетровщина (2891) дороги (2498) Павлоград (120) Большая стройка (722)

На Днепропетровщине монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод для ремонта дороги Днепр-Павлоград. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

В городе Павлоград на Днепропетровщине в рамках программы "Большая стройка" монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 производительностью 340 тонн в час.

Об этом написал Юрий Голик на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

На Днепропетровщине монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод для ремонта дороги Днепр-Павлоград 01

До этого самым мощным считался асфальтобетонный завод этой же компании в Дергачах Харьковской области производительностью 320 тонн в час. Монтаж завода в Павлограде осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 35 тонн и одного 110 тонн. Там уже заготовили порядка 40 000 тонн щебня. 

"Этот завод, как и еще три других, будут работать уже с конца мая на ремонт трассы Днепр - Павлоград. Торги на ремонт этой трассы в ProZorro состоялись в начале этой недели", - написал Юрий Голик.

Дорога Днепр - Павлоград является частью трассы М-30 Стрый - Изварино, открыть которую планируют ко Дню Независимости.

"Это означает, что чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца", - подытожил Голик.

Параллельно с этим на трассе М-30 уже идут работы от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции и от Павлограда до границы с Донецкой областью.

Ранее сообщалось, что участок "Дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А никак вот нельзя чтобы... Мне бы завод боеприпасов, а? Война ведь, *****!
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13.05.2021 22:37
+7
А вакцину этот завод тоже будет выпускать или мудрый нарид может дохнуть спокойно??
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13.05.2021 22:21
+7
Я надеюсь дорогу сделают вплоть до харьковской обл.А то дорога Павлоград - Юрьевка и до харьковской обл убита полностью в хлам.Дорога с Харькова на Павлоград минуя Лозову,вплоть до границы областей сделана идеально.А вот начиная с днепропетровской обл до Юрьевки полный треш.
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13.05.2021 22:22
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А вакцину этот завод тоже будет выпускать или мудрый нарид может дохнуть спокойно??
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13.05.2021 22:21 Ответить
Это у тебя зедебильная шиза.Дорога единство ,что бы х-ла танки быстрее передвигались? Или что бы вакцины не на что было закупать?
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13.05.2021 22:33 Ответить
Ну как под ИВЛ попадешь. Звони )))))))))
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13.05.2021 22:42 Ответить
Что у вас в Чебоксарах вируса нет???
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13.05.2021 23:17 Ответить
Да ты так за "нарид" переживаешь, что аж слезу пробивает.
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13.05.2021 22:25 Ответить
Не. Я не переживаю. Мне он не нужен тот нарид ! Ну дохнуть будут и енно потому что все деньги на заводики упороли!!
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13.05.2021 22:31 Ответить
Я надеюсь дорогу сделают вплоть до харьковской обл.А то дорога Павлоград - Юрьевка и до харьковской обл убита полностью в хлам.Дорога с Харькова на Павлоград минуя Лозову,вплоть до границы областей сделана идеально.А вот начиная с днепропетровской обл до Юрьевки полный треш.
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13.05.2021 22:22 Ответить
На новый заводик уже "наремонтировали" - что бы каждый последующий год было чем ремонтировать эти же самые дороги...
На Днепропетровщине монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод для ремонта дороги Днепр-Павлоград - Цензор.НЕТ 5263
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13.05.2021 22:24 Ответить
Васька у вас это где? В козлостане?
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13.05.2021 22:30 Ответить
Глазки раскрой и прочитай пост.
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13.05.2021 22:31 Ответить
Я внимательный с детства.
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13.05.2021 22:37 Ответить
В кирово Чипецке))
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13.05.2021 22:47 Ответить
Предлагаю вкладывать деньги в перевооружение ВСУ,что бы дороги тебе эти нужны были.
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13.05.2021 22:36 Ответить
Предлагаю НЕ ПОКУПАТЬ проселочную дорогу по цене ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ!
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13.05.2021 22:39 Ответить
М 04 міжнародна траса.
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13.05.2021 23:32 Ответить
поедь хотя бы в Германию - посмотри, что такое "международная трасса".
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14.05.2021 00:25 Ответить
Побудують дорогу поїдемо.
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14.05.2021 06:56 Ответить
Раптом виясниться що власник заводіка Бєня.
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13.05.2021 22:29 Ответить
А вы сомниваетесь в этом?
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13.05.2021 22:46 Ответить
В Днепре монтируют асфальтовый завод.
А в Донецке на "День республики" кашу бесплатно раздавали.
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13.05.2021 22:31 Ответить
свобода вьібора развлечений
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13.05.2021 22:47 Ответить
У Зебила не так много времени осталось на "Велике крадивництво", - ускоряют темпы, - скоро в бега=)
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13.05.2021 22:32 Ответить
Дядя, ты зебил?
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13.05.2021 22:55 Ответить
оно и видно, зебилушка, оно и видно=)
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13.05.2021 23:00 Ответить
Ти патологічно проти доріг? Ти дибіл? Чи кацап?
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13.05.2021 23:25 Ответить
А никак вот нельзя чтобы... Мне бы завод боеприпасов, а? Война ведь, *****!
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13.05.2021 22:37 Ответить
Ваню подвинули)
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13.05.2021 22:40 Ответить
Нетрудно угадать чей и кому бабло в карман польется рекой
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13.05.2021 22:44 Ответить
Само прикольно, что в ремонте там нуждается участок метров 300. В том месте дорога сужается в две полосьі - видать технически невозможно бьіло 4 полосьі с отбойниками сделать, газопровод вроде рядом. Так вот, в том месте простой такой себе асфальт. Вся остальная трасса по-моему с добавками шлакоотходов меткомбината зеленого цвета . Сдалана в советское время и стоит до сих пор.
Если заменят на простой асфальт, то в первую очередь в него надо будет вкатать етогт осла Голика
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13.05.2021 22:59 Ответить
Ой, а чей же заводик монтируют?

асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 ---С 1988 года "MARINI" стала частью французской группы компаний "FAYAT GROUP" с головным офисом в Бордо (Франция).
Кроме этого на 1,3 миллиарда ЕВРО у французов электровозы закупают, пожарные краны, очистку воды(как будто в Украине этого произвести нельзя)---ОТКУДА ДЕНЬГИ, ЗИН?
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14.05.2021 00:08 Ответить
Читаю комменты и балдею. Ремонтируют дороги - "плохо". Не ремонтируют - тоже "плохо".
А что тогда хорошо?))
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14.05.2021 03:49 Ответить
Після сексу лежить чоловік біля жінки,заморився,задоволений.відпочиває. А жінка каже,ой щось погано! А чоловік їй: - Вам,бабам не вгодиш! Кума каже добре,а тобі погано! На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 3730
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14.05.2021 06:03 Ответить
На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 3449 На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 3449
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15.05.2021 01:03 Ответить
Хорошо - ето отремонтировать дорогу от Павлограда до Николаевки(ето в сторону Донецка приблизно 30 км). Она убитая в хлам.
А ремонтировать дорогу, которая не нуждается в ремонте - ето плохо. Надеюсь етот Голик после сменьі власти сядет и сядет очень надолго
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14.05.2021 06:34 Ответить
Вот это уже конструктив.
Кстати, вот канал на эту тему: https://www.youtube.com/channel/UCs4TijSbMj58A9671CLa-EQ/videos
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15.05.2021 01:05 Ответить
 
 