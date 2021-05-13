На Днепропетровщине монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод для ремонта дороги Днепр-Павлоград. ФОТО

В городе Павлоград на Днепропетровщине в рамках программы "Большая стройка" монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 производительностью 340 тонн в час.

Об этом написал Юрий Голик на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

До этого самым мощным считался асфальтобетонный завод этой же компании в Дергачах Харьковской области производительностью 320 тонн в час. Монтаж завода в Павлограде осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 35 тонн и одного 110 тонн. Там уже заготовили порядка 40 000 тонн щебня.

"Этот завод, как и еще три других, будут работать уже с конца мая на ремонт трассы Днепр - Павлоград. Торги на ремонт этой трассы в ProZorro состоялись в начале этой недели", - написал Юрий Голик.

Дорога Днепр - Павлоград является частью трассы М-30 Стрый - Изварино, открыть которую планируют ко Дню Независимости.

"Это означает, что чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца", - подытожил Голик.

Параллельно с этим на трассе М-30 уже идут работы от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции и от Павлограда до границы с Донецкой областью.

Ранее сообщалось, что участок "Дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме.