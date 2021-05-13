На Днепропетровщине монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод для ремонта дороги Днепр-Павлоград. ФОТО
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В городе Павлоград на Днепропетровщине в рамках программы "Большая стройка" монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 производительностью 340 тонн в час.
Об этом написал Юрий Голик на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
До этого самым мощным считался асфальтобетонный завод этой же компании в Дергачах Харьковской области производительностью 320 тонн в час. Монтаж завода в Павлограде осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 35 тонн и одного 110 тонн. Там уже заготовили порядка 40 000 тонн щебня.
"Этот завод, как и еще три других, будут работать уже с конца мая на ремонт трассы Днепр - Павлоград. Торги на ремонт этой трассы в ProZorro состоялись в начале этой недели", - написал Юрий Голик.
Дорога Днепр - Павлоград является частью трассы М-30 Стрый - Изварино, открыть которую планируют ко Дню Независимости.
"Это означает, что чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца", - подытожил Голик.
Параллельно с этим на трассе М-30 уже идут работы от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции и от Павлограда до границы с Донецкой областью.
Ранее сообщалось, что участок "Дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме.
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А в Донецке на "День республики" кашу бесплатно раздавали.
Если заменят на простой асфальт, то в первую очередь в него надо будет вкатать етогт осла Голика
асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 ---С 1988 года "MARINI" стала частью французской группы компаний "FAYAT GROUP" с головным офисом в Бордо (Франция).
Кроме этого на 1,3 миллиарда ЕВРО у французов электровозы закупают, пожарные краны, очистку воды(как будто в Украине этого произвести нельзя)---ОТКУДА ДЕНЬГИ, ЗИН?
А что тогда хорошо?))
А ремонтировать дорогу, которая не нуждается в ремонте - ето плохо. Надеюсь етот Голик после сменьі власти сядет и сядет очень надолго
Кстати, вот канал на эту тему: https://www.youtube.com/channel/UCs4TijSbMj58A9671CLa-EQ/videos