Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест.
Как передает Цензор.НЕТ об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора.
Как пояснили в прокуратуре, решение об обжаловании меры пресечения примут после того, как получат полный текст судебного постановления.
"После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда, будет принято решение о его обжаловании", - сказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.
НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
После "обжалования" расширят до границ Украины, а то и включая границы параши.
Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком
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Оце кривосуддя по Зеленськи:
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".
А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.
Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.
Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.
Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.
Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
Бенедиктова в костюмчике Красной Шапочки, медведчук - Серого Волка.
ролі вистави погоджені сторонами..
Вариант: "А тому ли я дала?"