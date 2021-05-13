РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16367 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
1 825 20
Медведчук (1755) Офис Генпрокурора (2044)

Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ

Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест.

Как передает Цензор.НЕТ об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора.

Как пояснили в прокуратуре, решение об обжаловании меры пресечения примут после того, как получат полный текст судебного постановления.

"После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда, будет принято решение о его обжаловании", - сказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами. ВИДЕО

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
"Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест."

Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.

НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:20
+6
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн". Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2179

Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
13.05.2021 22:23
+6
Андрій Смолій

16 мин. ·

Оце кривосуддя по Зеленськи:

"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".

А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.

Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.

Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.

Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.

Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест."

Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.

НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:20 Ответить
Украинцы не хотят,но ничего не решают в своей стране.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:23 Ответить
А кто Вам сказал, что речь шла о 111 статье? И близко ничего такого не было. Не поленитесь, посмотрите запись судебного заседания. Смотрела от начала и до конца. Нет там никакой госизмены. Вывод один - бред сивой кобылы и что прокуроры Овоща на шоу судилища Тимошенко выглядели профессиональнее. Я вообще удивляюсь, что Мертвечук не предложил признать вину, при условии, что Нелох будет сидеть рядом по той же статье, так как переоформил свою недвижимость в Крыму и так же как он платит налоги кацапам. Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 2108
показать весь комментарий
13.05.2021 23:03 Ответить
Уверен, что медведчука даже при большом желании посадить нереально. Он купит все и вся. Таких только ликвидировать можно и нужно!!!!
показать весь комментарий
13.05.2021 22:21 Ответить
В киллеры по его гнилую душу пойдешь?
показать весь комментарий
13.05.2021 22:28 Ответить
Да безусловно, при проукраинском президенте. А не при прокапском шуте, который сдаст меня с потрохами. Ликвидация подобной наволочи должна быть организованы на самом высоком государственном уровне. И быть киллером подобного биомусора должна быть очень почетной работой
показать весь комментарий
13.05.2021 22:54 Ответить
Этому уроду "домашний арест" сегодня присудили аж в границах Киевской области.
После "обжалования" расширят до границ Украины, а то и включая границы параши. Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2882
показать весь комментарий
13.05.2021 22:23 Ответить
Зеля не ставит своих избирателей просто ни во что. Сбацает очередной видосик для плебса и он благодарно этот треш схавает.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:41 Ответить
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн". Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2179

Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
13.05.2021 22:23 Ответить
Андрій Смолій

16 мин. ·

Оце кривосуддя по Зеленськи:

"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".

А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.

Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.

Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.

Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.

Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:24 Ответить
Милые ролевые игры.
Бенедиктова в костюмчике Красной Шапочки, медведчук - Серого Волка. Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 4171
показать весь комментарий
13.05.2021 22:26 Ответить
Теоретически и ликвидировать не надо, заставить его говорить и Новичок Медведчуку от кумовей обеспечен. Но хто ж этим займется Венедиктова, Баканов или может Портнов. А вот серьезно есть фигура в Украине, прокурор который мог бы взять дело Медведчука и посадить..? Никто не приходит на ум.
показать весь комментарий
13.05.2021 22:28 Ответить
Украинцы - умная и рассудительная нация! Иногда - даже слишком. Правда ум в основном задний...
показать весь комментарий
14.05.2021 08:05 Ответить
Да имел он вас ввиду!!!И правильно учит ЛОХОВ!!!
показать весь комментарий
13.05.2021 22:29 Ответить
як і очікувалось..
ролі вистави погоджені сторонами..
показать весь комментарий
13.05.2021 22:33 Ответить
Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 6228
показать весь комментарий
13.05.2021 22:33 Ответить
Буратіна хоче цим домогтися зустрічі з ******. КВНщик намагається шантажувати КГБіста справою проти його кума. Блазень проти гебні. Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 4865
показать весь комментарий
13.05.2021 22:37 Ответить
Да не посадит зеленый поц, мертветчука так же как и пороха не посадил!!! Шоу продолжается!!!!!!
показать весь комментарий
13.05.2021 22:40 Ответить
Бред сивой кобылы ...пендосы насели чтоб кащея засадить ну вот клоун спектакль и разыграл овцы целы и волки сыты...
показать весь комментарий
13.05.2021 22:43 Ответить
Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 3324

Вариант: "А тому ли я дала?"
показать весь комментарий
14.05.2021 08:00 Ответить
 
 