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Новости Политика Украины
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Вопрос отставки Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос отставки Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая, -

Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник намерена обсудить вопрос возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться", – сказал Корниенко.

Как сообщалось, глава парламента Дмитрий Разумков во время совместного со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинга в четверг в Херсонской области заявил, что в Раду не поступало предложений о проведении внеочередного пленарного заседания для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложений о проведении внеочередного заседания Рады по отставке Степанова не поступало, - Разумков

Автор: Роман Свиридович
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Степашка пусте місце, громовідвод. У відставку чемпіона який провалив всьо і вся.
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13.05.2021 23:31 Ответить
Таки да, новости не горят

Вопрос отставки Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8152
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13.05.2021 23:42 Ответить
Вопрос отставки Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9304
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13.05.2021 23:39 Ответить
Понедельник день тяжелый.
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14.05.2021 09:14 Ответить
 
 