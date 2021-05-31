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Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко Дело Медведчука
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Медведчук (1755) домашний арест (169) Шевченко Евгений (141) мера пресечения (361)

Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие

Обвиняемый в создании незаконного вооруженного формирования агент НАБУ Евгений Шевченко иронизирует над мерой пресечения, которую суд избрал для подозреваемого в государственной измене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Шевченко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По мнению СБУ, я являюсь угрозой национальной безопасности Украины, поэтому меня отправили в СИЗО и вклепали залог в размере 5 миллионов гривен. А Медведчук, как видим, несет украинцам мир и благополучие, поэтому его отправили на домашний арест, и даже без залога", - отметил он.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9


@hu_popa

А в телеге пишут вот что... Спасибо за то, что Медведчук выйдет под залог, скажите Наде Савченко. Благодаря ее конституционной жалобе в 2019 году КС отменил содержание под стражей как безальтернативную меру пресечения для обвиняемых в госизмене.



Московiя, країна Моксель@shadowshadow301 7 ч

Надя Савченко - вихованка харківського осередку Медведчука, своєму шефу глаз не виклює. Настав час, і Надюха закрила свій гешефт, і вона, і куратор при козирях.
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13.05.2021 23:47
+7
Медведчук 20 лет контролирует союз адвокатов Украины, треть СБУ , часть судей
ЭТОЙ ГИДРЕ НЕ ТАК ПРОСТО ЗАЖАТЬ ХВОСТ
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13.05.2021 23:24
+5
Так, сьогодні кацапська мерзота може святкувати. Вона майже повністю контролює Україну. Лише армія, яка офіційно має право тримати зброю, пручається і боронить наш суверенітет.
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13.05.2021 23:49
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Тебя услышали.
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13.05.2021 23:25 Ответить
сарказм цього агента ти не вловив?
Нехай він навіть і 73/43%зебіл, але ж потрібно вчитуватися в текст...
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13.05.2021 23:27 Ответить
У забугорного троляки проксю вітром здуло. Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие - Цензор.НЕТ 8221
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13.05.2021 23:34 Ответить
мертвяк - відвертий ворог, а ти невідомо хто.
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13.05.2021 23:18 Ответить
а він ваш, чистопородний 73/43%зебіл. Подивися сам, другу сторінку гілки тегу. Коли були вибори. 19-тий рік. Там навіть в'ю є з ним.
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14.05.2021 00:37 Ответить
"Я опасен для национальной безопасности"
покажите мне заголовщика, я его расцелую....
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13.05.2021 23:18 Ответить
Надо сделать общий флэш моб всех « опасных» граждан Украины ( Федины, Зверобий, Антоненко и тд)
И на бигбордах плакаты разместить , чтобы обыватель думал головой .
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13.05.2021 23:19 Ответить
" думал головой" - это несбыточные мечты. и к тому же, когда обыватель "думать" начинает, это опасно для его здоровья и окружающих. Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие - Цензор.НЕТ 5914
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13.05.2021 23:26 Ответить
Хех! Обиватель думає телевізором.
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13.05.2021 23:35 Ответить
Медведчук 20 лет контролирует союз адвокатов Украины, треть СБУ , часть судей
ЭТОЙ ГИДРЕ НЕ ТАК ПРОСТО ЗАЖАТЬ ХВОСТ
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13.05.2021 23:24 Ответить
буба сможет он ваенный и не линял как порох на кацапию - 2014...
сможет он, он сможет....
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13.05.2021 23:29 Ответить
Думаешь если его пристрелить, он еще какое то время будет продолжать контролировать то что ты перечисляешь? Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя - Цензор.НЕТ 8806
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14.05.2021 02:50 Ответить
Медведчук залишається вдома | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=VLuysQYAD4s
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13.05.2021 23:26 Ответить
Саня останется с нами
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13.05.2021 23:33 Ответить


@hu_popa

А в телеге пишут вот что... Спасибо за то, что Медведчук выйдет под залог, скажите Наде Савченко. Благодаря ее конституционной жалобе в 2019 году КС отменил содержание под стражей как безальтернативную меру пресечения для обвиняемых в госизмене.



Московiя, країна Моксель@shadowshadow301 7 ч

Надя Савченко - вихованка харківського осередку Медведчука, своєму шефу глаз не виклює. Настав час, і Надюха закрила свій гешефт, і вона, і куратор при козирях.
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13.05.2021 23:47 Ответить
ШОУ 95 квартала только начинается.
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13.05.2021 23:29 Ответить
"Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие"
_Скажи кто твой друх враг - и я скажу кто ты.
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13.05.2021 23:35 Ответить
Квнщик замахнувся на кума кгбіста. Вистава для ЗЕлохів. Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие - Цензор.НЕТ 7543
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13.05.2021 23:38 Ответить
Так, сьогодні кацапська мерзота може святкувати. Вона майже повністю контролює Україну. Лише армія, яка офіційно має право тримати зброю, пручається і боронить наш суверенітет.
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13.05.2021 23:49 Ответить
Медведчук, ЗЕ та Єрмак є духовними братами, бо усі наскрізь пропитані РУССКІМ ДУХОМ!

Такі собі руськодуховні наркомани, духу з кремля нанюхалися, як раніше підлітки нюхали клей!
Ви пане Шевченко сидите за те, що разом з ними цей бісовський дух не нюхали!
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14.05.2021 01:55 Ответить
Это не смешно !!!
Это начало конца для Украины!!!
95 квартал распространился на всю территорию Украины !!!
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14.05.2021 06:00 Ответить
Странно, а ведь должен бы знать Шевченко, что решения о мере пресечения выносит не сбу, не прокурор, а судья. В данном случае судья перерского суда. Это не конец, но начало слушаний дела Медведчука, говорить о зраде, по меньшей мере, несправедливо
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14.05.2021 06:41 Ответить
Клоунада в країні триватиме щодня поки не проведемо імпічмент.
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14.05.2021 08:16 Ответить
А що це дасть. Зебіли знову за нього проголосують бо Абинепорох.
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14.05.2021 09:01 Ответить
зеля з ермаком не припинили загравання з пуйлом..
переляк пройшов після підтримки Блінкена і
нічому не навчив
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14.05.2021 09:55 Ответить
власть - идиотов....
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14.05.2021 15:12 Ответить
 
 