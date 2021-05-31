Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО

Израиль делает всё, чтобы при уничтожении домов террористов не пострадали мирные жители и гражданские лица. Операторы в Секторе Газа снимают это на видео вблизи и без защиты, а после кадры используют для иллюстрации "преступлений израильской военщины".

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видеоролик, снятый 11 мая в Секторе Газа. На видео мужчины в гражданской одежде без средств защиты снимаются с очень близкого расстояния, как израильские ракеты уничтожают дом палестинских террористов.

"За два часа до атаки район был засыпан предупреждениями о скорой атаке по данному конкретному дому. Чтобы все жильцы и жильцы соседних домов смогли уйти и укрыться, чтобы не пострадал ни один гражданский. Чтобы те, кто убивает гражданских израильтян, смогли спасти свои семьи, и ни один невинный не пострадал. Поэтому палестинские операторы заранее приехали и разместились для съемки", - написал Бутусов.

Он отметил, что операторы совершенно не боятся пострадать во время обстрела. Они даже не предполагают, что израильские военнослужащие могут принять людей с оптикой на крыше за снайперов или наблюдателей.

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"Поэтому пропаганда палестинских террористов бесстрашно снимает ролик о том, как страшные израильтяне бомбят Сектор Газа. И эти ролики сотни миллионов людей увидят без комментариев, они увидят в этом только беспредел, несправедливость, жестокость израильтян, громящих жилые кварталы палестинцев. И никто не будет выяснять причин, вербовщики с таким видео будут набирать новые отряды добровольцев для джихада. Вот так раскручивается маховик современной войны. Надо ли здесь ещё что-то объяснять?", - подытожил Бутусов.