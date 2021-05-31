Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО
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Израиль делает всё, чтобы при уничтожении домов террористов не пострадали мирные жители и гражданские лица. Операторы в Секторе Газа снимают это на видео вблизи и без защиты, а после кадры используют для иллюстрации "преступлений израильской военщины".
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал видеоролик, снятый 11 мая в Секторе Газа. На видео мужчины в гражданской одежде без средств защиты снимаются с очень близкого расстояния, как израильские ракеты уничтожают дом палестинских террористов.
"За два часа до атаки район был засыпан предупреждениями о скорой атаке по данному конкретному дому. Чтобы все жильцы и жильцы соседних домов смогли уйти и укрыться, чтобы не пострадал ни один гражданский. Чтобы те, кто убивает гражданских израильтян, смогли спасти свои семьи, и ни один невинный не пострадал. Поэтому палестинские операторы заранее приехали и разместились для съемки", - написал Бутусов.
Он отметил, что операторы совершенно не боятся пострадать во время обстрела. Они даже не предполагают, что израильские военнослужащие могут принять людей с оптикой на крыше за снайперов или наблюдателей.
"Поэтому пропаганда палестинских террористов бесстрашно снимает ролик о том, как страшные израильтяне бомбят Сектор Газа. И эти ролики сотни миллионов людей увидят без комментариев, они увидят в этом только беспредел, несправедливость, жестокость израильтян, громящих жилые кварталы палестинцев. И никто не будет выяснять причин, вербовщики с таким видео будут набирать новые отряды добровольцев для джихада. Вот так раскручивается маховик современной войны. Надо ли здесь ещё что-то объяснять?", - подытожил Бутусов.
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Лугандонцы тоже регулярно рапортуют о сбитых летающих авианосцах, 100500+ убитых американских неграх и миллионах лугандонских детенышей якобы убитых "фашыздсках хунтай". Их ВВС конечно не цитирует, только паРаша-сми, но суть примерно та же.
Не секрет, что западная либеральная общественность практически всегда выступает за "бедных страдальцев" палестинцев, закрывая глаза почти на все, что они творят и критикуя Израиль за каждую ответку.
До тех пор пока до идиотов не дойдет, что принимать и прятать у себя Хамас не надо. А, если не дойдет, то все останутся без домов.
иначе добрая, добрая прогрессивная обЧественность во Франции, в первую очередь, в остальной Европе поднимет вой до небес за безвинноубиенных палестинских мальчиков в трусиках...
«Израильтяне напоминают того парня, который поджигает себе волосы, а затем пытается потушить огонь ударами молотка», «они делают больше для того, чтобы спровоцировать и поддержать терроризм, чем для того, чтобы сдержать его» - бывший чиновник отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Ларри Джонсон.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamas#Origins
"Израильский чиновник по религиозным вопросам в Газе, Авнер Коэн, позже с сожалением пришел к выводу, что ХАМАС был создан Израилем. Он утверждал, что предупредил свое начальство не поддерживать исламистов."
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бред... ясно виден ПРИЛЁТ первых двух зарядов. И слышен звук их прилёта.
представители узкого мира лупят тысячи ракет по площадям, уничтожая всё живое, евреи же филигранно вырезают опухоль..
Город Газа пронизан сетью туннелей, это подземный город: километры туннелей, которые ХАМАС планировал для использования во время боевых действий, для пребывания там солдат, для перемещения их с места на место, для запуска ракет и в качестве штабов. Во время боев бойцы ХАМАС остаются под землей и действуют оттуда, как уже знакомо по операции «Нерушимая скала».
И вот вчера, 14 мая, ЦАХАЛу удалось создать у ХАМАСа ощущение приближающейся наземной операции. Пехота, артиллерия и танки были выдвинуты к пограничному заграждению, и в то же время представитель ЦАХАЛ опубликовал на английском языке указанное объявление. Таким образом, ЦАХАЛ заставил ХАМАС думать, что начинается вторжение в Газу, в результате чего все бойцы, включая спецназ ХАМАСа, спустились в туннели и подготовились к бою.
Затем в течение 35 минут 160 самолетов летали над Газой и сбросили 450 бомб, то есть более 80 тонн взрывчатки, на весь подземный город ХАМАСа. Туннели обрушились, и в настоящее время все еще неясно - как для нас, так и для ХАМАСа - масштабы ущерба и количество террористов, похороненных там, но вполне вероятно, что это сотни боевиков.
«Мы также нанесли удар по «метро» ХАМАСа, который находится под городом Газа - туннели являются стратегическим активом ХАМАСа, и туда были вложены годы работы и огромные деньги», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа. В интервью КАН-Решет Бет бригадный генерал Хидай Зильберман сказал, что ЦАХАЛ атакует высокопоставленных террористов, и отметил, что «это очень беспокоит их».
Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность высокопоставленных членов ХАМАСа заметна «после того, как за последние дни было убито около сотни активистов». По всей видимости, ликвидирован и один из командиров «Исламского джихада», отвечавший за систему противотанковых ракет организации.
https://charter97.org/ru/news/2021/5/14/422297/
https://twitter.com/kann_news/status/1393060914123902978
Это просто нонсенс
И сразу на ум приходит::::
"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
Эфраим Севела