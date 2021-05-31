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Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль делает всё, чтобы при уничтожении домов террористов не пострадали мирные жители и гражданские лица. Операторы в Секторе Газа снимают это на видео вблизи и без защиты, а после кадры используют для иллюстрации "преступлений израильской военщины".

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видеоролик, снятый 11 мая в Секторе Газа. На видео мужчины в гражданской одежде без средств защиты снимаются с очень близкого расстояния, как израильские ракеты уничтожают дом палестинских террористов.

"За два часа до атаки район был засыпан предупреждениями о скорой атаке по данному конкретному дому. Чтобы все жильцы и жильцы соседних домов смогли уйти и укрыться, чтобы не пострадал ни один гражданский. Чтобы те, кто убивает гражданских израильтян, смогли спасти свои семьи, и ни один невинный не пострадал. Поэтому палестинские операторы заранее приехали и разместились для съемки", - написал Бутусов.

Он отметил, что операторы совершенно не боятся пострадать во время обстрела. Они даже не предполагают, что израильские военнослужащие могут принять людей с оптикой на крыше за снайперов или наблюдателей.

"Поэтому пропаганда палестинских террористов бесстрашно снимает ролик о том, как страшные израильтяне бомбят Сектор Газа. И эти ролики сотни миллионов людей увидят без комментариев, они увидят в этом только беспредел, несправедливость, жестокость израильтян, громящих жилые кварталы палестинцев. И никто не будет выяснять причин, вербовщики с таким видео будут набирать новые отряды добровольцев для джихада. Вот так раскручивается маховик современной войны. Надо ли здесь ещё что-то объяснять?", - подытожил Бутусов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
А наша подобные ракетные программы "Нептун", "Ольха М" и "Гром\Сапсан" заморожены зелеными гнидами.
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13.05.2021 23:43
+25
Ключевое здесь "палестинские врачи сообщают".
Лугандонцы тоже регулярно рапортуют о сбитых летающих авианосцах, 100500+ убитых американских неграх и миллионах лугандонских детенышей якобы убитых "фашыздсках хунтай". Их ВВС конечно не цитирует, только паРаша-сми, но суть примерно та же.
Не секрет, что западная либеральная общественность практически всегда выступает за "бедных страдальцев" палестинцев, закрывая глаза почти на все, что они творят и критикуя Израиль за каждую ответку.
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14.05.2021 00:29
+21
Потом следующий дом. Потом следующий. И еще и еще...

До тех пор пока до идиотов не дойдет, что принимать и прятать у себя Хамас не надо. А, если не дойдет, то все останутся без домов.
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14.05.2021 01:37
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Всё проще, это называется : "слабоумие и отвага", свойственные этим клиентам. Разлет остатков конструкций падающих домов никакой точностью не прикроешь, а так классный видосик получится Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку - Цензор.НЕТ 584
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13.05.2021 23:43 Ответить
Ну теперь держитесь евреи,мусульманские ребята собираються.
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14.05.2021 05:24 Ответить
Хех. Ну давайте... Пока что евреи мусульманских ребят нагибают так, что те только кряхтят. А мусульманские 'герои' только с ножами прохожих могут а в войну против евреев - никак. Как ни соберутся так их и по самые помидорки))
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14.05.2021 09:16 Ответить
А наша подобные ракетные программы "Нептун", "Ольха М" и "Гром\Сапсан" заморожены зелеными гнидами.
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13.05.2021 23:43 Ответить
"Нептун" развивают и передают на вооружение, а "ОльхаМ" и "Сапсан" таки заморожены были, но при шоколаждной гниде, которому за шоколадку ты лижешь, ч..о безпринцыпное.
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14.05.2021 03:33 Ответить
не, постой , зебуин... янелох уже пошел по третьему году и в заморозке... Это шо получается, как при Брежневе, третий год- раздупляющий. 4-5-ый - отмораживающей. У Никонова есть такая же дурка, мол, как хутчiй отморозиться на навозной куче(после оледенения).
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14.05.2021 05:35 Ответить
Врешь. Причем тупо врешь.
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14.05.2021 09:19 Ответить
Отличное подтверждение написанному мною ниже...
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14.05.2021 09:12 Ответить
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 4170
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14.05.2021 09:35 Ответить
Аж палєстінцев заворожила та красотіща. Того видать і не видають своїх главарєй бо феєрверки по ходу *******.
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13.05.2021 23:46 Ответить
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 3985
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14.05.2021 07:27 Ответить
Ключевое здесь "палестинские врачи сообщают".
Лугандонцы тоже регулярно рапортуют о сбитых летающих авианосцах, 100500+ убитых американских неграх и миллионах лугандонских детенышей якобы убитых "фашыздсках хунтай". Их ВВС конечно не цитирует, только паРаша-сми, но суть примерно та же.
Не секрет, что западная либеральная общественность практически всегда выступает за "бедных страдальцев" палестинцев, закрывая глаза почти на все, что они творят и критикуя Израиль за каждую ответку.
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14.05.2021 00:29 Ответить
Вот так надо по ордло
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14.05.2021 00:11 Ответить
Потом следующий дом. Потом следующий. И еще и еще...

До тех пор пока до идиотов не дойдет, что принимать и прятать у себя Хамас не надо. А, если не дойдет, то все останутся без домов.
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14.05.2021 01:37 Ответить
Нахера они их предупреждают об атаках? Шоб все эти террорюги побыстрее смылись, спасли свои паскудные жизни?
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14.05.2021 00:38 Ответить
Чтобы люди, оставшиеся из-за Хамас без дома, были им искренне благодарны.
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14.05.2021 01:38 Ответить
Я уточню, что уничтоженные дома, была местная элитная недвижимость. В них жили не простые гражданские, а семьи руководителей ХАМАСа. А другие высотки использовались как административные здания.
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14.05.2021 11:18 Ответить
Честно говоря, по виду в жизни не скажешь. Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 757
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14.05.2021 12:02 Ответить
Вони звикли до такої тактики. Коли крушили вежі на манхеттені, то теж попередили -- жоден єврей не вийшов тоді на роботу у ці офісні центри...
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14.05.2021 09:48 Ответить
proof in the studio!!!
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14.05.2021 10:53 Ответить
Ксюшка-абы ляпнуть Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 8479
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14.05.2021 12:50 Ответить
Маячня-що значить звикли?! До речі-всього 5 громадян Ізраілю загинули у баштах-близнюках, але етнічних євреїв загинуло близько 200 осіб
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14.05.2021 21:29 Ответить
Нахера они их предупреждают об атаках?



иначе добрая, добрая прогрессивная обЧественность во Франции, в первую очередь, в остальной Европе поднимет вой до небес за безвинноубиенных палестинских мальчиков в трусиках...
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14.05.2021 17:34 Ответить
ХАМАС фактически был создан Израилем на подконтрольных территориях и много лет поддерживался в противовес Ясиру Арафату.
«Израильтяне напоминают того парня, который поджигает себе волосы, а затем пытается потушить огонь ударами молотка», «они делают больше для того, чтобы спровоцировать и поддержать терроризм, чем для того, чтобы сдержать его» - бывший чиновник отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Ларри Джонсон.
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14.05.2021 01:14 Ответить
давай еще расскажи что украинцы сами на себя напали в Крыму и на Донбасе Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 5793 Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 2119
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14.05.2021 02:49 Ответить
Это никакой не секрет. До 80-x Израиль поддерживал и финансировал ХАМАС. Тогда она еще не считалась террористической организацией.
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14.05.2021 03:59 Ответить
Бред
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14.05.2021 04:56 Ответить
"Israel's religious affairs official in Gaza, Avner Cohen, later regretfully concluded that Hamas was created by Israel. He claimed to have warned his superiors not to back the Islamists."

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamas#Origins

"Израильский чиновник по религиозным вопросам в Газе, Авнер Коэн, позже с сожалением пришел к выводу, что ХАМАС был создан Израилем. Он утверждал, что предупредил свое начальство не поддерживать исламистов."
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14.05.2021 10:23 Ответить
Опять же -это кацапские штампы... Бо только кацапы героически создлают себе проблему, затем героически с нею мучаются... Кацапы с Германией развязали две мировые войны... теперь не могут излечиться от победобесия. Однако, поверженный германец сейчас живет на порядок лучше чем кацап-победобесец.
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14.05.2021 05:25 Ответить
А Талибан? США на днях проиграли войну своему выкормышу.)
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14.05.2021 06:59 Ответить
Так, програли. І тепер відморожуються, не бажають надати візу місцевим, які їм допомагали, зокрема, перекладачам-афганцям. Мовляв, що це за люди? Ми їх не знаємо й знати не хочемо.
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14.05.2021 07:21 Ответить
А може відморожуються тому, що якраз добре знають що то за люди?
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15.05.2021 19:45 Ответить
Некритична апологетика Бутусова по відношенню до ізраїля нічого, окрім невеселої посмішки, не викликає. Вдумайтеся: ісраїльські ракети настільки білі й пухнасті, що палестинці радісно їх зустрічають і фільмують напам'ять. Пану редактору, який, схоже, знає лише одну сторону правди, юдейську сторону, слід було б знати, що араби - з певних причин - смерті бояться менше, ніж, скажімо, європейці. А білі та пухнасті ракети нагадали мені слова молотова під час війни совка з фінами, мовляв, ми сиплемо на Гельсінкі не бомби, а кошики з хлібом.
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14.05.2021 07:18 Ответить
На видео, похоже, обычный промышленный снос здания. Это становится понятно в середине ролика по серии микровспышек в окнах. И по тому, как складываются секции здания. Не верю)!
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14.05.2021 07:33 Ответить
обычный промышленный снос здания
===
бред... ясно виден ПРИЛЁТ первых двух зарядов. И слышен звук их прилёта.
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14.05.2021 10:01 Ответить
столкновение цивилизаций одним кадром..
представители узкого мира лупят тысячи ракет по площадям, уничтожая всё живое, евреи же филигранно вырезают опухоль..
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14.05.2021 08:37 Ответить
..не болтайте ерундой, потерпевший
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14.05.2021 10:24 Ответить
На месте Сектора Газы должен быть Лугандон
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14.05.2021 08:39 Ответить
Только ковровые бомбардировки заставят бородатых ублюдков прекратить убийства израильтян.
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14.05.2021 09:27 Ответить
Красави.
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14.05.2021 09:51 Ответить
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 9455
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14.05.2021 11:40 Ответить
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 8423
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14.05.2021 11:53 Ответить
как можно покарать, предупредив об этом?....
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14.05.2021 12:05 Ответить
снести дома к чертовой матери, дома из которых были атаки на Исраэль.
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14.05.2021 18:02 Ответить
Я конечно все понимаю, но если уж дружить со здравым смыслом то в Газе сейчас тоже куча погибших. Это неизбежно. Такие удары по густонаселенным кварталам с такими разрушениями.. ну это глупо верить что там все живы здоровы. Ни разу не оправдываю арабов, но это просто факт. Израильская пропаганда тоже хорошо работает. Но тут все равно нужно отдать должное евреям. Могли бы как раки тупо **..шить дешевыми рсзо по мирняку. Все же точечные удары минимизируют потери в разы, но то что они все равно есть думаю мало кто сомневается. Может не сотни, как могло бы быть, но десятки как минимум.
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14.05.2021 13:13 Ответить
Весело чуваки отмечают конец Рамадана...
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14.05.2021 13:25 Ответить
Тому, что семиты-евреи и семиты -арабы уничтожают друг друга радуются только антисемиты.
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14.05.2021 17:51 Ответить
в прошлом в ЦАХАЛе говорили, что хотя ХАМАС этого не понимает, но его туннели превратятся в кладбища его боевиков. ЦАХАЛ спланировал, как превратить угрозу туннелей в шанс крупного выигрыша, и именно это произошло прошлой ночью.
Город Газа пронизан сетью туннелей, это подземный город: километры туннелей, которые ХАМАС планировал для использования во время боевых действий, для пребывания там солдат, для перемещения их с места на место, для запуска ракет и в качестве штабов. Во время боев бойцы ХАМАС остаются под землей и действуют оттуда, как уже знакомо по операции «Нерушимая скала».
И вот вчера, 14 мая, ЦАХАЛу удалось создать у ХАМАСа ощущение приближающейся наземной операции. Пехота, артиллерия и танки были выдвинуты к пограничному заграждению, и в то же время представитель ЦАХАЛ опубликовал на английском языке указанное объявление. Таким образом, ЦАХАЛ заставил ХАМАС думать, что начинается вторжение в Газу, в результате чего все бойцы, включая спецназ ХАМАСа, спустились в туннели и подготовились к бою.
Затем в течение 35 минут 160 самолетов летали над Газой и сбросили 450 бомб, то есть более 80 тонн взрывчатки, на весь подземный город ХАМАСа. Туннели обрушились, и в настоящее время все еще неясно - как для нас, так и для ХАМАСа - масштабы ущерба и количество террористов, похороненных там, но вполне вероятно, что это сотни боевиков.
«Мы также нанесли удар по «метро» ХАМАСа, который находится под городом Газа - туннели являются стратегическим активом ХАМАСа, и туда были вложены годы работы и огромные деньги», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа. В интервью КАН-Решет Бет бригадный генерал Хидай Зильберман сказал, что ЦАХАЛ атакует высокопоставленных террористов, и отметил, что «это очень беспокоит их».
Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность высокопоставленных членов ХАМАСа заметна «после того, как за последние дни было убито около сотни активистов». По всей видимости, ликвидирован и один из командиров «Исламского джихада», отвечавший за систему противотанковых ракет организации.
https://charter97.org/ru/news/2021/5/14/422297/

https://twitter.com/kann_news/status/1393060914123902978
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14.05.2021 17:53 Ответить
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 7091
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14.05.2021 18:01 Ответить
при наличии президента еврея, мы никак не можем построить отношения с Израиелем.
Это просто нонсенс
И сразу на ум приходит::::

"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
Эфраим Севела
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14.05.2021 22:35 Ответить
Ведь есть чему учиться, есть чем меняться. И на этом чудно зарабатывать. Ну почему мы умеем только воровать???
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14.05.2021 23:39 Ответить
 
 