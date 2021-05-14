Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, - Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал избрание меры пресечения Виктору Медведчуку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у трусов Януковича или Захарченко. Через сутки после обысков и громких подозрений он сам пришел к Генпрокурору. И шоу продолжилось.
Перед этим Медведчук прятался от прокуроров. Теперь Генпрокурор спряталась от Медведчука.
В конце концов они нашли друг друга. И пошли домой. Ведь задержать прямо в помещении ГПУ за госизмену на 72 час- ни-ни.
Ну, спасибо хоть за подозрение. Серьезно".
Он продолжил: "Прецедентом осуждения вип чиновника за госизмену был приговор в феврале 2019 против Януковича. Моя команда не только добилась срока наказания, но и вернула в казну более 2 млрд долл денег ОПГ. Первое дело о госизмене против Медведчука также было начато моей командой в начале 2019 года. Смена власти поставила ее на паузу. Через 2 года дела таки активизировались".
Луценко также полностью поддерживает необходимость наказания предателя, таке не может "избавиться от ощущения, что это не столько наказание за преступление, как политтехнология".
Экс-генпрокурор отметил: "Дела против Медведчука - это конечно джек пот для Зеленского. Теперь это его бронежилет от критики патриотической оппозиции.Посадят ли Медведчука? Я - за".
"Но пока мы наблюдаем шоу, где власть явно рассчитывала на побег фигуранта. Остановленный частной охраной спецназ СБУ. Незадержание в помещении ОГП на 72 часа до суда. Так не действуют при доказательствах в государственной измене.По делам о госизмене не просят залога. Ну и конечно же не отправляют на домашний арест без электронного браслета. Шоу получилось неважное", - резюмировал Луценко.
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
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Почему переходите на мою личность: "ваш президент", "живете неизвестно где"...? Мы обсуждаем вопрос или пытаемся задеть собеседника, переходя на его личность? Этот метод очень популярен в раше. Но я же не утверждаю, что вы из раши, хоть и методы одинаковые...
Если по существу, то я утверждаю: 1.что из 8-й "афганской" сотни никто не был допрошен по этому делу. 2. вещдоки - деревья со следами от пуль были спалены и спилены. (правда кой-чего осталось...) Где стреляли с гостинницы "Украина". Прямо из номера.Там было отверстие, глядя в которое, легко вычислить номер, из которого убивали людей.
Так что, генпрокурор глупее людей, он не понимал, что расследование не проводилось в должном порядке?
Кто больший подлец: кто саботировал расследование, дабы не найти реальных убийц, или тот, кто негодяев отдал, что бы вернуть семьям своих хороших парней? Ответьте, пожалуйста, на последний вопрос логично и обстоятельно..
Зачем столько демагогии?
пуйло согласился в ходе обмена забрать невиновньіх беркутов?
Платят за это всё дебилы, которые хотели посадить Порошенко.
После оправдательного суда, по данным пунктам ему уже нельзя предъявлять претензии .
P.S Юра Луценко банальне Ху#ло....
Вміє картавий розсмішити - в нього це не забрати
А как здоровьице Бляхи-Мухи? Всё в порядке? Ну слава Богу!
Видишь ли юГа, Медведчук - не печень, хрен его посадишь.