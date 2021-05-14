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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, - Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, - Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал избрание меры пресечения Виктору Медведчуку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у трусов Януковича или Захарченко. Через сутки после обысков и громких подозрений он сам пришел к Генпрокурору. И шоу продолжилось.
Перед этим Медведчук прятался от прокуроров. Теперь Генпрокурор спряталась от Медведчука.
В конце концов они нашли друг друга. И пошли домой. Ведь задержать прямо в помещении ГПУ за госизмену на 72 час- ни-ни.
Ну, спасибо хоть за подозрение. Серьезно".

Он продолжил: "Прецедентом осуждения вип чиновника за госизмену был приговор в феврале 2019 против Януковича. Моя команда не только добилась срока наказания, но и вернула в казну более 2 млрд долл денег ОПГ. Первое дело о госизмене против Медведчука также было начато моей командой в начале 2019 года. Смена власти поставила ее на паузу. Через 2 года дела таки активизировались".

Луценко также полностью поддерживает необходимость наказания предателя, таке не может "избавиться от ощущения, что это не столько наказание за преступление, как политтехнология".

Экс-генпрокурор отметил: "Дела против Медведчука - это конечно джек пот для Зеленского. Теперь это его бронежилет от критики патриотической оппозиции.Посадят ли Медведчука? Я - за".

"Но пока мы наблюдаем шоу, где власть явно рассчитывала на побег фигуранта. Остановленный частной охраной спецназ СБУ. Незадержание в помещении ОГП на 72 часа до суда. Так не действуют при доказательствах в государственной измене.По делам о госизмене не просят залога. Ну и конечно же не отправляют на домашний арест без электронного браслета. Шоу получилось неважное", - резюмировал Луценко.

Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, - Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ 01

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Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+29
Я ни разу не сторонник зе, но вот предыдущая власть - что они сделали что бы остановить всю эту мразь от опзж? даже Кернеса не смогли посадить.
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14.05.2021 01:07
+19
А вот и давно позабытый, специалист по яйцам появился, Юра "кучму гэть" Луценко, министр внутренних дел при ПроФФесоре и сказочный генпрокурор с так и не расследованными "десятки трупов в шахтах"... Опять хочется на посаду залезть? Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, -Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8193
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14.05.2021 01:00
+16
- всем дал сбежать !!!

Всі ми знаємо, що зеленоботи тупі як худоба, але хоча б поцікався коли він став прокурором
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14.05.2021 01:11
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"... в результате обмена были освобождены из-под стражи и переданы в ОРДЛО пять бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемые в убийствах людей на Евромайдане."

https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-76-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/a-51830559
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14.05.2021 13:44 Ответить
Сразу понятно, вы не в курсе. Только СМИ...
Почему переходите на мою личность: "ваш президент", "живете неизвестно где"...? Мы обсуждаем вопрос или пытаемся задеть собеседника, переходя на его личность? Этот метод очень популярен в раше. Но я же не утверждаю, что вы из раши, хоть и методы одинаковые...
Если по существу, то я утверждаю: 1.что из 8-й "афганской" сотни никто не был допрошен по этому делу. 2. вещдоки - деревья со следами от пуль были спалены и спилены. (правда кой-чего осталось...) Где стреляли с гостинницы "Украина". Прямо из номера.Там было отверстие, глядя в которое, легко вычислить номер, из которого убивали людей.
Так что, генпрокурор глупее людей, он не понимал, что расследование не проводилось в должном порядке?
Кто больший подлец: кто саботировал расследование, дабы не найти реальных убийц, или тот, кто негодяев отдал, что бы вернуть семьям своих хороших парней? Ответьте, пожалуйста, на последний вопрос логично и обстоятельно..
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14.05.2021 14:12 Ответить
Хуцпа во всей красе. САМ начал переход на личность с первого же предложения "Вы живёте в другой стране?", но обвиняете в этом меня.
Зачем столько демагогии?
пуйло согласился в ходе обмена забрать невиновньіх беркутов?
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14.05.2021 14:34 Ответить
*****, ще одне чмо, з комплексом наполеона.
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14.05.2021 07:18 Ответить
Краще би помовчав. Посадун великої ґиби.
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14.05.2021 07:30 Ответить
просто їх ніхто в двері ще не зажимав , по ки що легенько облизуюють .Хтось реально вірив що мертвечук сяде в як справжній зрадник ???
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14.05.2021 07:39 Ответить
Короче, пиар шоу от ОПЗЖ и прочей украинофобной падали продолжается!
Платят за это всё дебилы, которые хотели посадить Порошенко.
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14.05.2021 07:44 Ответить
Дешевая порошенковская гнида, высунувшая нос через пять лет правления сывочолого лайна подалО голос. Как я, как генплокулол его не замечало, не замечало нефтепровод, полеты в мацкву, ну мне ж не докладывали. Мразь парашенковская!
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14.05.2021 08:09 Ответить
Клоунада в країні триватиме щодня поки не проведемо імпічмент.
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14.05.2021 08:10 Ответить
Юга - танцог Диско с собаками.
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14.05.2021 08:17 Ответить
О чем ты Юра,да просто власть и народ такой,во власти все ребята с одной подворотни только красятся по разному а цель и поступки общие,народ это терпилы с ушами слона которые слушают провластный елей и радостно повизгивают от счастья-вот Медведчука в суд привели.Вы о чем?это очередная Медведчуковская предвыборная возня,кто ж его посадит,пусть он и не памятник,эта шобла у власти ?нет потому-что их сменят другая шобла.Наша страна похожа на советский завод-пришла первая смена сделали рабочий вид,сперли что смогли,халтуру сделали,дождались конца смены пришли следующие.Народ нищает кодло багатеет,всем хорошо,нынешние льют помои на прошлых,прошлые угрожают ныншним.все гадят в один клозет под названием страна.бухают друг дружке морду готовы бить правда за что?разве что за свою инертность трусость и безразличие.А что изменилось у провластых за эти 30 лет?-они стали богаче и наглее,у народа?-он стал беднее и его стали убивать ритмично и постоянно за то что-бы провластным у корыта(нынешние.следующие без разницы)жилось веселей.Не хочу их перечислять их жон итд.Зеленский ты зачем со своими сотоварищами снова обманул украинцев?куда ты полез в одиночку,ты надеялся что Богданы Юзики не будут брать?смешно,ты просто убил веру в справедливость у этого наивного народа.Вы спросите а что-же делать,я не говорю как Зеленский (просто прекратите убивать)думайте
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14.05.2021 08:26 Ответить
Причем тут яйца,Юла,просто все к чему шут прикоснется-превращается,в квартал-95.
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14.05.2021 08:28 Ответить
Это шоу !!!
После оправдательного суда, по данным пунктам ему уже нельзя предъявлять претензии .
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14.05.2021 08:30 Ответить
Госизмена - домашний арест???? Постанова для лохов. Под этот шумок смотрим, какие тарифы будут подняты, какие налоги введены... Обсасываем Медведчука...
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14.05.2021 08:35 Ответить
І продаєм землю іноземцям. Фактично продаєм свій ореол існування.
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14.05.2021 08:43 Ответить
Багато вже продали? Що ж такий непатриотичний? Перестань торгувати.
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14.05.2021 09:03 Ответить
Подивись на Аргентину і побачиш - мало, чи багато. Повна столиця безземельних фермерів, що живуть у фавелах і злидарюють. А плодючиша Аргентина імпортує овочі, фрукти і навіть хліб. І ШО?
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14.05.2021 13:03 Ответить
Російський шпигун Зєля переслідує російського куратора Медведчука? Це так показово. Але там є одне але. Антоненко у в'язниці втрачав здоров'я, а Медведчук в судах додає собі рейтингу.
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14.05.2021 08:40 Ответить
Такой умный и на свободе.
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14.05.2021 08:46 Ответить
Роль крепкого яйца исполнял илюха.
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14.05.2021 09:12 Ответить
Яйця В Юри Луценка виявились...а....їх просто немає...Я, також, не прихильник Зе, але зачекайте..... Це стерво зараз розказує сміє про щось розказувати. Хочеться запитати цих "сміливих хлопців" де ж були їхні яйця??? Вони ж мали абсолютну більшість, необмежену владу і повну підтримку пана Петра..То чому Медведчук і Ко не сіли тоді?????

P.S Юра Луценко банальне Ху#ло....
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14.05.2021 09:20 Ответить
Этот "гениальный" плокулол уже выучил английский и у него появилось время рассуждать о политике ? Пусть радуется , что еще на свободе вместе со своим боссом . Кстати , а почему молчит Петр Алексеевич . Ведь Медведчук для него сделал очень много в карьере и бизнесе .
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14.05.2021 09:25 Ответить
каГтавий виродок, завали своє табло підорва алкогольна.
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14.05.2021 09:27 Ответить
Буба піднімає рейтинг мертвечуку.
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14.05.2021 10:08 Ответить
Ну понеслась ...Ось і Мусоропрокуратор всплив...потім і вороалігархи почнуть інтервью давать і казать що так не можна з ними поступати і це все вистава та що зеля хоче лише рейтенги і ні чого не зробить... Луценко ну що ти зробив коли був головним МУСОРОМ України ??? Ні хера вірніше толку від твоїх дій був НУЛЬ. А що ти зробив коли був На посаді Понтія Пілата - ніхера ..обісраний вийшов з тебе Понтій Пілат. Коротше як в присказці "На ворові шапка горить" )))) Що засранці в свій час ні хера не робили і не хотіли робить а тепер кажете що це вистава??? Поживем побачим, а поки все правильно надія є ..а ви заткніться - "великі професіанали" толку від вашої професійності залишилось після вас для України як з козлів молока. А Зелі хочется ще раз сказати ..робіть , правильну справу для України і не оглядайся ...тільки доведіть все до логічного і правильного кінця. А кума хловського треба посадити і тут я згоден с генералом СБУ...за ухилиння від податків за махінації за ОЗУ за те що 200 % можно довести..і це подіє як ложка дьогтю...як в присказці. І далі по всьому списку вороалігархів. Українці ждуть коли буде діяти ЗАКОН, ждуть справедливого,чесного, жорсткого і зрозумілого устрою країни.
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14.05.2021 12:43 Ответить
Луценко отметил: "Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у трусов Януковича или Захарченко. Источник: https://censor.net/ru/n3265174 Источник: https://censor.net/ru/n3265174

Вміє картавий розсмішити - в нього це не забрати Яйця у Медведчука виявилися міцнішими, ніж у боягуза Януковича, але не можу позбутися відчуття, що це політтехнологія, - Луценко про запобіжний захід лідеру ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8438
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14.05.2021 13:27 Ответить
Батюшки Святы! юГидически необГазованный юГа! Ещё не сдох!? Живёхонький!
А как здоровьице Бляхи-Мухи? Всё в порядке? Ну слава Богу!
Видишь ли юГа, Медведчук - не печень, хрен его посадишь.
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14.05.2021 18:19 Ответить
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