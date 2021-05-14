Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, - Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал избрание меры пресечения Виктору Медведчуку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у трусов Януковича или Захарченко. Через сутки после обысков и громких подозрений он сам пришел к Генпрокурору. И шоу продолжилось.

Перед этим Медведчук прятался от прокуроров. Теперь Генпрокурор спряталась от Медведчука.

В конце концов они нашли друг друга. И пошли домой. Ведь задержать прямо в помещении ГПУ за госизмену на 72 час- ни-ни.

Ну, спасибо хоть за подозрение. Серьезно".

Он продолжил: "Прецедентом осуждения вип чиновника за госизмену был приговор в феврале 2019 против Януковича. Моя команда не только добилась срока наказания, но и вернула в казну более 2 млрд долл денег ОПГ. Первое дело о госизмене против Медведчука также было начато моей командой в начале 2019 года. Смена власти поставила ее на паузу. Через 2 года дела таки активизировались".

Луценко также полностью поддерживает необходимость наказания предателя, таке не может "избавиться от ощущения, что это не столько наказание за преступление, как политтехнология".

Экс-генпрокурор отметил: "Дела против Медведчука - это конечно джек пот для Зеленского. Теперь это его бронежилет от критики патриотической оппозиции.Посадят ли Медведчука? Я - за".

"Но пока мы наблюдаем шоу, где власть явно рассчитывала на побег фигуранта. Остановленный частной охраной спецназ СБУ. Незадержание в помещении ОГП на 72 часа до суда. Так не действуют при доказательствах в государственной измене.По делам о госизмене не просят залога. Ну и конечно же не отправляют на домашний арест без электронного браслета. Шоу получилось неважное", - резюмировал Луценко.

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Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.