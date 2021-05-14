В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса
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В Соединенных Штатах вакцинированные от коронавируса больше могут не носить маски.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg
Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от COVID.
Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированные могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.
В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.
В то же время, маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 миллионов американцев.
Топ комментарии
+3 Вася Ветров df1d9b32
показать весь комментарий14.05.2021 05:15
+1 fresh guacamole
показать весь комментарий14.05.2021 02:28
+1 Дмитрий Шевкун
показать весь комментарий14.05.2021 03:28
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- as public health officials said fully vaccinated Americans can ditch their masks in most settings, even indoors or in large groups.
У }{уйла говорят- по чипу во лбу. Как он хоть внешне выглядит? В виде рога?