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В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса

В Соединенных Штатах вакцинированные от коронавируса больше могут не носить маски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Bloomberg

 Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от COVID.

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированные могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.

В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.

В то же время, маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 миллионов американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия смягчила правила въезда в страну для вакцинированных и переболевших COVID-19

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
А зачем их носить?сколь то жить осталось,после двойной дозы,пусть подышут,немного.
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14.05.2021 05:15
+1
Если сиятельный Джо и товарищ Камала думают что офисные работники массово повалят назад в города на работу, то они сильно ошибаются.
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14.05.2021 02:28
+1
А кто трижды- тому разрешено ходить голым или выср*ться перед Белым Домом
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14.05.2021 03:28
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Для невакцинированных пора организовывать гетто...
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14.05.2021 02:09 Ответить
А кто трижды- тому разрешено ходить голым или выср*ться перед Белым Домом
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14.05.2021 03:28 Ответить
Не, это уде терроризм. На улице ср×ть можно, но только там где не ходят гиганты мысли и особы приближённые к императору.
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14.05.2021 04:09 Ответить
Дивні у тебе фантазії.
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14.05.2021 08:21 Ответить
А зачем их носить?сколь то жить осталось,после двойной дозы,пусть подышут,немного.
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14.05.2021 05:15 Ответить
Не разрешили носить маски где -на улице?- Так на улицн никто не носит !
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14.05.2021 02:17 Ответить
Там же ж линк на Блумберга
- as public health officials said fully vaccinated Americans can ditch their masks in most settings, even indoors or in large groups.
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14.05.2021 02:45 Ответить
Это ******** в Украине никогда не носили на улице. Идет такая без маски, трындит по телефону "Ой, у меня коронавирус, но чувствую себя нормально, еду на вечеринку". Сама слышала, правда, несколько месяцев назад.
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14.05.2021 18:18 Ответить
Если сиятельный Джо и товарищ Камала думают что офисные работники массово повалят назад в города на работу, то они сильно ошибаются.
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14.05.2021 02:28 Ответить
Завтра буду в соседней МНР - мерилендской народной республике и зайду в супермаркет без маски посмотрю на реакцию
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14.05.2021 03:57 Ответить
Ставлю сто баксов что все будут в масках. МНР наверное похожа ни Иллинойскую Народную Республику.
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14.05.2021 04:06 Ответить
Это отлично. Вопрос только- как отличить вакцинированного на улице.
У }{уйла говорят- по чипу во лбу. Как он хоть внешне выглядит? В виде рога? В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 4393
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14.05.2021 06:10 Ответить
В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 7260
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14.05.2021 08:13 Ответить
В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 3274
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14.05.2021 06:25 Ответить
М-да. Судя по всему, удачно в России "Вектор" взорвался. Расчет на дебилизм американцев у Задорнова верный.
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14.05.2021 18:20 Ответить
 
 