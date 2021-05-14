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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Израиль (1760) Нетаньяху (153) Сектор Газа (159) Хамас (153) Ближний Восток (49)

ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху

Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Times of Israel.

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

Ранее СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля вместе с сухопутными силами в ночь на пятницу наносят массированные удары по сектору Газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана
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Топ комментарии
+16
без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.
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14.05.2021 07:32
+13
Вообще удивляюсь как терпят этих черномазых придурков...толком не умеют ни работать ни воевать (что свидетельствует само существование Израиля) не помогает даже финансирование и поддержка россии (такой же террористической организации как и хамас)
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14.05.2021 07:22
+12
Всё-таки арабы из сектора Газы какие-то особо странные недоумки.С одной стороны,не кричат,как дауны с Донбасса,что"Мы кормим Израиль!",и тут же срут сами себе на голову.
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14.05.2021 07:29
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Все правильно... Діять, беручи приклад з Путіна: "Принуждение к миру", раз ХАМАС не розуміє слів... Бо ця бидлота - достойні учні кацапів, і розуміють тільки силу...
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14.05.2021 07:12 Ответить
Приклад з путіна і учні кацапів...якось дисонує.🥴
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14.05.2021 07:17 Ответить
А кацапам і їх учням страшно не подобається, коли їх годують кашею, завареною по їх рецептах... Вони ж, чомусь, впевнені, що тільки їм "бикувать" дозволено, а іншим, на їх "бикування", силою відповідать не можна, а треба буть "гуманними" і "толерантними"...
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14.05.2021 08:16 Ответить
Тепер зрозуміло. Але реакція малайців була прогнозованою,тому ніякого подиву ніхто і не відчув.
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14.05.2021 08:21 Ответить
Хай "реагують", краще, на бірманців... Це до них ближче... Коли їх єдиновірців, мусульман, почали там різать, щось не було помітно "реакції"...
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14.05.2021 08:33 Ответить
Ви ж добре зрозуміли про яких я малайців ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5368
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14.05.2021 10:18 Ответить
"У кожного "Езопа" своя "езопова мова"...".
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14.05.2021 10:21 Ответить
А хіба то ХАМАС?Невже у Ізраїлі не розуміють,шо без Ху"ла,не було б і ХАМАСа?
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14.05.2021 07:13 Ответить
без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.
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14.05.2021 07:32 Ответить
без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.- Поэтому украинцы должны ненавидеть палестинцев и любить Нетаньяху. Но как его, изменщика, любить если он лобызается с Путиным взасос. Е...сь вы с палестинцами сами, без трубы.
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14.05.2021 09:21 Ответить
а в Украине ? фСБУ сажает в тюрьмы тех, кто про ***** плохо думает,
зеленский заглядывает Яму в глаза, а Мертвяк погоняет ....
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14.05.2021 07:37 Ответить
От тільки не треба мені розповідати шо у нас в Україні.
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14.05.2021 07:40 Ответить
ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 354 ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6469
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14.05.2021 07:49 Ответить
А ЩО у ВАС в Україні? У нас і у ВАС, Україна різна... У НАС - вільна, у тебе - окупована... (Можеш не "рвать вишиванку на задниці" - тебе вже "вичислили"... Від тебе "Лахтою" посмерджує...).
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14.05.2021 08:19 Ответить
Без совка не было бы и Израиля,и раздела Палестины.Потом Израиль кинул совок и стал врагом.Совок ставку зделал на арабов-полуобезьян,госдеп в свое время поддержал Израиль,который набрался силенок и стал ганять в регионе арабов.И так продолжается до нашего времени
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14.05.2021 08:15 Ответить
Газа живёт за счет Израиля и в тоже время бомбит его ракетами .Но у Израиля больше мотивация чем у арабов и они это даказали ..А одним мэмом -аллах акбар арабы просто ставят на себе ярлык терроризма
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14.05.2021 07:17 Ответить
Тоже удивляюсь как жила Газа до 1948 года ни войн, ни бомбёжек, из домов никто не выселял
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14.05.2021 10:42 Ответить
Вообще удивляюсь как терпят этих черномазых придурков...толком не умеют ни работать ни воевать (что свидетельствует само существование Израиля) не помогает даже финансирование и поддержка россии (такой же террористической организации как и хамас)
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14.05.2021 07:22 Ответить
Всё-таки арабы из сектора Газы какие-то особо странные недоумки.С одной стороны,не кричат,как дауны с Донбасса,что"Мы кормим Израиль!",и тут же срут сами себе на голову.
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14.05.2021 07:29 Ответить
Навпаки, "Ізраїль годує Газу"... Ідіоти передали, що зупинили три з чотирьох турбін електростанції, бо перестало надходить пальне для них, з Ізраїлю...
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14.05.2021 08:23 Ответить
А по другому могло быть при том что Израиль полную блокаду ввел со всех направлений? Я не оправдываю арабов, но Газу есть кому кормить и очень хорошо кормить помимо Израиля. просто Израиль делает все чтобы самому кормить и держать их на крючке. Тут аналогии с домбабве как раз неуместны. Совсем разные ситуации.
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14.05.2021 09:34 Ответить
Дитё пошло в армию, что бы отслужить и бесплатно учиться, а теперь...
Теперь злой араб шлёпнет и делов всего то ничего)
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14.05.2021 07:34 Ответить
На одного "шлёпнутого" еврея будет "прихлопнуто" не меньше 100 арабов
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14.05.2021 07:37 Ответить
Якби він не пішов до армії,то не було б де вчитись та жити,арабів євреї вміють жмурити.
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14.05.2021 07:42 Ответить
Елена Голиц - руским свиньям слова не давали ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3045
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14.05.2021 08:18 Ответить
Фу як воно смердить! Мабуть лопухами підтерається скізь які проштрикується його пальчик й розмазує гівно по сраці.
І ото таке собі кацапенятко сидить біля монітору й то сдрочить на порнушку , то напишіть сюди...
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15.05.2021 10:46 Ответить
кремляди и иран атакуют Израиль, но они просто грязь на обуви, айятоллы и гэбня
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14.05.2021 07:39 Ответить
«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Акса и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества»,- передает заявление канцелярии господина Эрдогана.
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14.05.2021 08:00 Ответить
Юдівська політика ...
А захоплювати чужі землі то добре .
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14.05.2021 08:06 Ответить
Если бараны не в состоянии ценить то, что имеют, то грех их слабоумием не воспользоваться.
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14.05.2021 09:31 Ответить
ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху / "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту. 21.04.21 ". Близнецы-братья.
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14.05.2021 08:15 Ответить
Нет никакой "палестины" есть часть Иордании и часть Египта; нужно чтоб факт обрел юридическую форму и тогда все будет нормально!
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14.05.2021 08:22 Ответить
это антисимитизм, антисионизм и волюнтаризм!
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14.05.2021 08:31 Ответить
Надо услышать людей Палестины. Надо срочно объявлять перемирие , и запускать минские переговоры.
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14.05.2021 08:34 Ответить
Читаешь коменты и уже не шок, шок давно прошло, а отчаяние охватывает .Какие же комментаторы в массе дураки и невежи. Ни черта не понимая, прочтя востроженного, но поверхностного Бутусова они тулят свои тупые пять копеек , вносят свой вкладик в кровавую бойню, которую развернул Нетаньяху. Да именно Нетаньяху -он автор, и бенифициар этой новой кровавой бойни. Вы просто господа не в курсе, что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ и даже не пыттетесь понять. Зато анонимно дрыстать инфантильными эмоциями - это наше хлебом не корми.
Кому не безразлично просто почитайте аналитический материал о ситуации в Израиле и отчаянном политическом положении израильского Путина он же десантник Нетаньяху. Это Зеркало Недели в котором главред Цензора состоялся как журналист, но писал исключительно на экономические темы, сейчас уже понятно почему. Там политкорректно написано, но умному достаточно (хотя где ж взять этих умных - повывелись)
https://zn.ua/international/tysjacha-i-odin-raketnyj-udar.html
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14.05.2021 09:20 Ответить
Надо поучиться
Это не то что наше последнее 5001
предупреждение лднр
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14.05.2021 09:21 Ответить
Арабы добились того чего хотели. Это было очевидно с самого начала. Наземная операция в городской застройке будет трудной. Это полностью нивелирует преимущество в технике, ракетах и авиации. Это очень почти уравнивает силы. А то что араб с калашом и РПГ этот та еще проблема. При том что арабы уж точно подготовились. В ином случае не затевали бы это все.
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14.05.2021 09:31 Ответить
Это, если городские застройки не превратить в пустыню.

У Цахала есть причина щадить постройки и население в Газе? ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1245
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14.05.2021 09:33 Ответить
Каток Цахала прокатится по Палестине и за ним будет оставаться только территория Израиля. ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 103

Ну молодцы чурбаны, как всегда.
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14.05.2021 09:35 Ответить
Средняя успешность перехвата "Купола" ракет типа "Кассам" или "Град" около 85%. Батарея может защищать территорию площадью 150 кв. км.
ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2651

Об израильской системе ПРО "Купол". Подробности
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14.05.2021 10:48 Ответить
 
 