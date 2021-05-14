ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Times of Israel.
"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".
Ранее СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля вместе с сухопутными силами в ночь на пятницу наносят массированные удары по сектору Газа.
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зеленский заглядывает Яму в глаза, а Мертвяк погоняет ....
Теперь злой араб шлёпнет и делов всего то ничего)
І ото таке собі кацапенятко сидить біля монітору й то сдрочить на порнушку , то напишіть сюди...
А захоплювати чужі землі то добре .
Кому не безразлично просто почитайте аналитический материал о ситуации в Израиле и отчаянном политическом положении израильского Путина он же десантник Нетаньяху. Это Зеркало Недели в котором главред Цензора состоялся как журналист, но писал исключительно на экономические темы, сейчас уже понятно почему. Там политкорректно написано, но умному достаточно (хотя где ж взять этих умных - повывелись)
https://zn.ua/international/tysjacha-i-odin-raketnyj-udar.html
Это не то что наше последнее 5001
предупреждение лднр
У Цахала есть причина щадить постройки и население в Газе?
Ну молодцы чурбаны, как всегда.
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