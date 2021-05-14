Елена Зеленская о том, изменило ли президентство ее супруга: Владимир всегда был таким. Просто пришло время действовать, а улыбаться уже сил нет

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, изменился ее супруг за два года президентства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом первая леди Украины сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"Он не изменился, он всегда таким был. Я знаю его очень хорошо. Просто пришло время действовать. Возможно, у него изменилась публичная риторика на более жесткую, потому что больше быть лояльным и улыбаться уже сил нет. Но он не изменился", - заверила супруга главы государства.

Напомним, 20 мая 2021 года исполняется два года с того момента, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. 20 мая 2019 года в Верховной Раде он провозгласил присягу, после чего пешком отправился к зданию Администрации, которую позже переименовал в Офис.

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