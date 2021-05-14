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Зеленский (16563) Елена Зеленская (206)

Елена Зеленская о том, изменило ли президентство ее супруга: Владимир всегда был таким. Просто пришло время действовать, а улыбаться уже сил нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Елена Зеленская о том, изменило ли президентство ее супруга: Владимир всегда был таким. Просто пришло время действовать, а улыбаться уже сил нет

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, изменился ее супруг за два года президентства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом первая леди Украины сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"Он не изменился, он всегда таким был. Я знаю его очень хорошо. Просто пришло время действовать. Возможно, у него изменилась публичная риторика на более жесткую, потому что больше быть лояльным и улыбаться уже сил нет. Но он не изменился", - заверила супруга главы государства.

Напомним, 20 мая 2021 года исполняется два года с того момента, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. 20 мая 2019 года в Верховной Раде он провозгласил присягу, после чего пешком отправился к зданию Администрации, которую позже переименовал в Офис.

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Топ комментарии
+38
все силы членограя ушли на посадку Кузьменко и Антоненко,
лярва брехливая, зеленский - кидала
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14.05.2021 07:30
+36
А кто при Зеленском сел кроме патриотов? Вы на это надеетесь?
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14.05.2021 07:40
+26
Ще більш радикальні? Щоб у бенін гаманець тріснув?
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14.05.2021 07:37
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Олена Зеленська про те, чи змінило президентство її чоловіка: Володимир завжди був таким. Просто настав час діяти, а посміхатися вже сил немає - Цензор.НЕТ 8927
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15.05.2021 01:29 Ответить
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