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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин погиб в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, наемники РФ применяли танки, 122-мм артустановки и запрещенные минометы, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, наемники РФ применяли танки, 122-мм артустановки и запрещенные минометы, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Возле населенного пункта Новозвановка оккупанты осуществили обстрел из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз возле Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз осуществили обстрел в направлении Песков.

Возле населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды осуществил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин погиб в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, наемники РФ применяли танки, 122-мм артустановки и запрещенные минометы, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+14
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.05.2021 07:57
+7
Очередной наш воин погиб от пули снайпера, а потерпевший клоун только прогундосил , что "прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились ".. Наркоман живет в своем маня-мирке.
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14.05.2021 08:14
+6
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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14.05.2021 07:59
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Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.05.2021 07:57 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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14.05.2021 07:59 Ответить
122-мм артустановки. Запрещённые? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7825
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14.05.2021 07:59 Ответить
Для українських військових - так. Але наш воїн загинув від вогню снайпера. Отже, контр-снайперські групи на лінію вогню так і не повернули. Тому швидше за все втрати будуть продовжуватися саме в результаті дій кацапський снайперів.
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14.05.2021 08:07 Ответить
Мне просто интересно, если ****** 122 по даче Зе - какая будет реакция? Или, допустим, дырочку в нём со снайперки провертеть? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4540
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14.05.2021 08:23 Ответить
Це залежить від того, у кого цю реакцію дивитись. 😊 Хоча я впевнений, що це занадто для переляканого Бубочки. Вистачило б і камвнця у шибку.
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14.05.2021 08:41 Ответить
По идее должен охране запретить стрелять, и отвести семью под Ростов? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4802
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14.05.2021 08:45 Ответить
Все артиллерийское оружие калибром 100 мм и выше запрещено, но орки на это клали.
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14.05.2021 08:13 Ответить
В смысле? А по Слугам если так ******? Я так понимаю - последствий тоже не будет? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9863
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14.05.2021 08:27 Ответить
Царство Небесне загиблому захиснику України. Ганьба російським окупантам і їх поліцаям даунбасятам. Як там спалося Зе? Тишу ніхто не порушив?
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14.05.2021 08:04 Ответить
Очередной наш воин погиб от пули снайпера, а потерпевший клоун только прогундосил , что "прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились ".. Наркоман живет в своем маня-мирке.
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14.05.2021 08:14 Ответить
А где наши снайперы и антиснайперы? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6151
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14.05.2021 08:16 Ответить
Неправакують...
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14.05.2021 08:30 Ответить
открывали огонь из автоматов навесом
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14.05.2021 08:18 Ответить
наши в ответ тоже из танков стреляли????????? что пишет этот штаб какой адекватный ответ на обстрелы???????
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14.05.2021 08:27 Ответить
Я, надеюсь, огонь из танков был задавлен Джавелинами? Или мы "неправакуемо"?
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14.05.2021 08:29 Ответить
У четвер, 13 травня, на Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий facebook Оперативно-тактичне угруповання "Схід" але в голові бубочки немає снайперів, там небо Ізраіля.
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14.05.2021 08:51 Ответить
наша війна не настільки важлива.
тому президент називає її ЄТО
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14.05.2021 08:56 Ответить
В Мінських домовленностях немає нічого про снайперів, розвідку та дрони. Наказ про заборону ВСУ їх використовувати це злочинна співучасть у вбивствах українців!!!
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14.05.2021 09:10 Ответить
Ви думаєте його це турбує? Йому какаяразніца.
Вбивства наших військових, "пліснявий миротворець", буде використовувати, як привід для зустрічі з фуйлом. ПАгАвАріть с глазу на глаз, пАпрАсіть о прекращеніі огня. Знову.
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14.05.2021 09:37 Ответить
Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1031
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14.05.2021 09:38 Ответить
Зєля падло!
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14.05.2021 09:54 Ответить
 
 