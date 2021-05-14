Украинский воин погиб в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, наемники РФ применяли танки, 122-мм артустановки и запрещенные минометы, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Возле населенного пункта Новозвановка оккупанты осуществили обстрел из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз возле Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз осуществили обстрел в направлении Песков.

Возле населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды осуществил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.