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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели

7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 мая 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 02госпитализированы - 2 195 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 02летальных случаев - 287;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 02выздоровели - 15 958 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР - 33889, методом ИФА - 14118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31445).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 07заболели - 2 143 448 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 07выздоровел - 1 832 601 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 07летальных случаев - 47 620;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели 14
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 8123
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14.05.2021 08:17 Ответить
287 потрапили в статистику, а скільки померло і не занесено в цю статистику? Кому від цього легче? Зелі і Степанову? Навіщо дурити людей? Не пробував сам лікуватися кусочком асфальту а заняв всю лікарню і звідти розмовляв відосіками.
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14.05.2021 08:45 Ответить
 
 