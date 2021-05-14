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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Дело Медведчука
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Медведев о деле Медведчука: Это "охота на ведьм", которая приведет к "деградации и обострит политическое слабоумие" власти в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Медведев о деле Медведчука: Это

Зампредседателя Совбеза и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал лидера "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. По его мнению, обвинения против них полностью не обоснованы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Единая Россия", об этом 13 мая заявил лидер "Единой России", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. 

"Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований", – заявил Медведев.

"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью... Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых в Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Медведчука и его партию, обречена на провал",— говорится в его заявлении

Он отметил, что официальный Киев "вновь доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами".

"Угрозы Медведчуку и его однопартийцу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги нынешней украинской власти, а приведут к ее "деградации и обострят ее политическое слабоумие", - заявил Медведев.

Он также считает, что "преследование" Медведчука является попыткой уничтожить политика. Это связано с тем, по мнению Медевдева, что он часто выступает с критикой действующей власти и призывает к нормализации отношений с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яйца у Медведчука оказались крепче, чем у труса Януковича, но не могу избавиться от ощущения, что это политтехнология, - Луценко о мере пресечения лидеру ОПЗЖ

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+12
Айфончик заговорил!!! Да мнение вечно второй подсадной утки нас волнует менее всего!!!!!!!!
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14.05.2021 08:17
+9
Зачем спрашивать мнение у этого дурочка... Ни кто даже не вспоминает что оно как бы было презиком Рашки...
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14.05.2021 08:25
+9
Что за срана???
Своих "оппозиционеров" сажают, убивают, а нам указывают как поступать с нашими.
Упоротые...
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14.05.2021 08:31
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Ээээхххх! Если бы это была настоящая охота на ведьм. Нам бы пару Маккартни лет на 5-6.
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14.05.2021 08:16 Ответить
Зачем спрашивать мнение у этого дурочка... Ни кто даже не вспоминает что оно как бы было презиком Рашки...
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14.05.2021 08:25 Ответить
Кожен день твого нікчемного життя зайвий.
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14.05.2021 08:16 Ответить
Айфончик заговорил!!! Да мнение вечно второй подсадной утки нас волнует менее всего!!!!!!!!
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14.05.2021 08:17 Ответить
Если их не посадит государство, то их пристрелят граждане!
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14.05.2021 08:18 Ответить
А чего еще не престрелили?а в раде они сидят?уже много лет!
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14.05.2021 08:21 Ответить
"еще не вечер"!
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14.05.2021 08:23 Ответить
Та уже сколько лет!уже много вечеров прошло...
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14.05.2021 08:36 Ответить
Полтора года, не пускай ветра по напрасну
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14.05.2021 09:33 Ответить
все политики россии слабоумны...
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14.05.2021 08:21 Ответить
Кого интересует мнение жалкого?
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14.05.2021 08:21 Ответить
было бы не так обидно если Мертвечука действительно оправили в сизо но кацапы наглеют как не приклоняйтесь зеленые импотенты перед )(уйлом и будто бы смягчили наказания чтоб не так злить русского медведя но кацапы хотят полной каритулции раз пошли зеленые клоуны с Бакановым и Венедиктовой рассказывая схемы прослушки устроя брифинг об измене об потярях миллиардов гривень идите до конца и садите эту падаль в сизо а так такие полумеры для )(уйла ничего не значят и расцениваются как Мертвечук все равно под арестом и жертва репрессий
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14.05.2021 08:23 Ответить
Если не по приколу,то фиг что зеленые Медведчуку сделают,так как он наймет лучших адвокатов а с комиков прокуроры никудышние,только позора наберутся,с Кличко то же самое будет. Медведев о деле Медведчука: Это "охота на ведьм", которая приведет к "деградации и обострит политическое слабоумие" власти в Киеве - Цензор.НЕТ 1165
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14.05.2021 08:23 Ответить
О болванчик-даунец проснулся, значит все верно не делается.
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14.05.2021 08:25 Ответить
Ха-ха! А постоянная деградация и слабоумие московской власти их не смущает.
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14.05.2021 08:26 Ответить
Как же русня любит сунуть свое рыло во внутренние дела Украины, типа свои проблемы недострана уже все решила.
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14.05.2021 08:27 Ответить
Та нормально, их рыло смердит по всему миру. "С этими ногами надо что-то делать..." (С)
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14.05.2021 09:25 Ответить
Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві - Цензор.НЕТ 4681
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14.05.2021 08:27 Ответить
Так Елена еврейка или кацапка с Урала??
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14.05.2021 09:22 Ответить
Вы не понимаете -это другое!😀
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14.05.2021 09:34 Ответить
Ну никак я не сторонник мертвечука.
Даже на 100% наоборот.

Но вот насчет слабоумия "так называемой "власти"" - ну не могу не согласиться...
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14.05.2021 08:28 Ответить
Да всё нормально, предстоит встреча Байден - путин, это подготовка к ней, так же как и подвод-отвод рашн войск от границы с Украины. Встреча пройдёт и всех попустит сразу
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14.05.2021 08:29 Ответить
Кто такой медведев и почему его высер так важен?
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14.05.2021 08:29 Ответить
Что за срана???
Своих "оппозиционеров" сажают, убивают, а нам указывают как поступать с нашими.
Упоротые...
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14.05.2021 08:31 Ответить
Кремлевские утырки стебаются они также не понимают как так можно... Такое позорище мог сдлелать только дурак - залог за измену Родине и в итоге домашний арест? С таким пониманием ситуации клоуну еще очень долго сидеть в песочнице ...
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14.05.2021 08:31 Ответить
медведев, а как тогда называется ваша охота на Навального?
И чем вы тогда страдаете?
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14.05.2021 08:32 Ответить
Та у них большевитская шизофрения
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14.05.2021 09:05 Ответить
Медведев, Медведчук, Зеленский - йурысты. Эта битва будет эпичной Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві - Цензор.НЕТ 7545
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14.05.2021 08:32 Ответить
Авторитетное мнение от политика с демократической и толерантной страны,с множеством независимых СМИ и свободой мысли(нет)
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14.05.2021 08:34 Ответить
Медведев защищает Медведчука. Совпадение?
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14.05.2021 08:36 Ответить
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его старший брат Владимир Гулько не общались из-за дома матери. Об этом Лина Гулько, вдова умершего в 2006 году мужа, рассказала журналистам в интервью, фрагмент которого показали 13 мая в эфире телеканала "1+1".
По ее словам, когда Владимир пришел из армии, младшим братьям Виктору и Сергею было "лет девять", и он их "выкормил и выучил". Отношения между Виктором и Владимиром прекратились после того, как мать переписала "небольшой домик" на старшего сына, "потому что он содержал хозяйство и детей".

Лина Гулько отметила, что перед смертью ее муж пытался увидеть Медведчука.

"Медведчук не шел на общение. Я звонила и говорила, что брат при смерти, "мне не нужны ваши деньги", "передайте ему, что брат умирает". И умер без него... Я стояла на коленях и просила его: "Извини Виктора". Но мой муж сказал такое: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Все", - объяснила женщина.
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14.05.2021 08:37 Ответить
Ни один из партии изоляционистов рейха не стал на защину криминального дуэта. А димон приделал - охота на ведьм. Точно в Глаз а не в бровь. Совершенно точное определение. Полювання на відьмаків.
чотири відьмаки зявились в суді,
но что то охотников не видно, рейтинг рейтингом бабло баблом, но нету воина "сильней" чем испуганный еврей а гнусавый поц и есть таким. Партитура концерта согласована у дяди Коли Патрушева. И перед Грозевым уже не так стыдно. Нельзя было так "широко" в опреденных местах использовать родственные связи с фюрером, так могут и зятя погнать из Россетей. А гнусавого всесте со своим павлином срочно на стажировку в ЦАХАЛ, там быстро вправять остатки сознания и никто портков менять не будет, будут миротворцыами -повесят.
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14.05.2021 08:39 Ответить
Мєдвєдь за мєдвєдя - москаль за москаля...
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14.05.2021 08:41 Ответить
Это параллели господа !,!Мы идём одной дорожкой хотя делаем вид что в разные стороны!
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14.05.2021 08:42 Ответить
Тоталитаризм наше будущее, потому что,то что натворил наш вождь со своей свитой хватит на много много лет тюрьмы !А они туда не хотят!
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14.05.2021 08:47 Ответить
Медведев рассуждает о слабоумии?... Хотя, то же, что и глупец о глупости.
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14.05.2021 08:45 Ответить
Пока что в России процветает политическое бешенство
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14.05.2021 08:54 Ответить
Не хватало ещё одного лидора жопз, слушать...
Даун, не рейтинг надо спасать, а Украину, от звиздюков от "единорога" (жопз) !
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14.05.2021 09:07 Ответить
дірявий *************** кондом, ти прокинувся? протри свої оченята, свинособака кацапсько-жидівська.
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14.05.2021 09:26 Ответить
Да ты на себя посмотри!
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14.05.2021 09:47 Ответить
Ну завернул! Сам хоть понял о чем?
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14.05.2021 09:57 Ответить
Кто бы тявкал только не кремлевские шавки. Забыли Навального ? И зачем нам вообще мнение Кацапии,это наши дела.
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14.05.2021 09:58 Ответить
,,вы поглядите на нашего Буншу,он же пьян?!,,
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14.05.2021 09:59 Ответить
Пусть о Навальном там у себя говорят.
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14.05.2021 10:15 Ответить
медвед, вот когда у тебя в госдуме будет сидеть дептат-кум, брат ,сват пороха или зельца, который раз в месяц будет ездить на отчет в Киев о проделанной в раше подрывной работе, тогда и будешь киздеть и высазывать своё ФУ!!!
хотел бы я посмотреть на такого кума в рашке и подумать о том чтобы с ним куйло сделал (куда там навальный!!!).
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14.05.2021 10:17 Ответить
Не, чувство юмора изменило Димону. Должно было быть так:

Медведев о деле Медведчука: "Эта охота на медведей приводит к деградации."
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14.05.2021 10:48 Ответить
Кто бьІ говорил о "политической охоте на ведьм".
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14.05.2021 16:36 Ответить
Охота на медВедьм.
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14.05.2021 22:29 Ответить
оно просто убогое чмо.

пуфик, подушка на кресло, временно погреть место для пуйла...
тьфу на тебе, чмо ты сраное.
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01.06.2021 08:24 Ответить
 
 