Медведев о деле Медведчука: Это "охота на ведьм", которая приведет к "деградации и обострит политическое слабоумие" власти в Киеве
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Зампредседателя Совбеза и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал лидера "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. По его мнению, обвинения против них полностью не обоснованы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Единая Россия", об этом 13 мая заявил лидер "Единой России", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований", – заявил Медведев.
"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью... Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых в Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Медведчука и его партию, обречена на провал",— говорится в его заявлении
Он отметил, что официальный Киев "вновь доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами".
"Угрозы Медведчуку и его однопартийцу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги нынешней украинской власти, а приведут к ее "деградации и обострят ее политическое слабоумие", - заявил Медведев.
Он также считает, что "преследование" Медведчука является попыткой уничтожить политика. Это связано с тем, по мнению Медевдева, что он часто выступает с критикой действующей власти и призывает к нормализации отношений с Москвой.
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Даже на 100% наоборот.
Но вот насчет слабоумия "так называемой "власти"" - ну не могу не согласиться...
Своих "оппозиционеров" сажают, убивают, а нам указывают как поступать с нашими.
Упоротые...
И чем вы тогда страдаете?
По ее словам, когда Владимир пришел из армии, младшим братьям Виктору и Сергею было "лет девять", и он их "выкормил и выучил". Отношения между Виктором и Владимиром прекратились после того, как мать переписала "небольшой домик" на старшего сына, "потому что он содержал хозяйство и детей".
Лина Гулько отметила, что перед смертью ее муж пытался увидеть Медведчука.
"Медведчук не шел на общение. Я звонила и говорила, что брат при смерти, "мне не нужны ваши деньги", "передайте ему, что брат умирает". И умер без него... Я стояла на коленях и просила его: "Извини Виктора". Но мой муж сказал такое: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Все", - объяснила женщина.
чотири відьмаки зявились в суді,
но что то охотников не видно, рейтинг рейтингом бабло баблом, но нету воина "сильней" чем испуганный еврей а гнусавый поц и есть таким. Партитура концерта согласована у дяди Коли Патрушева. И перед Грозевым уже не так стыдно. Нельзя было так "широко" в опреденных местах использовать родственные связи с фюрером, так могут и зятя погнать из Россетей. А гнусавого всесте со своим павлином срочно на стажировку в ЦАХАЛ, там быстро вправять остатки сознания и никто портков менять не будет, будут миротворцыами -повесят.
Даун, не рейтинг надо спасать, а Украину, от звиздюков от "единорога" (жопз) !
хотел бы я посмотреть на такого кума в рашке и подумать о том чтобы с ним куйло сделал (куда там навальный!!!).
Медведев о деле Медведчука: "Эта охота на медведей приводит к деградации."
пуфик, подушка на кресло, временно погреть место для пуйла...
тьфу на тебе, чмо ты сраное.