Украина в ОБСЕ: Оккупанты зачистили информационный ландшафт в Крыму - даже гражданская журналистика оказалась под угрозой полного уничтожения

Украина призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро активнее реагировать на нарушения, совершаемые в этой сфере Россией во временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 13 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская агрессия против Украины оказывает прямое отрицательное влияние на соблюдение прав журналистов и свободу СМИ на временно оккупированных территориях Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей Украины. Мы призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ активнее приобщаться к отслеживанию и реагированию на эти проблемы", - заявил Цимбалюк, комментируя отчет присутствующей на заседание Терезы Рибейро.

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Украинский посол указал на то, что активное применение законодательства РФ "о противодействии экстремизму и сепаратизму" в качестве повода для запрета деятельности СМИ, а также демонстративные судебные процессы над журналистами и активистами, которые не согласны с оккупацией Крыма, "фактически завершило процесс зачистки крымского информационного ландшафта от свободного проявления взглядов".

"Даже гражданская журналистика - явление, которое появилось в ответ на полную информационную изоляцию Крымского полуострова - оказалась под угрозой полного уничтожения со стороны незаконно созданных репрессивных российских органов", - подчеркнул глава миссии Украины в ОБСЕ.

На этом фоне он в очередной раз обратил внимание Постоянного совета и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на ситуацию, в которой оказались крымскотатарские гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Марлен Асанов, Ремзи Бекиров, Тимур Ибрагимов, Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов и Рустем Шейхалиев. "Все они были незаконно задержаны по политически мотивированным обвинениям, выдвинутым российскими властями", - заявил Цымбалюк.

Также он привел пример кампании запугивания журналистов в оккупированном Крыму - дело фрилансера проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко.

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"В связи с этим мы будем продолжать призывать представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ использовать все имеющиеся инструменты, чтобы способствовать немедленному освобождению Владислава Есипенко и крымскотатарских гражданских журналистов. Мы также призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в дальнейшем продолжать заниматься вопросами, которые угрожают свободе средств массовой информации и высказываний на оккупированных Россией территориях Украины", - заявил украинский посол.