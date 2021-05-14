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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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G7 (714) Крым (26018) США (23203) деоккупация (838) Маркарова (244) Крымская платформа (305)

Готовы к максимально активным действиям по "Крымской платформе". США призывают коллег по G7 присоединяться к инициативе по возвращению АРК Украине, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готовы к максимально активным действиям по

США не только подтвердили готовность присоединиться к инициативе "Крымская платформа", но и призывают другие страны, в частности G7, объединить усилия для давления на РФ.

Об этом сказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень рада, что Соединенные Штаты также заявили о своей готовности участвовать (в инициативе "Крымская платформа". - Ред.), более того, призывают наших коллег по G7 также присоединяться. Я уверена, что это станет началом эффективной работы по возврату нашего Крыма", - сообщила Маркарова.

По ее словам, уже многие страны дали согласие на участие в инаугурационном заседании в Киеве.

"Мы готовы к максимально широким активным действиям", - отметила посол.

Она подчеркнула, что позиция Вашингтона в поддержку украинской инициативы "чрезвычайно важна", поскольку США - не только главный стратегический партнер Украины в вопросах политики и безопасности и не просто союзник, а настоящий друг.

В этом контексте Маркарова заметила, что этот вопрос беспокоит Россию, которая чувствует, что международное сообщество переходит от заявлений о незаконной аннексии к конкретным обсуждениям относительно того, как провести деоккупацию украинского полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над тем, чтобы состоялась встреча Зеленского с Байденом, - Маркарова

"Мы уже слышали заявления со стороны России относительно их обеспокоенности - ничего неожиданного. Хочу сказать, что Крым абсолютно незаконно аннексирован, Крым - это Украина. Поэтому, несмотря на обеспокоенность страны, аннексировавшей Крым, очень надеюсь, что мы перейдем к обсуждениям о том, каким образом мы возвращаем Крым домой", - подчеркнула Маркарова.

Автор: Ірина Дашківська
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А что там делают экономисты,подсчитывают экономику Америки делят на экономику Украины и рассказывают нам о росте полученной сумашедшей разнице?
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14.05.2021 09:15 Ответить
Це якось нереалістично в даний час.
Зійдуться, побалакають...
Україна САМА має розробити доктрину, план. І готуватись до моменту Х роками.
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14.05.2021 09:16 Ответить
На цій платформі для справжньої деокупації Криму можливе обговорення консолідації спільних дій до військового наступу на окупанта і звільнення півострова. Усе інше -- це "говорили, балакали, сіли та заплакали". Треба було раніше це зробити, тепер буде важче. Ніяким "дипломатичним шляхом" не допоможе, забудьте.
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14.05.2021 10:16 Ответить
 
 