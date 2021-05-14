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Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ

РФ использует оккупированный Крым для распространения военного влияния в Средиземноморье и Северной Африке, а ее агрессивные действия - главный вызов для НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на встрече Атлантического клуба Болгарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о Черном море и всем нашем регионе, ключевым вызовом для НАТО здесь являются, безусловно, действия России. На протяжении длительного времени мы видели тенденцию агрессивного поведения со стороны России, в частности в Грузии, незаконную аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ сейчас использует Крым для распространения влияния в Черном море и далеко за его пределами, в направлении Средиземноморья и Северной Африки. Мы должны сохранять бдительность, особенно на фоне недавнего существенного военного наращивания в этом регионе", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

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Он напомнил, что на прошлой неделе представители Болгарии проинформировали Атлантический совет о незаконных действиях России в этой стране.

Джоанэ подчеркнул, что Альянс будет усиливать единство в вопросах общей безопасности и сохранения мирового правопорядка, укреплять связи между Европой и Северной Америкой. Эти вопросы, а также реализация программного документа НАТО 2030 будут обсуждаться во время встречи глав государств и правительств в Брюсселе 14 июня.
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А мене тут хтось запитував для чого лаптям Крим.
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14.05.2021 09:16 Ответить
выражаю НАТО свою глубоко нецензурную озабоченность !

Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ - Цензор.НЕТ 8408
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14.05.2021 09:21 Ответить
А у Бубочки все окей. Як виступають депутати із його фракції "зелених мародерів", то бачать тільки плюси, що перестали стріляти. За Чорне і Азовське моря, які здали по повній схемі - мертва тиша. НАТО і те стурбоване, але не Найсвітліший, йому б зустрітися з терористом № 1.
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14.05.2021 09:37 Ответить
рашизм=тероризм
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14.05.2021 10:55 Ответить
 
 