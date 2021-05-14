Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 161,8 млн, число жертв - более 3,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 мая в мире зарегистрировали 744 082 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 413 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 161 845 864 случая инфицирования, из них 744 082 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 359 004 человек, из них 13 413 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 139,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 8-ю и 2-ю позицию соответственно.