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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
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Пентагон (1214) США (23203) военные учения (3283) кибербезопасность (639) Маркарова (244)

Украина планирует присоединиться к учениям Пентагона Cyber Flag, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина планирует присоединиться к учениям Пентагона Cyber Flag, - Маркарова

Украинская сторона углубляет сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах противодействия кибернападениям и намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag.

Об этом сообщила в четверг в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос (кибербезопасности. - Ред.) очень важен, и мы понимаем большие уязвимости, которые есть, в том числе в Украине, потому что мы с 2014 года постоянно подвергаемся различным кибератакам как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему", - отметила Маркарова.

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Она подчеркнула, что Украина с начала российской агрессии накопила большой объем информации, а также опыт противодействия кибератакам со стороны РФ.

"Сейчас мы работаем очень активно в нашем кибердиалоге с Соединенными Штатами", - отметила посол.

В этом контексте она сообщила, что СБУ во взаимодействии с американскими коллегами остановили более 350 кибератак.

"И сегодня мы хотим поднять этот вопрос на следующий уровень - то есть кроме активного двустороннего сотрудничества с США мы также заявили о своем желании присоединиться к (учениям. - Ред.) Cyber ​​Flag, что позволит нам также очень сильно расширить тренировки и обучение специалистов в этом направлении", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщалось, учения Cyber ​​Flag проводятся Министерством обороны США во взаимодействии с другими агентствами и ведомствами с 2011 года на регулярной основе. В них принимают участие сотни специалистов с целью повышения готовности к реагированию на кибератаки, а также налаживания взаимодействия между ведомствами, а также союзниками и партнерами.
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Кому флаг вставлять будем?
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14.05.2021 09:19 Ответить
А это сейчас вообще кто? Зеля не скажет народу -- верительные грамоты его нового посла США уже приняли или так до сих пор его тихо и педалят?
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14.05.2021 09:28 Ответить
перше згадування в укр.просторі про Cyber Flag..
Cyber Flag - це ідея майбутнього кібер-шенгену

для цивілізованих країн
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14.05.2021 09:36 Ответить
Маркарова, сходи до стиліста, хай щось з тобою зробить - вдягне, причеше...
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14.05.2021 09:45 Ответить
Умная тётка!
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14.05.2021 09:50 Ответить
 
 