Украина планирует присоединиться к учениям Пентагона Cyber Flag, - Маркарова

Украинская сторона углубляет сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах противодействия кибернападениям и намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag.

Об этом сообщила в четверг в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос (кибербезопасности. - Ред.) очень важен, и мы понимаем большие уязвимости, которые есть, в том числе в Украине, потому что мы с 2014 года постоянно подвергаемся различным кибератакам как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему", - отметила Маркарова.

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Она подчеркнула, что Украина с начала российской агрессии накопила большой объем информации, а также опыт противодействия кибератакам со стороны РФ.

"Сейчас мы работаем очень активно в нашем кибердиалоге с Соединенными Штатами", - отметила посол.

В этом контексте она сообщила, что СБУ во взаимодействии с американскими коллегами остановили более 350 кибератак.

"И сегодня мы хотим поднять этот вопрос на следующий уровень - то есть кроме активного двустороннего сотрудничества с США мы также заявили о своем желании присоединиться к (учениям. - Ред.) Cyber ​​Flag, что позволит нам также очень сильно расширить тренировки и обучение специалистов в этом направлении", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщалось, учения Cyber ​​Flag проводятся Министерством обороны США во взаимодействии с другими агентствами и ведомствами с 2011 года на регулярной основе. В них принимают участие сотни специалистов с целью повышения готовности к реагированию на кибератаки, а также налаживания взаимодействия между ведомствами, а также союзниками и партнерами.