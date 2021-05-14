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Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий между сектором Газа и Израилем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гутерриш написал в Твиттере.

"Я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", - заявил Гутерриш.

Как сообщалось, армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Может эту раковую опухоль лучше вырезать, как это и делает Израиль, чем "просто перестать стрелять" и "заглянуть в глаза ХАМАСа и увидеть там мир"?!
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14.05.2021 09:28
+14
Только после уничтожения террористов.. И где ты был, поц, эти три дня? Прихвостни свинособак уже успели 1.5 тыс ракет выпустить по жилым кварталам. ООН это изжившая себя, иллюзорная организация, покрывающая террористов во всем мире
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14.05.2021 09:29
+13
А ножкой топнул? Абсолютно бесполезная организация.
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14.05.2021 09:27
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Щазз.
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14.05.2021 09:26 Ответить
А ножкой топнул? Абсолютно бесполезная организация.
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14.05.2021 09:27 Ответить
Организация Озабоченных Наций
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14.05.2021 10:23 Ответить
Может эту раковую опухоль лучше вырезать, как это и делает Израиль, чем "просто перестать стрелять" и "заглянуть в глаза ХАМАСа и увидеть там мир"?!
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14.05.2021 09:28 Ответить
Яку пухлину? Оцю, що росте?
Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази - Цензор.НЕТ 1326
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15.05.2021 22:47 Ответить
Только после уничтожения террористов.. И где ты был, поц, эти три дня? Прихвостни свинособак уже успели 1.5 тыс ракет выпустить по жилым кварталам. ООН это изжившая себя, иллюзорная организация, покрывающая террористов во всем мире
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14.05.2021 09:29 Ответить
тю...тормоз.
бубочка давным давно уже призвал Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа - Цензор.НЕТ 1321
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14.05.2021 09:29 Ответить
Гуттьєрешу треба було закликать не запускать в "Тік-Ток" флешмоб "Удар єврея", а потім закликать ХАМАС не реагувать на "дуркування" "арабенят" всередині Ізраїлю. Ну і не починать обстрілювать Ізраїль... А зараз "спохватився"...
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14.05.2021 09:30 Ответить
А он не сказал, кто первій начал пулять?
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14.05.2021 09:31 Ответить
Если вам реально инетересно то о событиях в Израиле не на Цензоре надо читать, не тот сорри уровень аналитики.
https://zn.ua/international/tysjacha-i-odin-raketnyj-udar.html
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14.05.2021 09:41 Ответить
Таки да. Евреи убеждают что палестинцы взбунтовались от нехрен делать сидя на израильских харчах.Оказывается это не так. /Тысяча и один ракетный удар13 мая, 2021,
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14.05.2021 09:58 Ответить
Старый Байден дал 90лямов и началась потеха
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14.05.2021 12:55 Ответить
Старый Байден дал 90лямов и началась потеха.-Действительно, был не Байден, а президент -еврей всё было бы иначе. Загадка: Украине 30 лет, евреев 100 тысяч а президент-еврей. США 300 лет, евреев миллионы а ни одного президента-еврея не было. Американцы-по Задорнову-тупые?
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14.05.2021 14:00 Ответить
Призывай не призывай, а две религии там никогда в мире жить не будут.
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14.05.2021 09:31 Ответить
Израиль уже доказал свою силу в 1948 году
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14.05.2021 09:31 Ответить
Гуттьєрешу треба було закликать не запускать в "Тік-Ток" флешмоб "Удар єврея", а потім закликать ХАМАС не реагувать на "дуркування" "арабенят" всередині Ізраїлю. Ну і не починать обстрілювать Ізраїль... А зараз "спохватився"...
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14.05.2021 09:32 Ответить
Соси обрез, Гуттереш.

Хамас открыл ящик пандоры. Умиротворение будет быстрым и эффективным.
Палестина полностью станет зачищенной территорией Израиля.
Конец автономии чуркобесов.
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14.05.2021 09:38 Ответить
А сектор Газа - это государство такое есть? ООН вы охренели?
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14.05.2021 09:39 Ответить
ООН отжила свое. Гуттериш так как же как любой топ-политик прекрасно понимает у кого провальные выборы, кому и зачем нужна эта война. Но обращаются куда-то в космос.Так же как когда кацапы на нас напали, то же самое. Путин напал и терзает Украину, но из всех утюгов лилась абстрактная обеспекоенность и то что в Украние полно националистов радикалов. А Нетаньяху тем временем, что хочет то и вертит, ему главное снова стать премьером в 4й раз, и опять нужна "маленькая победоносная" , хотя уже обьективно ему надо о вечном думать а не воевать.
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14.05.2021 09:48 Ответить
Так то Нетаньяху запустил полторы тысячи ракет из Газы ? Вот это новость.
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14.05.2021 09:52 Ответить
А вы просто откройте Википедию илр др источник и прочитайте историю ХАМАС и впоросы не надо будет задавать. Вы же много пишите часто нестереотипные мысли высказываете, значит способны разобраться в ситуации.
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14.05.2021 10:02 Ответить
ООН покрывает арабских террористов уже несколько десятилетий.
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14.05.2021 09:51 Ответить
Генсек ООН Гутерриш закликає до заморожування конфлікту... НІЧОГО НЕ РОБИТИ. Конфлікт ЗАМОРОЗИТИ. Чому ООН завжди на стороні терористів ? "Як свідчить практика уряду США, якщо пропонується три варіанти, зазвичай вибирають - середній... Зазвичай обирають курс ЩОБ НЕ РОБИТИ НІЧОГО. Досвідчені бюрократи знають, що МОРАЛЬНІСТЬ їхнього вчинку вчинку зросте, якщо вони виберуть середній варіант" - Генрі Кіссинджер "Дипломатія"... Добре з апам'ятаймо: середній варіант - НІЧОГО НЕ РОБИТИ. Конфлікт ЗАМОРОЗИТИ. Таке вже в історії було і не один раз... Наприклад в Кореї. І тепер не знають як з тим КНДР, яке шантажує весь світ, справитися. Тепер ЛуганДон, Крим, раніше Придністров'я, деще пізніше Абхазія, Осетія... "Або покинути Південну Корею і залишити її напризволяще, або спробувати вести бій з тих позицій, де ми зараз перебуваємо, без залучення занадто великих сил, або розв'язати загальну війну із залученням сил, необхідних для того, щоб викинути всю цю публіку з Кореї. Ми дотримуємося другого варіанту" - генерал Бредлі, в період війни в Кореї.
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14.05.2021 10:06 Ответить
А хто в друзів ХАМАС? А хто їм привіз багато зброї і дав технології виготовлення ракет? Хто це такий?
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14.05.2021 10:13 Ответить
После признания ООН Израиля между ними была любовь, согласие и полное взаимопонимание. Помидоры завяли после Киббии: Спецотряд израильского премьер-министра Шарона в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию. Далее пошли Сабра, Шатила, Голаны и у Израиля -и у евреев вообще- любовь перешла в ненависть.
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14.05.2021 10:19 Ответить
Фух ,дайте время ракеток подвезти,порасходовались маленько.... Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази - Цензор.НЕТ 1360
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14.05.2021 11:38 Ответить
Глупое позирование Нетаньяху с колорадской лентой и "дидом на палке" возле кремлёвской стены, в компании международного террориста и убийцы Уйла, не только никак не помогло справиться с палестинским террором, а прямо усугубило проблему, дополнив её внешний фактор внутренними беспорядками, явно инспирированными агентами Уйла.
Ракеты, падающие на Израиль, производства наРФии!

Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази - Цензор.НЕТ 3814
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14.05.2021 12:28 Ответить
 
 