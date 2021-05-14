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Водители не уступают дорогу скорым и блокируют проезды: правоохранители объявили об эксперименте на Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Общество

Водители не уступают дорогу скорым и блокируют проезды: правоохранители объявили об эксперименте на Закарпатье

Правоохранители усилят патрулирование в Закарпатской области. Будут следить за тем, как водители освобождают дорогу для спецтранспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать автомобиль патрульной полиции. Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам", - сказано в сообщении.

По данным ведомства этот эксперимент проводят потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.

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"Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - сказано в сообщении.

Водители не уступают дорогу скорым и блокируют проезды: правоохранители объявили об эксперименте на Закарпатье 01
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Топ комментарии
+6
у Києві завжди швидкі пропускають...навіть у заторах.
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14.05.2021 09:37
+3
"и с корысти"

Не будь быдлом, пропускай скорые и никому не нужно будет проводить никаких экспериментов из корысти.
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14.05.2021 09:41
+3
Не разу не видел чтобы а Ужгороде не пропустили скорую или пожарную машину. Статья полнейший бред.
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14.05.2021 10:13
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у Києві завжди швидкі пропускають...навіть у заторах.
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14.05.2021 09:37 Ответить
Так, в Києві більш цивілізовані та законослухняні водії, аніж контрабандисти на Закарпатті.
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14.05.2021 09:42 Ответить
Ви просто не стикались з херсонським еліто-бидлом Водители не уступают дорогу скорым и блокируют проезды: правоохранители объявили об эксперименте на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1745
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14.05.2021 09:46 Ответить
Эксперимент?Чо за бред?В полиции есть такие отработки ,они проводятся и с корысти и пожарными.
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14.05.2021 09:38 Ответить
"и с корысти"

Не будь быдлом, пропускай скорые и никому не нужно будет проводить никаких экспериментов из корысти.
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14.05.2021 09:41 Ответить
Закарпатцы оказались быдлом на дороге? Забавно, большинство из них ездит в европу и видит как должно быть...
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14.05.2021 09:39 Ответить
В них рагулізм тільки на теренах неньки проявляється
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14.05.2021 09:43 Ответить
Сам не быкуй, я не помню, чтобы у нас хоть раз был скандал с тем, что кто то скорую не пропустил.
Цель «эксперимента» абсолютно непонятна
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14.05.2021 09:43 Ответить
Каждый день наблюдаю как скорая не может проехать по полосе общественного транспорта, потому что она занята теми кто "умеет ездить" и "никому не мешает".
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14.05.2021 10:40 Ответить
Может ещё назовёшь где в Закарпатье полосы общественного транспорта?
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14.05.2021 10:45 Ответить
Давно пора!
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14.05.2021 09:48 Ответить
"или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах" - а для этого полиции нужно обязательно за скорой ездить?
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14.05.2021 09:52 Ответить
Так если тебя попросит убрать машину, ты же начнешь ему рассказывать что парковать негде и что тебе нужно настроить везде бесплатные парковки а при полицае просто уберешь машину....
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14.05.2021 10:42 Ответить
не суди по себе.
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14.05.2021 11:54 Ответить
У меня гараж и место для парковки я в состоянии найти, даже в центре.
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14.05.2021 11:56 Ответить
поздравляю, к чему ты это все вообще пишешь?
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14.05.2021 14:55 Ответить
Судя по всему тебе сложно будет понять, но я ответил на твой вопрос....
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14.05.2021 15:59 Ответить
судя по всему тебе сложно понять написанное....
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14.05.2021 17:26 Ответить
У Вінниі недавно якесь сбушне бидло не пропусило швидку, а потім подало в суд на водія,щоб відшкодувати збитки.
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14.05.2021 10:06 Ответить
Не разу не видел чтобы а Ужгороде не пропустили скорую или пожарную машину. Статья полнейший бред.
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14.05.2021 10:13 Ответить
Я об этом и пишу. Каждый день за рулем, часто проезжаю участок Собранецкой «Дастор-Аэропорт», ни разу не видел чтобы не пропускали.
Даже на транспортном мосту люди умудряются разъехаться так, чтобы скорая проехала
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14.05.2021 10:47 Ответить
И не только в Ужгороде. Езжу ежедневно Уж-Хуст-Виноградово-Иршава, везде пропускают. Статья на лоха
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14.05.2021 20:04 Ответить
 
 