Ткаченко про закон "О медиа": Это об ответственности и равных правах всех СМИ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, зачем нужен новый закон о медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По его словам, несколько законов, которые действуют на сегодняшний день, - они еще с 90-х годов.

"Время изменилось, потому что много информации украинцы получают в интернете. Более 70% жителей крупных городов говорят, что они в первую очередь узнают информацию из интернета. Тот факт, что интернет не регулируется никак в целом, говорит о том, что мы давно отстали от ситуации, которая на самом деле происходит в стране. Поэтому это о равных правах всех медиа. Потому что все медиа могут в той или иной степени регулироваться: это о том, что индустрия будет иметь правила, каким образом она может развиваться, прогнозировать свое развитие, свои доходы; это о правах журналистов и также об ответственности", - отметил министр.

Ткаченко подчеркнул, что в цивилизованном мире источники информации регулируются законодательно.

"Вы знаете, что регулируются определенным образом социальные сети, так же недавно в ЕС принят закон, по которому предполагается, что в случае, если есть прямой призыв к террористической деятельности, в течение часа по решению государственного органа такая информация должна быть удалена. Мир не стоит на месте, надеюсь, и мы созрели до того, чтобы быть на одной доске с миром. Еще что важно, этот закон является еще и нашим обязательством по ассоциации с ЕС по регулированию аудиовизуальных услуг", - подытожил министр.

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