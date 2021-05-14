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Новости За рубежом
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Азербайджан (746) Армения (798) Макрон (945) Пашинян_Никол (115)

Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении

Французский президент Эмманюэль Макрон написал в Faceboоk пост на армянском языке о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лига.

12 мая армянские военные подняли тревогу: якобы азербайджанская армия во время некой "корректировки границы" на 3,5 км продвинулась на территорию Армении в одном из приграничных районов.

Вслед за этим и.о. премьера Армении Никол Пашинян срочно собрал Совбез страны. В заявлении говорится о посягательстве Азербайджана на армянскую территорию.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, – пишет Макрон. – Их нужно немедленно отозвать. Я еще раз говорю армянскому народу: Франция едина (в поддержке Армении, - Ред.) и останется таковой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Вечером 13 мая президент Франции обсудил ситуацию с Пашиняном.

Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении 01
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Топ комментарии
+69
Даааааа.....
Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона! Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 9516 Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6534
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14.05.2021 09:53
+64
А на то что армения до сих пор оккупирует часть
территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
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14.05.2021 09:55
+43
А войск Армении с территории Азербайджана?
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14.05.2021 09:53
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Даааааа.....
Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона! Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 9516 Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6534
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14.05.2021 09:53 Ответить
А на то что армения до сих пор оккупирует часть
территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
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14.05.2021 09:55 Ответить
йому та міжнародна політика до одного місця насправді він думає як переобратися на другий термін і адресовані ці заяви до французів армянського походження це ясно як сонце ясне.
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14.05.2021 10:02 Ответить
скорее глубоко свой язык в кацапскую жопу засунул ..
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14.05.2021 09:55 Ответить
там свой интерес есть безусловно.
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14.05.2021 10:06 Ответить
по самые гланды..извращенец не лягушатникам хана они и так после наполеона все войны проигрывали а против ислама им не устоять..
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14.05.2021 10:15 Ответить
Уже в желудке..... Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії - Цензор.НЕТ 9497
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14.05.2021 11:29 Ответить
Google переводчик рулит, конечно, но для кого это?
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14.05.2021 09:53 Ответить
А войск Армении с территории Азербайджана?
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14.05.2021 09:53 Ответить
да хоч китайською
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14.05.2021 09:53 Ответить
а не пошол бы т.н."макрон" нахрен??? Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6860
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14.05.2021 09:54 Ответить
Якщо він звертається до Азербайджану то треба було на його мові робити заяви,це ж логічно,але популісти є популісти та й Україна яскравий приклад як не слід робити вибір..
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14.05.2021 09:56 Ответить
Ще одне чудовисько в пір'ях.
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14.05.2021 10:27 Ответить
Байден тоже любитель армян.
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14.05.2021 09:59 Ответить
Макрон,давай на украинском для россии,чтоб кацапы убрались с украинской земли.
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14.05.2021 10:01 Ответить
Лягушек обеся Макарон?Когда нагорный Карабах 30 лет был в окупации Армении макарон молчал а тут начал что-то квакать!
Выражай ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ и бабе Меркель не забудь позвонить!
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14.05.2021 10:01 Ответить
Макарон кацапская шлюха
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14.05.2021 10:01 Ответить
Так "якоби", чи дійсно "зайшли" на територію Вірменії? Щоб, бува, Макрону не прийлося "штани прать" обісрані і вибачаться перед Азербайджаном... Бо вірменам "збрехать - що висякаться...".
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14.05.2021 10:03 Ответить
Армянское лобби во Франции на полную работает. Вон наш главармян как разошелся - то вертолётики, то катера, то паровозики торгует.
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14.05.2021 10:13 Ответить
Шарль Азнавур попросил.....
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14.05.2021 10:13 Ответить
Кремль не пустил поставить памятник азэру Фредди Меркюри= Фиридуну Гюльсаре в Баку.Может быть тогда и англичане вписалисьбы за Баку.Хотя и сейчас не поздно с памятником певцу,которого Британия(ПэриЯтра) поставила выше Битлов в 20 веке.
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14.05.2021 13:39 Ответить
Баку очень красивый город. Давно там был. В 1990. Поистину город семи ветров. А сейчас так вообще( это я по фото сужу). Сладковатый запах нефти.
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16.05.2021 07:48 Ответить
Макрона власні генерали незабаром гільотинують, а воно, тупе, перелякане кацапами фінансованими "жовтими жилетами", намагається спертись на грошовиту вірменську діаспору Франції. Притому, маючи муслімський "бєспрєдел" у власній хаті, де формальні хазяї на державному рівні вже не контролюють ніяким чином деякі городськф англомерації, він розсирається з впливовою муслімською країною. Я взагалі не впевнений, що Макром має мозок, схоже, він "мислись" виключно своєю схильною до чорних прутнів дупою.
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14.05.2021 10:14 Ответить
Як цікаво.
А авакян, у хранцузів, гелікоптери та катери набирає. В кредит.
Здавалось би, який зв'язок? Та схоже, що він є.
І хто віддавати по тих кредитах буде?
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14.05.2021 10:17 Ответить
Обращаюсь до Макрона шоб в срочном порядкє вивів нахрєн французькі войска з Верхнього з Нижнім Ельзасів і Лотаргинії і нє мєдлєнно передав їх Німеччині , ізвєнілся , виплатив контрибуцію за всі годи окупації і проставився бутилкою ДонПереньйона!!!
Нє. Ящик ДонПереньйона! І два ящика Мойота.
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14.05.2021 10:18 Ответить
Каждому!
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14.05.2021 11:31 Ответить
Ну а як по другому! І побистрєє! Бо лічно моя озабоченность уже в ящик Арманьяка начинає бутиліровацця.
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14.05.2021 11:46 Ответить
Пожалей печень.... Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії - Цензор.НЕТ 8414
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14.05.2021 13:16 Ответить
Три ящика печени динозавра.
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14.05.2021 11:42 Ответить
Макрон похож в этом высере на Бубочку.Хотя правильнее Бубочка похож на все дерьмо мира!
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14.05.2021 10:19 Ответить
Имеется ввиду абсолютное игнорировоние истории и полное незнание географии
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14.05.2021 10:22 Ответить
Є країни, з великими діаспорами інших, які товаришують. Так, це Франція і Вірменія. Ось, наприклад, Канада, Польща, Литва гарно товаришують з Україною. Це, якоюсь мірою, природньо, такий світ.
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14.05.2021 10:19 Ответить
Но, Макрон не армянам подыгрывает, а пуйлу!
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14.05.2021 10:24 Ответить
Нажаль, мабуть так. Нажаль.
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14.05.2021 19:09 Ответить
вы 30 лет попользовались територией Азербайджана, теперь они 30 лет попользуются)))
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14.05.2021 10:24 Ответить
хахаха быть того не может. Там же русские миротворцы! ОДКБ защитит нещастного оккупанта азербайджанской земли. 😁
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14.05.2021 10:35 Ответить
Эмануель Жабоедовна любовница )(уйла
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14.05.2021 10:40 Ответить
Тю, так микрон мерзавец, это понятно.
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14.05.2021 11:22 Ответить
Макрян?
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14.05.2021 11:32 Ответить
Макронян
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14.05.2021 14:15 Ответить
Может пусть войска франции покинут территорию Армении? Там столько же французских войск.
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14.05.2021 11:36 Ответить
Их там нет. В Армении гражданская война. Єто всё, что надо знать Макрону.
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14.05.2021 11:38 Ответить
А за вивод кацапських військ з території України не виступить? Що так один вірмен тут одне місце рвав, що всі замовлення за бюджетні кошти направив у Францію.
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14.05.2021 11:45 Ответить
Мокрун и армянская диаспора.....Без поддержки ему не переизбраться . А быть хозяином Елисейского дворца так приятно для самолюбия. Вот и у нас.....
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14.05.2021 11:45 Ответить
УлуУшские=((Древнее Сознание(Дух))Елисейские поля на Кавказе.Там души умерших обитают,пока в другие тела не входят. И ИХ ПОДНИМЕМ.
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14.05.2021 13:24 Ответить
Он станет все более и более микроном.
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14.05.2021 11:53 Ответить
Минуточку!
А по какой карте они определяют границу между Азербайджаном и Арменией?
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14.05.2021 12:12 Ответить
По банковской Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії - Цензор.НЕТ 8106
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14.05.2021 12:23 Ответить
Хайские арабы(по Величко кн.Кавказ 1901г) не только напереселяли своих соплеменников из их Родины- Иордании,Ливана,Египта(их там не осталось как и в Ираке и Ливии,хотя и Иреванское ханство полностью сейчас у них)) на нынешние земли ИндоПэриджана =Одэрбэйджана(отнятые Россией в 1 карабахской войне),НО И ПЕРЕДВИНУЛИ СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ НА 20-40км.ВПЕРЕД.А теперь ставленник мирового правительства Макрон хочет,чт французы(из истор.пров.ФИРАНГИЗСТАН лет 470назад ушли) стреляли в своих бабушек и дедов.Почти все их горы,реки, города и часть фамилий во Франции пер с одэри(азэри).Нант=ЯнанАта-горящий отец,Лион=УлуЯн-девний горящий,ПэриУш=Париж=Парков(Греция=Персия) Сзнание(дух БэйЭра) и т.д Шан ГалОд Бэндам.(Жанклод,ШанШах).АПШЕРОН=Баш ЭР Ян(Главный Муж Гоящий)=БашАтаЯн(Посейдон)=БашТилия(БашАтаУлу-Главный Отец Древний.ВОт так мир перевернулся, но главный Меридиан на Кавказе остался.Кавказ Вечен!
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14.05.2021 13:17 Ответить
Конечно если армянская диаспора сильна как никогда. Украина заключила обязательства на миллиарды долларов по покупке французских драндулетов. А все благодаря армянину Авакяну, известному как Аваков. Вот французы и топят за Армению.
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14.05.2021 21:24 Ответить
правильно.
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14.05.2021 23:02 Ответить
Не, не считается. Нужно на турецком, на коленях, вслух и с выражением. Или весь мир ещё раз увидит - просто озабоченные сцыкуны
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15.05.2021 00:46 Ответить
 
 