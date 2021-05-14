Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Французский президент Эмманюэль Макрон написал в Faceboоk пост на армянском языке о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лига.
12 мая армянские военные подняли тревогу: якобы азербайджанская армия во время некой "корректировки границы" на 3,5 км продвинулась на территорию Армении в одном из приграничных районов.
Вслед за этим и.о. премьера Армении Никол Пашинян срочно собрал Совбез страны. В заявлении говорится о посягательстве Азербайджана на армянскую территорию.
"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, – пишет Макрон. – Их нужно немедленно отозвать. Я еще раз говорю армянскому народу: Франция едина (в поддержке Армении, - Ред.) и останется таковой".
Вечером 13 мая президент Франции обсудил ситуацию с Пашиняном.
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Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона!
территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
Выражай ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ и бабе Меркель не забудь позвонить!
А авакян, у хранцузів, гелікоптери та катери набирає. В кредит.
Здавалось би, який зв'язок? Та схоже, що він є.
І хто віддавати по тих кредитах буде?
Нє. Ящик ДонПереньйона! І два ящика Мойота.
А по какой карте они определяют границу между Азербайджаном и Арменией?