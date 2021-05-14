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Зеленский (16563) Елена Зеленская (206)

За мужа мне не бывает стыдно, а за президента вообще никогда. Кто называет его "клоуном" - оскорбляет целую профессию, - Елена Зеленская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

За мужа мне не бывает стыдно, а за президента вообще никогда. Кто называет его

Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что ей никогда не было стыдно за действия Владимира Зеленского в статусе президента страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом супруга Зеленского сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"За мужа мне никогда не бывает стыдно. А за президента вообще никогда. Я могу не совсем быть счастливой из-за каких-то его действий или слов. Но, как за моего президента, мне никогда не бывает стыдно. Я понимаю, насколько трудно бывает ему делать то, что он делает. И мне кажется, что это у него получается", - отметила она.

Зеленская также рассказала о своем отношении к эпитетам "комик" и "клоун", адресованным ее мужу.

"В том контексте, в котором называют, это не приятно. Но тот, кто хотя бы раз имел отношение к этим профессиям, понимает, что это тяжелые профессии, которыми может овладеть далеко не каждый. Если это так смотреть, то я не вижу в этом никакой проблемы. Он был комиком, это была его профессия. Он не был клоуном, это - другая профессия. То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию. Меня оскорбляет, что, например, оскорбляют Кривой Рог, целый регион. А это - почти миллионный город. И к ним может кто отнестись свысока. Так нельзя", - добавила она.

Читайте также: "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+76
То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию - ну тут она права, клоунам наверняка обидно когда их сравнивают с Бубочкой.
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14.05.2021 09:55
+71
Хорошо, он не клоун, он подонок, тупое быдло, коррупционер, продажная сволота, моральный урод.....
Так ОК?!
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14.05.2021 09:55
+60
Как прикажете называть ЭТО недоразумение?
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14.05.2021 09:53
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Так... Фахові клоуни мабуть вважають себе ображенними, порівнянням з цією нікчемою...
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14.05.2021 11:07 Ответить
Ось тут його дружина права. Погоджуюсь стовідсотково, бо він лише блазень, а щоб стати клоуном, потрібно добре навчатися та богато працювати
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14.05.2021 11:27 Ответить
Повністю погоджуюся.
Порівнювати Вову з клоуном - це образа не Вови, а всіх клоунів.
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14.05.2021 11:50 Ответить
Мне это одному кажется, или еще кому-то? Что-то мне подсказывает - Леночка Зеленская недалеко укатилась от бабы Януковича в своем развитии - та также выдавала публике свои косяки, например, по отравленным апельсинам, и тому подобное. Странные у них бабы - когда молчит, тогда вроде симпатичная, но как рот откроет - то все, уши вянут и ховайся.
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14.05.2021 11:28 Ответить
Да ужжжжжжж......
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14.05.2021 16:11 Ответить
Ви її вбрання бачили, на офіційних заходах?
І де там розум???
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14.05.2021 20:51 Ответить
вы считаете жену януковича симпатичной??? За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 6003 хотя о вкусах не спорят, но все же...
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15.05.2021 00:24 Ответить
"Клоун" - это для маленького зеленого чмошника уже похвала!
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14.05.2021 11:31 Ответить
Профессиональная деятельность обычно накладывает специфический образ мышления и образ жизни и поступков. Мне за клоуна не стыдно, мне стыдно за "мудрий нарід", который похерил Украину и привел к власти шпионов и агентов рашенфашиста.
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14.05.2021 11:32 Ответить
не надо прикрываться клоуном, я его называю зепорноактриса для любых поз
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14.05.2021 11:42 Ответить
Президент це не професія, це інститут влади. А якщо ви вважаєте це за професію, то він тоді делітант і шахрай, бо поняття не мав про це.
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14.05.2021 11:46 Ответить
есть плинтус, а есть уровень ниже плинтуса За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9767 За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9767 За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9767
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14.05.2021 13:52 Ответить
Называть вовку клоуном -это обидно для клоунов. Конечно ,он скоморох!
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14.05.2021 11:48 Ответить
Ні, блазень.
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14.05.2021 19:33 Ответить
Йому ще далеко до клоуна , бо клоуни - розумні люди !
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14.05.2021 11:59 Ответить
Таки да, как сказал бы Остап Бендер, гении мысли...
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14.05.2021 12:07 Ответить
Как Елена права! Клоунов, сравнивать с призЕдентом, сплошное оскорбление клоунов!!! Кстати о комиках, детсады переполнены комиками, то пальчик себе в задницу засунет и тычет им всем под нос, то писюны (!) всем показывает, такие же комики как и зЕлох вместе с "95"! Блин и ни чего своего, всё ворованное...
PS: Ни разу не называл этого "комика" клоуном, только пародией на клоуна!
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14.05.2021 12:13 Ответить
сама признала что клоунам обидно сравнение с этим гуаном, а иначе они бы наоборот гордились что их сравнивают с президентами
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14.05.2021 12:15 Ответить
Той момент, коли нам все одна на ваших комплекси
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14.05.2021 12:43 Ответить
Елена бросайте этого "комика", ищите мужика который только на барабане им сможет играть! В задницу беню! Хотя.., это ваши семейные дела...
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14.05.2021 13:00 Ответить
Умниця дівчина...Чоловік це Чоловік- ******** і любимий чоловік, чоловік президент це чоловік на посаді президента в якого завжди вірить і поважає його жінка. Хороша ,нормальна сім'я... І правильно стосовно ярликів каже дівчина Ярлик комусь повісити що всраться ні яких трудношів ...а ось зробить правильні речі в нашій країні це важка справа. Роби президент правільні речі для країни тільки роби не просри нашу країну як попердні просрали.
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14.05.2021 13:17 Ответить
Ваша країна це де? Україну мудрий нарід вже того...
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14.05.2021 13:28 Ответить
А ви як думаєте ??? А куди ви ідете??? Далеко???І хтож Вас туди послав? Я???? Ну тоді ідіть.
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14.05.2021 13:31 Ответить
,,Ярлик комусь повісити що всраться ні яких трудноші..,, именно поэтому все тупорылые зебилы Порошенко ,,барыгой,, в каждом комменте без доказательств называют? Или трусы оденьте или крестик снимите.
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14.05.2021 18:22 Ответить
Шановне товариство! А що може дружина, я так бачу, що вона розумна жінка, сказати на захист свого чоловіка? Я так думаю, що їй мабуть дуже соромно за нього, а як же інакше? За ті два роки, що він при абсолютній владі в Україні, та наробив та набалакав такого, що на вуха не налазить. А ще вбиває його дитяче бажання зустрітись сам на сам з кремлівським педофілом-путіним. Що ще надивився в очі педофілу? Все хоче там мир побачити? Це ж треба до такого додуматись? До речі кремлівський педофіл не сприймає Зеленського за президента держави Україна, як такого, інакше як клоуном він його не бачить.Так от шановна пані Олена, я розумію, що у вас важка ноша - троє дітей на вихованні , двоє неповнолітніх, а один 43 річний, той що не лох. Співчуваю Вам. І Ваша позиція захистити Вашого загравшогося в дитинстві та показовій наївності дорослого чоловіка, викликає повагу. Але дійсність не така, яку Ви вимальовуєте для нього цією офіційною публікацією. Шановна пані Олена, відкрийте Ваші очі та не будьте показово наївною, треба щось міняти: або погляди та дії Вашого чоловіка, як президента Європейської держави, або ... мабуть місце проживання, я маю на увазі іншу країну, бо так жити з таким президентом держави - неможливо. От у мене до Вас одне запитання, та не тільки у мене одного - чому ваш чоловік, президент України, не називає речі своїми іменами, це наприклад: чому війну з росією не називає війною? Чому росію та її вождя-путіна не називає агресором та загарбником Українських земель? Чому так наївно та тупо ввів, та за нього тримається, так би мовити перемир`я з російськими військами на сході Луганської та Донецької областей, це те чого не було та не відбувається зараз, кожного дня гинуть наші військові, які ціною власного життя боронять нашу Батьківщину від російської навали? І таких чому. дуже й дуже багато. До речі, якщо Ви не знали, то 9 травня 2021 року в українському Луганську святкували свято Перемоги не у Другій світовій війні, а Пермогу над Україною. Може про це й президент України не знає? То Ви йому про це розкажіть..Ось такі справи пані Олена.
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14.05.2021 13:42 Ответить
майже за Лесем П. правда без матюків За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 7463
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14.05.2021 13:55 Ответить
Якщо соромно, то нехай не розкриває рота і не наслідує убогу Людочку Янукович.
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14.05.2021 19:36 Ответить
Сколько злых и убогих людей . Хорошо что их только 15 %
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14.05.2021 14:21 Ответить
И это мы слышим из уст тупого-деревенского быдла...
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14.05.2021 14:28 Ответить
Вам обоим бы на конюшню-навоз выгребать...
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14.05.2021 14:27 Ответить
Согласен, назвать янелоха клоуном - оскорбить клоунов всех времен и народов... Комично, однако, получается у семейки комиков.
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14.05.2021 14:42 Ответить
Клоунесса, для защиты своего мужа создай и возглавь профсоюз клоунов.
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14.05.2021 15:03 Ответить
Если представитель данной профессии стал президентом большой страны и не справляется со своей работой, обогащая в основном своих приятелей, тем самым нанося колоссальный удар по развитию своей страны, останавливая его на годы, то именно он тогда позорит и оскорбляет всех клоунов и комиков разом и такой славный город, как Кривой Рог.
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14.05.2021 15:03 Ответить
Да откуда и какой стыд у ЗЕленки?
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14.05.2021 18:24 Ответить
Так у поганого виду не буває стиду.
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14.05.2021 19:38 Ответить
А всі зелені з математикою не знайомі? 600 тисяч це більш ніж півмільйонне місто, а не майже мільйонне. Чи в них у всіх діагноз "манія величі" - як з блазня ліплять презЕдента. І дійсно не називайте блазня клоуном, не ображайте професію. Зеленська ризикує поглибити дно Сцикуна.
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14.05.2021 20:04 Ответить
ну конечно. какой же он клоун? он тридварас
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15.05.2021 01:06 Ответить
А чего это ленка уцепилась только за клоуна? у ее муженька куча имен)))) Осел оманский, шмаркля, сцыкун, Моника зеленски, гов-нокомандувач, полшестого, предатель,брехун и т.д.
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15.05.2021 01:19 Ответить
Любовь слепа, полюбишь и .....
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15.05.2021 10:12 Ответить
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