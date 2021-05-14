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Эпидзонирование Украины: Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону, девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по эпидпорогу, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: Николаевскую область вернули в

Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

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В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Отметим, вчера Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне. "Оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.

Эпидзонирование Украины: Николаевскую область вернули в оранжевую зону, девять регионов соответствуют зеленой зоне по эпидпорогу, - Минздрав 01
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Фіксують часто смерть від запалення легень.
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14.05.2021 10:25 Ответить
 
 