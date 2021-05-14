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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Медведчука можно считать не началом

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский ожидал, что кума Путина Виктора Медведчука будут обвинять по делу о финансировании терроризма.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?".

"Когда СНБО вводил санкции относительно украинских граждан, в том числе Медведчука, речь шла об обвинении в финансировании терроризма. Я ожидал, что подозрение будет именно по этому делу. Пока что я этого не увидел. Что касается действий Генерального прокурора, Ирина Валентиновна – человек очень ответственный, который всегда продумывает свои шаги. Если она приняла такое решение, значит, сочла, что для него есть достаточно оснований", - рассказал Бужанский.

По его словам, 73% избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских выборах, однозначно трактовали этот знаменитый лозунг "Весна придет - сажать будем" в отношении пятого президента Петра Порошенко.

"Можно ли считать дело Медведчука началом "посадок"? Это можно считать началом вручения подозрений. Напомню, что Порошенко их тоже вручали. Но пока что "посадок" я не увидел. ... Я не сторонник ОПЗЖ. Не разделяю многие их постулаты и взгляды. Но они – легально существующая политическая сила, которую поддерживает около 20 процентов избирателей. Это вторая по величине фракция в парламенте. Я считаю, любой политический оттенок в уголовных преследованиях недопустим, о ком бы не шла речь, даже если это будет Порошенко", - отметил Бужанский.

Комментариий других нардепов читайте здесь.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
По его словам, 73% избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских выборах, однозначно трактовали этот знаменитый лозунг "Весна придет - сажать будем" в отношении пятого президента Петра Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3265218

Что лишний раз подтверждает тот факт...что 73% избирателей являются законченными идиотами....
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14.05.2021 10:24
+6
Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 8221
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14.05.2021 10:28
+5
На підозрах все закінчиться. Докази злочинів Мертвечука приведені ГБР - зовсім не докази.
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14.05.2021 10:24
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Тобто садити не збираються...
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14.05.2021 10:21 Ответить
Шоу для лохов важнее результата. Еще и видосик сбацают

Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 7941
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14.05.2021 10:32 Ответить
Навіщо? Це така цікава піар-акція - вручи підозру - отримай оптюлески від зебілів. Д того ж всі задоволені, ніхто не страждає! 😁
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14.05.2021 10:55 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 13:33 Ответить
На підозрах все закінчиться. Докази злочинів Мертвечука приведені ГБР - зовсім не докази.
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14.05.2021 10:24 Ответить
По его словам, 73% избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских выборах, однозначно трактовали этот знаменитый лозунг "Весна придет - сажать будем" в отношении пятого президента Петра Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3265218

Что лишний раз подтверждает тот факт...что 73% избирателей являются законченными идиотами....
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14.05.2021 10:24 Ответить
наивные позеленевшие прихильники, клоун до сих пор играет с вами
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14.05.2021 10:26 Ответить
Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 7920 утырок прямо заявляет что клоунада с пидозрами мудачуку нужна для "посадки Порошенка".
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14.05.2021 10:27 Ответить
Это начало обеления прошлых преступлений олигархов.
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14.05.2021 10:27 Ответить
Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 8221
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14.05.2021 10:28 Ответить
"Чарівний пендель" від США виагає демонстрації роботи.
От Медведчук і пригодився (не Бєню ж тривожити).
Хто в Україні з корумпованих суддів запроторить кума ху..а за грати?!
Медведчук і не думає тікати, йому нічого боятись.
І безсилля влади стає ще "рельєфнішим".
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14.05.2021 10:36 Ответить
прийшла епоха політичного онанізму
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14.05.2021 10:36 Ответить
 
 