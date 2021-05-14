В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что в окружении президента Украины есть люди, которым она не симпатизирует и не доверяет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом супруга Зеленского сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"Есть те, которым я просто не очень симпатизирую. И все. Но это мои личные ощущения. Я не знаю, какие они профессионалы, поэтому, возможно, я и ошибаюсь", - сказала Зеленская, отметив, что среди них нет людей, которых бы она ненавидела.

Говоря о людях среди окружения президента, которым она не доверяет, Зеленская отметила: "Конечно есть. Если меня спросят, я могу сказать свое мнение. Но я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека и я сейчас буду что-то там рассказывать и потом это может повлиять на его судьбу. Зачем мне это делать? У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно, но навсегда. Мне кажется, он все видит лучше меня, поэтому я здесь могу не вмешиваться".

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