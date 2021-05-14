В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что в окружении президента Украины есть люди, которым она не симпатизирует и не доверяет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом супруга Зеленского сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".
"Есть те, которым я просто не очень симпатизирую. И все. Но это мои личные ощущения. Я не знаю, какие они профессионалы, поэтому, возможно, я и ошибаюсь", - сказала Зеленская, отметив, что среди них нет людей, которых бы она ненавидела.
Говоря о людях среди окружения президента, которым она не доверяет, Зеленская отметила: "Конечно есть. Если меня спросят, я могу сказать свое мнение. Но я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека и я сейчас буду что-то там рассказывать и потом это может повлиять на его судьбу. Зачем мне это делать? У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно, но навсегда. Мне кажется, он все видит лучше меня, поэтому я здесь могу не вмешиваться".
Пожалуйста, подождите...
Нихера нарид не понял!
.Бу її по цитатам розгрібати !?
Мабуть щоб закцентувати увагу.
зачем нам эти "откровения" ???
имеющий уши да услышит (с).. имеющий глаза - уже увидел.. насладился )))
Одним словом лох и терпила, который не на своём месте! Что она всё из него строит такого добродушного и человечного? Лена, ты перепутала роли, на посту президента такое мягкотелое гавнище не нужно!
Теперь он сам, растянет на года свой последний шанс...*)
Больно мне, больно,
Не унять эту злую боль. (с)
- Есть люди, которые носят (бабло), а есть, кто не носит !
Последним она, конечно, не может симпатизировать.....
Бреше так само легко і завзято, як і її чоловік.
Невгодних Зєля викидає дуже швидко.
Значить всі ті татарови, які і сьогодні в його оточенні, його спільники.
"ОП активно проталкивает в Минстратегпром помощника Медведчука, чиновника времен Януковича Михаила Макарова, - Романенко."
Через цього безхребетного терпилу в Україні робиться чорті-що, а їм по барабану.
"последний шанс", "не симпатизирую"?! Из серии - "дайте ем у еще 100 дней"?!
Это что, шараш-монтаж, частная контора?
У власти непрофессионалы, тупые моральные уроды и откровенные коррупционеры, которые относятся к Украине и украинцам, как к своей собственности и по скудоумию, даже этого не скрывают...
по-перше, це більше про дурість аніж про терпіння.
по-друге, не може собі дозволити мати таку "мімішну" (на думку цієї жінки) рису людина, яка обіймає найвищу посаду в країні, оскільки в такому випадку його "терпіння" шкодить не йому особисто, а державі.
Ну і ми, разом з ними.
Короче, спасибо жителям Кривбасса ......
ЯКЩО ЧОЛОВІК PDRS , ТО І ЖІНКА ТЕЖ ТАКА