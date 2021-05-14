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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) окружение (34) Елена Зеленская (206)

В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что в окружении президента Украины есть люди, которым она не симпатизирует и не доверяет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом супруга Зеленского сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"Есть те, которым я просто не очень симпатизирую. И все. Но это мои личные ощущения. Я не знаю, какие они профессионалы, поэтому, возможно, я и ошибаюсь", - сказала Зеленская, отметив, что среди них нет людей, которых бы она ненавидела.

Говоря о людях среди окружения президента, которым она не доверяет, Зеленская отметила: "Конечно есть. Если меня спросят, я могу сказать свое мнение. Но я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека и я сейчас буду что-то там рассказывать и потом это может повлиять на его судьбу. Зачем мне это делать? У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно, но навсегда. Мне кажется, он все видит лучше меня, поэтому я здесь могу не вмешиваться".

Читайте также: За мужа мне не бывает стыдно, а за президента вообще никогда. Кто называет его "клоуном" - оскорбляет целую профессию, - Елена Зеленская

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
блевотина
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14.05.2021 10:25
+20
А не многовато ли сегодня кудахтанья этой курицы?? Кукушка хвалит петуха за то... что хвалит он кукушку..
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14.05.2021 10:27
+18
Пока что меня поражает терпение нарида, который с трудом начинает понимать как его жестоко поимели бабушка Беня и другие олигархи, подсунув им свою тупую куклу шута.
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14.05.2021 10:26
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блевотина
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14.05.2021 10:25 Ответить
Ну мендель убрали, - приходится ленке отработать В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди - Цензор.НЕТ 4604
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14.05.2021 10:29 Ответить
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 5501
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14.05.2021 11:15 Ответить
в общем, даже "первая лядя" признала - что вовка-шмаркля ЛОХ, которого можно использовать всухую ГОДАМИ В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 4033
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14.05.2021 13:42 Ответить
дурак ты, зотов...ДУРАК. В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 3463 Большими буквами.
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14.05.2021 14:19 Ответить
нах. топай, вместе со своим клоунским миром
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14.05.2021 14:22 Ответить
Пока что меня поражает терпение нарида, который с трудом начинает понимать как его жестоко поимели бабушка Беня и другие олигархи, подсунув им свою тупую куклу шута.
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14.05.2021 10:26 Ответить
Яныка. А что? Теперь проголосуют за его земелю Бойко. И будут шипеть -лишь бы не Порох.
Нихера нарид не понял!
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14.05.2021 10:35 Ответить
А ты чего тут варнякаешь? Картинки с рашенских помоек кончились, иуда? Напомнить твои труды, как ты помог своими высерами со сРУ привести к власти это зеленое чмо?
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14.05.2021 10:40 Ответить
Сьогодні на сайті *бенефіс Ленки * !? .
.Бу її по цитатам розгрібати !?
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14.05.2021 10:27 Ответить
Вчера на плюсах было ее интервью, а теперь тут частями выкладывают ее ответы.
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14.05.2021 10:28 Ответить
Чем теперь недоволен, Митенька? Ты же, иуда, и помог ей прийти во власть. Тож кушай теперь и не обляпайся. Смачного.
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14.05.2021 10:43 Ответить
А не многовато ли сегодня кудахтанья этой курицы?? Кукушка хвалит петуха за то... что хвалит он кукушку..
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14.05.2021 10:27 Ответить
Це одне інтерв*ю, яке Цензор розбив на питання.
Мабуть щоб закцентувати увагу.
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14.05.2021 11:43 Ответить
В тысячный раз дает последний шанс! Что не так?
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14.05.2021 10:27 Ответить
хех. а самокатчика быстро под зад ногой пнул за "туман в голове". В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди - Цензор.НЕТ 8765
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14.05.2021 10:28 Ответить
И самокатчика...и данилюка...и богдашу.... половину тех кто его к власти привел...
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14.05.2021 10:30 Ответить
шо-то накосячил опять? шож так Элен нахваливает это недоразумение?
зачем нам эти "откровения" ???
имеющий уши да услышит (с).. имеющий глаза - уже увидел.. насладился )))
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14.05.2021 10:28 Ответить
Так Мендель уже ушла, или еще остались те кому не симпатизирует?)
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14.05.2021 10:29 Ответить
У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго.

Одним словом лох и терпила, который не на своём месте! Что она всё из него строит такого добродушного и человечного? Лена, ты перепутала роли, на посту президента такое мягкотелое гавнище не нужно!
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14.05.2021 10:30 Ответить
скорее хитрозадое, но и мягкотелое тоже. НО, добровольцев и волонтеров єто не касается, тут гринпоц непоколебим
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14.05.2021 10:35 Ответить
За что? Тупая овца тупого барана, хватит выдавать вселенские глупости с умным видом
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14.05.2021 10:33 Ответить
после дорожек кокса и столетиями можно давать шанс утыркам при власти
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14.05.2021 10:34 Ответить
он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно
Теперь он сам, растянет на года свой последний шанс...*)
Больно мне, больно,
Не унять эту злую боль. (с)
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14.05.2021 10:35 Ответить
Перевожу, что имела в виду первая ледь:
- Есть люди, которые носят (бабло), а есть, кто не носит !
Последним она, конечно, не может симпатизировать.....
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14.05.2021 10:36 Ответить
"Муж и жена одна сатана".

Бреше так само легко і завзято, як і її чоловік.
Невгодних Зєля викидає дуже швидко.
Значить всі ті татарови, які і сьогодні в його оточенні, його спільники.
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14.05.2021 10:36 Ответить
Либо она дура, либо он идиот. Либо все вместе. Либо те, кот привел их к власти сочетают в себе оба эти качества. Никак по-другому это не пояснить.
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14.05.2021 10:38 Ответить
Первая лядь продовжує справу чоловіка -- паплюжить українську мову у кварталі 95, виставляє українок у національнім костюмі, як проституток, як і Зеля називав Україну порноактрисою. Сволота ухопилася за владу.
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14.05.2021 10:47 Ответить
Если давать годами шанс стаду дегенератов, то Украины не будет. К тому же этот шанс гидрант зе может давать в лучшем случае еще три года.
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14.05.2021 10:39 Ответить
так и запишем "Терпила обыкновенная"
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14.05.2021 10:49 Ответить
Автор не знає значення слова "леді", тому приплів його не по призначенню. Щодо слова "перша" стосовно, як я розумію жінка у президента, то теж є сумніви. Тому у таких випадках краще писати або дружина президента, або Єлєна Зєлєнская.
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14.05.2021 10:49 Ответить
Тєрпіло кончане!
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14.05.2021 10:49 Ответить
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 831
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14.05.2021 10:49 Ответить
Ну як без мародерів...
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14.05.2021 11:20 Ответить
"...Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. Источник: https://censor.net/ru/n3265219
Через цього безхребетного терпилу в Україні робиться чорті-що, а їм по барабану.
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14.05.2021 10:50 Ответить
"У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - "надапєрєстать стрєлять" в дії.
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14.05.2021 10:53 Ответить
Господи, какая дура...
"последний шанс", "не симпатизирую"?! Из серии - "дайте ем у еще 100 дней"?!
Это что, шараш-монтаж, частная контора?
У власти непрофессионалы, тупые моральные уроды и откровенные коррупционеры, которые относятся к Украине и украинцам, как к своей собственности и по скудоумию, даже этого не скрывают... В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 1759
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14.05.2021 11:05 Ответить
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 5932
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14.05.2021 11:07 Ответить
... він роками давав людині останній шанс Джерело: https://censor.net/ua/n3265219
по-перше, це більше про дурість аніж про терпіння.
по-друге, не може собі дозволити мати таку "мімішну" (на думку цієї жінки) рису людина, яка обіймає найвищу посаду в країні, оскільки в такому випадку його "терпіння" шкодить не йому особисто, а державі.
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14.05.2021 11:13 Ответить
Наші тут переживання до одного місця - так вирішив виборець (73%). Значить цей виборець повинен понести покарання.
Ну і ми, разом з ними.
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14.05.2021 11:47 Ответить
на жаль.
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14.05.2021 14:36 Ответить
Якщо твій чоловік дає російським шпигунам останній шанс перестати шкодити Україні, то навіщо це українцям? Твого чоловіка просто посадять на довічне за зраду. Треба?
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14.05.2021 11:19 Ответить
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 9107
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14.05.2021 11:53 Ответить
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 9910
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14.05.2021 11:54 Ответить
Мадам никак не поймёт, что окружение может быть только в Квартале, а тут державная служба где есть чиновники, которым надо работать а не дурника (иух) как ранее в Квартале валять или воровать в наглую... украинцам то что с этого его великого терпения? вот дятлы 73% -центные...
Короче, спасибо жителям Кривбасса ......
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14.05.2021 12:00 Ответить
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:53 Ответить
Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что в окружении президента Украины есть люди, которым она не симпатизирует и не доверяет. Источник: https://censor.net/ru/n3265219

ЯКЩО ЧОЛОВІК PDRS , ТО І ЖІНКА ТЕЖ ТАКА В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 4048
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14.05.2021 13:15 Ответить
Пам'ятаю цю крису ще з танців з зірками, коли зе танцювало, а вона недовольно ревнувала сидячи вдома.
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14.05.2021 16:29 Ответить
всё верно сказала.
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14.05.2021 23:00 Ответить
 
 