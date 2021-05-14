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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Арьев (655) Медведчук (1755)

Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арьев о подозрении Медведчуку: Это

Именно при Зеленском Медведчук стал народным депутатом Украины. Именно при Зеленском, если посмотреть на рейтинги, Медведчук увеличил свое состояние.

Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Все, что сейчас происходит, является "договорняком" между всеми игроками, в результате чего каждый получит свое. Зеленский –рейтинги, Медведчук – образ "преследуемого борца с прозападной властью", чтобы мобилизовать свой электорат, а Украина – очередной сериал "Слуга народа. Медведчук", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Офис Генпрокурора решил дать ход тому делу против Медведчука, которое возбудила ГПУ при предыдущей власти 5 февраля 2019 года.

"СБУ тогда вела следствие. Из того, что я сейчас слышал в ходе судебного заседания, там фигурируют материалы, в том числе, того дела, о котором я сказал. Мы же видим, что происходило за эти более чем два года новой власти. Именно при Зеленском Медведчук закончил строительство и легализацию своей медиаимперии, присоединив телеканал "Zik". Именно при Зеленском Медведчук стал народным депутатом Украины. Именно при Зеленском, если посмотреть на рейтинги, Медведчук увеличил свое состояние", - отметил нардеп.

Также Арьев обратил внимание на залог, который просили прокуроры.

"Верность миллиардера государству прокуратура оценила в 300 миллионов гривен? Предательство, оказывается, имеет откупную цену! Правда, сейчас вопрос даже не столько в сумме, сколько в подходе. Если за госизмену у нас просят залог, значит, процесс похож на фарс. Такая себе очередная серия сериала для народа, где у всех есть свои роли и гонорары. Посмотрим, по-настоящему возьмутся за Медведчука, или будет, как с Коломойским. Что там сейчас с делом по разграблению "Приватбанка"? Тишина! Коломойского никто не трогает. У нас есть еще, например, человек, которого даже наши американские партнеры назвали агентом России в Украине. Это Андрей Деркач. Кто-то видел по нему уголовное дело? А обвинения в госизмене? Я нет. Вот вам еще один показатель того, что делает власть", - подытожил нардеп.

Мнения народных депутатов о деле Медведчука читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Также читайте: Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
действительно складывается такое впечатление - что это разыгранное по сценарию шоу...
красивая картинка для лохтората и какбы хероический подвиг комнатного Геракла зенелоха, поднимающий если и не рейтинг, то волну восхваления у зе-ботофермы до самых помидор)))
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14.05.2021 10:46
+23
мы видим свидетельства шутовской клоунады по созданию из мудачука ватного мученика)
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14.05.2021 10:48
+17
о подозрении Медведчуку.-Картинка для Байдена.
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14.05.2021 10:45
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Правила форума Совет форумчан
неужели зе получит рейтинги?
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14.05.2021 10:41 Ответить
Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью" - Цензор.НЕТ 815
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14.05.2021 10:45 Ответить
тільки у дурників. Договорняк просто очевидний.
Медведчук абсолютно не постраждав ні фінансово ні фізично, а медійно навпаки отримав плюси.
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14.05.2021 10:50 Ответить
Але ж їх 73 %.
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14.05.2021 19:41 Ответить
Спасибо, КЭП!!!
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14.05.2021 10:42 Ответить
о подозрении Медведчуку.-Картинка для Байдена.
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14.05.2021 10:45 Ответить
действительно складывается такое впечатление - что это разыгранное по сценарию шоу...
красивая картинка для лохтората и какбы хероический подвиг комнатного Геракла зенелоха, поднимающий если и не рейтинг, то волну восхваления у зе-ботофермы до самых помидор)))
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14.05.2021 10:46 Ответить
Искусство политика заключается в том, чтобы все увидели, как он бросается на амбразуру, но никто не заметил, что пулемета там нет ...
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14.05.2021 15:17 Ответить
у артиста, возомнившего себя гением... тоже есть такая возможность (особенно если есть утвержденный сценарий и амбразура с пулеметом точно бутафорские)))
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14.05.2021 15:20 Ответить
Мерзко, Арьев, мерзко. Вам все не так. А что бы вас удовлетворило? Когда Зеленский не делал видимых движений против олигархов, всем казалось, что он "в доле". Тогда я тоже был критиком президента, да и многие патриоты тоже. Сегодня мы видим свидетельства обратного. Так давайте же поддержим такие действия!
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14.05.2021 10:46 Ответить
мы видим свидетельства шутовской клоунады по созданию из мудачука ватного мученика)
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14.05.2021 10:48 Ответить
Просто так имущество на жену не переоформляют ,видимо есть угрозы или это тоже пиар.
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14.05.2021 10:57 Ответить
Когда осуществиться хоть одна "угроза" тогда и напишете.
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14.05.2021 11:04 Ответить
Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 2314
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14.05.2021 10:57 Ответить
Какие действия? Конкретно?
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14.05.2021 10:48 Ответить
Всеониодинаковые... Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 4658 Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 4360
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14.05.2021 10:57 Ответить
какие движения он делает? Он занимается основным видом деятельности, видосики
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14.05.2021 10:51 Ответить
Мерзко- лизать зад найвеличнейшему мошеннику и предателю страны. А если эта ************* моника не лох - сажает того же Шевченко на время следствия типа за создание военизированного отряда (высосаного из пальца обвинения), и ГОСИЗМЕННИКА страны (гринпоц же сам орет, что доказуха 100%) на совести которого тысячи жизней украинцев, отпускает под домашний арест, чтобы если че- сразу сбежал от суда, все же давно готово!, то это, канеха, редкая справедливость, просто запредельнойь смелости поступок осла оманского! Просто ваша мразь зеленский победил у ***** на конкурсе на звание любимой жены, и как бы вы, кремлевские мрази не бились в падучей, никогда тупая фсбшная наркоманская марионетка не станет патриотом Украины, а будет только с балалайней крутить свои гешефты постоянно. Вот пан ***** разрешил своей кукле гринпоцу понаезжать на мертветчука за рейтинги у таких тупых , как ты.
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14.05.2021 12:17 Ответить
Не знаю, як з приводу вазеленського рейтингу, а ось рейтинг мертвечука підняв. Згуртував вату. Чи це і було метою шоу?
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14.05.2021 10:47 Ответить
Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью" - Цензор.НЕТ 4683
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14.05.2021 10:47 Ответить
Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью" - Цензор.НЕТ 7367
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14.05.2021 10:48 Ответить
Потому что такое разыграть сможет только профессиональный клоун.
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14.05.2021 10:56 Ответить
Найвеличнівшивий борцюн з Мудачуком-вєлікомучєніком і його полоумніцею.
Хоч ікону пиши.
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14.05.2021 10:52 Ответить
Конечно же это все был спектакль. Вряд ли кто-нибудь в здравом уме мог поверить в то, что "зеленая шпана" закроет этого старого ГБ-шника.
медведчук - враг хитрый и расчетливый и явно не по зубам этой школоте.
К тому же, именно во время правления "величайшего" , он стремительно увеличил свое состояние. Факт очень красноречивый..
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14.05.2021 10:53 Ответить
В этом сомневается и не признает этого, только зебильный и опзжшный лохторат...
Повторяются события двухлетней давности - вывсёврёти, хотьпоржем! Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9056
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14.05.2021 10:55 Ответить
дарма Порох мертвечука не гнобив, глядиш, підняв би рейтинг, ще б на Банковій посидів..
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14.05.2021 10:56 Ответить
А кого он гнобил?
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14.05.2021 10:58 Ответить
Наверное добровольцев, которых тысячами бросал в застенки и которые растворились в воздухе, как только пришел Зеля.... Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 670
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14.05.2021 10:59 Ответить
А после его художеств ещё остались добровольцы?
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14.05.2021 11:01 Ответить
Зельцман же Рифа нашел. Нашел и посадил. Все как ты, зебил, хотел
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14.05.2021 11:07 Ответить
Торнадівці теж у повітрі розчинились?
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14.05.2021 11:26 Ответить
Торнадовцы и при твоем лохе сидят благополучно. Наверно, за хорошие поступки- киднеппинг, пытки и прочую лабуду их не захотели выпускать. ******* тупые зеленодрочеры
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14.05.2021 12:21 Ответить
Ти таким і народився.
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14.05.2021 12:26 Ответить
торнадівець Пугачов сидить за вбивство двох поліцейських в Дніпрі.
І, взагалі, Аваков добробат "Шахтарськ" (перейменований потім в Торнадо) зліпив з кримінального елементу.
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14.05.2021 14:21 Ответить
а как он его должен был гнобыть? застрелить? Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9741
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14.05.2021 10:58 Ответить
ну, хоча б губернатором призначив
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14.05.2021 11:02 Ответить
Порошенко можно обвинить в чём угодно, но только не в глупости. Он прекрасно понимал, что его рейтинг к концу срока не подняла бы уже даже Виагра.)) Поэтому он шел другим путём. Поднимал рейтинг партии Медведчука, что бы получить во втором туре выборов откровенно ватного соперника. Только так он мог остаться ещё посидеть на Банковой.)) Зеля, гадёныш, все карты спутал.))
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14.05.2021 11:06 Ответить
Как он поднимал рейтинг медведчука? Давай, зебил, яви нам откровение)))
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14.05.2021 11:10 Ответить
Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 180Жги еще! Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9941
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14.05.2021 11:10 Ответить
а йулю куда дел? Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 5436а то тут многие обидеться могут за царыцу
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14.05.2021 11:13 Ответить
Юля с Бойко шли ко второму туру ноздря к ноздре. Пару процентов натянули бы админресурсом.
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14.05.2021 11:21 Ответить
Ух ты! Сдай поставщика, трава забористая! Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 4946
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14.05.2021 11:17 Ответить
Зеля, гадёныш, все карты спутал.))
Тому й буде за це розплачуватись , ще аж три роки . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 8392 .
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14.05.2021 11:29 Ответить
А ти десь бачив чи чув мудачука , за президентства Порошенка Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 1019 ..? Він тоді сидів тихо як миша , а " пір'я розпустив " вже при бубочці .

А на Банковій Порох ще посиде , ти за нього не переживай . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 1047 .
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14.05.2021 11:25 Ответить
всегда считал Альева умным, но(!) каким(!) образом Зе получит рейтинги?! Как говно превратится в шоколад?)))
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14.05.2021 10:57 Ответить
как опзжо
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14.05.2021 11:00 Ответить
опзжо это процес переназвания говна
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14.05.2021 11:15 Ответить
і то правда, як втрата половини прокацапських зеголосувальників може підняти рейтинг?
проте, ви намагаєтеся логікою пояснити дії дурнів. ну таке.
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14.05.2021 11:01 Ответить
я не бачу логіки в словах Арьева, як Ви не бачите сенс в моїх словах
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14.05.2021 11:17 Ответить
вибачаюсь, не ви, а Арьєв намагається шукати логіку в діях зелені. і він в принципі правий в тому, що вони це затіяли заради великого власного піару. як і ви в тому, що результату не буде.
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14.05.2021 13:07 Ответить
В очередной раз убеждаюсь - наш "нелох" - это редкий лох и вдобавок просто подлец...
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14.05.2021 11:01 Ответить
а от зробити навіть вигляд боротьби із коломойським воно сциться
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14.05.2021 11:02 Ответить
А призначення Мертвечука представником України (!!) у Мінську з ксивою фСБ(у) (!!!?) - це була, зрозуміло, НЕ зрада, а просто перемога. P.S. Іноді навіть я, цинік, дивуюсь нахабності, брехливості і ніцості Порошенка і його утриманців-лакеїв.
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14.05.2021 11:03 Ответить
Да, будь ты тогда президентом, на красной площади жигулевское продавали бы за десять гривен пляшка. Как же, зебил, мы в курсе😀
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14.05.2021 11:12 Ответить
Это всё злодейка Меркель Петра заставила. Бери говорит Медведчука, а то Путен нападёт. Гетьман сразу не сдался!!! Но когда ему позвонили Далай Лама и Папа Римский, скрипя сердцем он просто вынужден был назначить Медведчука. Ибо Вера. Так что тут у зебилов тоже ничего на Пороха нет!
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14.05.2021 11:16 Ответить
Звездобол, ты на вопрос не ответил: как кондитер мертветчуку рейтинг поднимал? Давай, лапоть, не стесняйся
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14.05.2021 11:18 Ответить
Дурилка, с кем ***** согласился разговаривать - того и послали Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 7676
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14.05.2021 11:19 Ответить
Да оно в курсе, просто работа такая - свое гавно на вентилятор накидывать
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14.05.2021 11:20 Ответить
Ти не збрехав тут . Приблизно саме так і було , Афоня . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9671 . Вона передала Пороху "категоричне прохання" ***** , необхідне для продовження переговорів
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14.05.2021 11:34 Ответить
лицедеи Зеля и Нарцисс - "борьба нанайских мальчиков" в исполнении хйла для сватоводов-квартал-овцев
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14.05.2021 11:03 Ответить
"...Коломойского никто не трогает. Источник: https://censor.net/ru/n3265223
Хто ж його буде чіпати? Зелена шмаркля, коли чує це прізвище, то вже мочиться у свій броне-памперс, а щоб деолігархізувати Беню, то це нереально взагалі.
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14.05.2021 11:04 Ответить
И в ОП сектор по борьбе с ватниками небось тарасов с шефиром возглавляют😀😜
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14.05.2021 11:13 Ответить
Ну даст Бог и за Арьевым придут ,на зоне будет про договорняки кукарекать ... Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 5440 Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 5440
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14.05.2021 11:09 Ответить
А пока тут ты на бутылке кудахчешь
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14.05.2021 11:15 Ответить
Та это лишнее ,то что ты идиот это факт и так бесспорный .. Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9376 Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9376
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14.05.2021 11:39 Ответить
який талановитий мертвечук..
з зелею договорняк,
з петею договорняки..
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14.05.2021 11:10 Ответить
Зеленский по сути завел себя в ловушку. Борьба с пятой колонной внутри Украины и с ее олицетворением Медведчуком остановило падение его рейтингов и даже начал прослеживаться заметный их рост.. Но это только до тех пока пока он будет динамически продолжать в этом вопросе движение вперед и вперед... Малейшая остановка, пробуксовка, или тем более откат назад сразу же обрушит все набранные балы и кроме того получит дополнительный стимул к снижению с убыстрением процесса. Кстати первый шаг по этому пути сделан. И это "домашний арест" Медведчука по сути по обвинению в гос измене. или даже залог по такой вот статье ( хотя даже его нет). Так что если Зе на что то надеялся но не имеет политической воли к динамике в этом процессе то он получит совершенно обратный эффект . Оппоненты не упустят шанса этим воспользоваться. ( и ЕС и ОПЗЖ, и Батькивщина ит.д) Это политика и от этого никуда не деться.
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14.05.2021 11:12 Ответить
Юридические таланты прокуроров мадамы генрокурорши и привели к тому, что судья отправил под домашний арест обвиняемого в госизмене. Значит, в обвинении не было никаких доказательств этого правонарушения. Вся эта шобла, которой народ доверил власть, несостоятельна ни в чем, в том числе и в юриспруденции.
А Медведчук опытный юрист, хоть и мразь, но юридически квалифицированная.
Так что скорее всего никто никуда его не посадит, не смогут убедительно доказать то, за что взялись, грамотёшки не хватит.
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14.05.2021 12:12 Ответить
Недавно прочел такое выражение " Для судебной системы Медведчук свой, а Зеленский временный" и это все решает. В случае если бы вдруг были бы все железобетонные причины для ареста , суда и посадки Медведчука, судья просто бы снял свою кандидатуру с рассмотрения этого дела. Мы подобный фортель уже не раз наблюдали. Некто из судейских ( да и прочих силовых структур) на конфликт с подобными персонами ( да и даже более мелкими) идти не будут. Ворон ворону глаз не выклюет.
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14.05.2021 15:19 Ответить
Зеля парень не плохой - только сцыться и брехло 😀
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14.05.2021 11:12 Ответить
Понятно теперь с какой целью сыволапый гетьман "преследовал" единственного терпилу-рыга Ефремова
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14.05.2021 11:15 Ответить
С какой?
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14.05.2021 11:19 Ответить
Цього він не знає . Бо в подоляковій методичці відповіді на це ще немає . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 2727 .
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14.05.2021 11:38 Ответить
Зе отримає не рейтинги , а копняка під зад ,
оскільки "кінець епохи бідності" настав, перше, що вони зробили в бюджеті 2020 року - вони скоротили соціальні видатки на 12 мільярдів гривень.
І це було вперше з 2000 року.
Так вони повірили в цей кінець, що 10,5 мільярдів бюджетом передбачили скорочувати саме по програмі житлових субсидій. Протягом 2020 року вони скоротили цю програму на 20 мільярдів гривень !!
А на 2021 рік, знаючи, що з 1 серпня 2020 року скасовано державне регулювання ціни на газ, потім з 1 січня буде скасовано пільговий тариф на електричну енергію, вони зменшили ще трошки і запланували на наступний рік, тобто на 2021 рік, 36,6 мільярда гривень по житлових субсидіях",
А зебіли продовжують хаяти Пороха , бо бубочка святий 🤣ну ну ....
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14.05.2021 11:21 Ответить
Чергова лапша від чуваків які зробили Мертвечука своїми руками.
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14.05.2021 11:35 Ответить
Арьев вроде все правильно пишет, но...Если события были в 2015 году и СБУ это зафиксировало, то почему только в феврале 2019 года открыто уголовное производство? Не было политической воли или что-то другое мешало? Может просто Медведчук был полезен Порошенко и БПП? Почему Арьев рвет рубаху за 2021 год, но стыдливо молчит за 2015? Тухло как-то все это...Дерьмецом воняет
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14.05.2021 11:59 Ответить
Господи, какие вы тупые, зелеленые глисты! И реально дерьмом воняет от вас и от вашего недоимператора. Дела про госизмены да и другие серьезные преступления расследуются долгими годами, а не за пять минут, как вам тупорылым кажется. Чтобы доказательная база была четкая и твердая. Вот ваши ************* товарисчи привели такую доказательную базу в суде вчера , что госизменник пошел под домашний арест при такой тяжелой статье. Это говорит о том, что либо специально не дали четких доказательств, чтобы сделать мученника из мертветчука, либо все ваш зеленожопые следаки еще и тупые, и ничего толкового не нарыли, только вопли борцуна гринпоца у них в качестве доказательств и все.
Завоняли вы, сволочи зеленые, уже всю страну своей гнилью и тупостью.
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14.05.2021 12:50 Ответить
Хоть кто-то написал с умом,а не в контексте любви к определенной политической силе
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14.05.2021 15:35 Ответить
Шавки клептомана парашкі вже вкінець ******. Це у вашого господаря був "договорняк" з мертвичуками, всією голубою братією аж до самого пуйла!
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14.05.2021 12:04 Ответить
У меня рейтинг янелоха был равен нулю, после этого шоу стал -90.
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14.05.2021 12:13 Ответить
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:52 Ответить
А шоколадные все никак не придумают норм версию,почему Мегапатриот куму Пуйла трубу подарил,а предатель Зеля забрал) Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 8941
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14.05.2021 15:33 Ответить
всё правильно сказал Арьев.

Точно под копирку, как Дмитрий Анатольевич Медведев.
Совпадение? - Да.
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14.05.2021 22:57 Ответить
 
 