Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Именно при Зеленском Медведчук стал народным депутатом Украины. Именно при Зеленском, если посмотреть на рейтинги, Медведчук увеличил свое состояние.
Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Все, что сейчас происходит, является "договорняком" между всеми игроками, в результате чего каждый получит свое. Зеленский –рейтинги, Медведчук – образ "преследуемого борца с прозападной властью", чтобы мобилизовать свой электорат, а Украина – очередной сериал "Слуга народа. Медведчук", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, Офис Генпрокурора решил дать ход тому делу против Медведчука, которое возбудила ГПУ при предыдущей власти 5 февраля 2019 года.
"СБУ тогда вела следствие. Из того, что я сейчас слышал в ходе судебного заседания, там фигурируют материалы, в том числе, того дела, о котором я сказал. Мы же видим, что происходило за эти более чем два года новой власти. Именно при Зеленском Медведчук закончил строительство и легализацию своей медиаимперии, присоединив телеканал "Zik". Именно при Зеленском Медведчук стал народным депутатом Украины. Именно при Зеленском, если посмотреть на рейтинги, Медведчук увеличил свое состояние", - отметил нардеп.
Также Арьев обратил внимание на залог, который просили прокуроры.
"Верность миллиардера государству прокуратура оценила в 300 миллионов гривен? Предательство, оказывается, имеет откупную цену! Правда, сейчас вопрос даже не столько в сумме, сколько в подходе. Если за госизмену у нас просят залог, значит, процесс похож на фарс. Такая себе очередная серия сериала для народа, где у всех есть свои роли и гонорары. Посмотрим, по-настоящему возьмутся за Медведчука, или будет, как с Коломойским. Что там сейчас с делом по разграблению "Приватбанка"? Тишина! Коломойского никто не трогает. У нас есть еще, например, человек, которого даже наши американские партнеры назвали агентом России в Украине. Это Андрей Деркач. Кто-то видел по нему уголовное дело? А обвинения в госизмене? Я нет. Вот вам еще один показатель того, что делает власть", - подытожил нардеп.
Мнения народных депутатов о деле Медведчука читайте здесь.
Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.
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Медведчук абсолютно не постраждав ні фінансово ні фізично, а медійно навпаки отримав плюси.
красивая картинка для лохтората и какбы хероический подвиг комнатного Геракла зенелоха, поднимающий если и не рейтинг, то волну восхваления у зе-ботофермы до самых помидор)))
Хоч ікону пиши.
медведчук - враг хитрый и расчетливый и явно не по зубам этой школоте.
К тому же, именно во время правления "величайшего" , он стремительно увеличил свое состояние. Факт очень красноречивый..
Повторяются события двухлетней давности - вывсёврёти, хотьпоржем!
І, взагалі, Аваков добробат "Шахтарськ" (перейменований потім в Торнадо) зліпив з кримінального елементу.
Тому й буде за це розплачуватись , ще аж три роки . .
А на Банковій Порох ще посиде , ти за нього не переживай . .
проте, ви намагаєтеся логікою пояснити дії дурнів. ну таке.
Хто ж його буде чіпати? Зелена шмаркля, коли чує це прізвище, то вже мочиться у свій броне-памперс, а щоб деолігархізувати Беню, то це нереально взагалі.
з зелею договорняк,
з петею договорняки..
А Медведчук опытный юрист, хоть и мразь, но юридически квалифицированная.
Так что скорее всего никто никуда его не посадит, не смогут убедительно доказать то, за что взялись, грамотёшки не хватит.
оскільки "кінець епохи бідності" настав, перше, що вони зробили в бюджеті 2020 року - вони скоротили соціальні видатки на 12 мільярдів гривень.
І це було вперше з 2000 року.
Так вони повірили в цей кінець, що 10,5 мільярдів бюджетом передбачили скорочувати саме по програмі житлових субсидій. Протягом 2020 року вони скоротили цю програму на 20 мільярдів гривень !!
А на 2021 рік, знаючи, що з 1 серпня 2020 року скасовано державне регулювання ціни на газ, потім з 1 січня буде скасовано пільговий тариф на електричну енергію, вони зменшили ще трошки і запланували на наступний рік, тобто на 2021 рік, 36,6 мільярда гривень по житлових субсидіях",
А зебіли продовжують хаяти Пороха , бо бубочка святий 🤣ну ну ....
Завоняли вы, сволочи зеленые, уже всю страну своей гнилью и тупостью.
Точно под копирку, как Дмитрий Анатольевич Медведев.
Совпадение? - Да.