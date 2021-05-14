За сутки в ВСУ зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4 человека
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на 10.00 14 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 480 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели 24 415 человек, летальных случаев 88.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 116 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них 4 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 51 295 человек получили 1 дозу вакцины.
Из них 3 281 военные медики.
Повторно провакцинировано 281 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 769 человек.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.05.2021 11:00 Ответить Мне нравится 1
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