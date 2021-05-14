За сутки в ВСУ зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4 человека

По состоянию на 10.00 14 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 480 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 415 человек, летальных случаев 88.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 116 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них 4 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 51 295 человек получили 1 дозу вакцины.

Из них 3 281 военные медики.

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Повторно провакцинировано 281 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 769 человек.