Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме, - Ляшко
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Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус. Для этого необходимо всего 150 минут в неделю.
Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отмечает, что такие данные обнародованы в недавней публикации в британском научном журнале спортивной медицины.
"Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса", - сказал Ляшко.
Однако, и когда человек переболел, физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни после перенесенного коронавируса.
"Поэтому сохранять мотивацию к выполнению физических упражнений - это одна из ключевых вещей возвращения к обычному ритму жизни после коронавируса", - уверяет главный санврач.
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