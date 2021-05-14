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Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме, - Ляшко

Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус. Для этого необходимо всего 150 минут в неделю.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отмечает, что такие данные обнародованы в недавней публикации в британском научном журнале спортивной медицины.

"Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса", - сказал Ляшко.

Однако, и когда человек переболел, физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни после перенесенного коронавируса.

"Поэтому сохранять мотивацию к выполнению физических упражнений - это одна из ключевых вещей возвращения к обычному ритму жизни после коронавируса", - уверяет главный санврач.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Этот факт доказывает, что у власти идиоты!
Помните, как ловили мужика-спортсмена на пляже !?
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14.05.2021 11:26
+3
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, об-тирания (C))))
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14.05.2021 10:54
+2
"Досіть скігліті" - 2...😁
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14.05.2021 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, об-тирания (C))))
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14.05.2021 10:54 Ответить
Прочь влияния извне
привыкайте к новизне
Вдох глубокий
до изне...можения!
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14.05.2021 11:03 Ответить
Ляшко бреше, доказано що фізична активність призводить до важкої форми коронавірусу та інших інфекційних захворювань та до тяжких ускладнень, бо кров розносить вірус по всьому організму і це призводить до важкого ураження всіх систем хворого. Завжди лікарі радили повністю уникати фізичної активності щоб не давати хворобі розповсюдитись по всьому організму! Ляшка потрібно сьогодні ж звільнити з посади за ідіотизм!
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14.05.2021 11:45 Ответить
все на укладку тротуарной плитки! )
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14.05.2021 10:59 Ответить
Ща, народ только за огороды взялся...
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14.05.2021 11:08 Ответить
После отмены крепостного права, каждый крестьянин получил козу и надел. Но многие надели неправильно. Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5986
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14.05.2021 11:21 Ответить
"Досіть скігліті" - 2...😁
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14.05.2021 11:03 Ответить
Наконец-то что-то дельное сказано.
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14.05.2021 11:03 Ответить
главное - никто и не догадывался.
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14.05.2021 11:06 Ответить
Ну лежать на диване и чесать пузо - тоже физическая активность... Тут нужна интенсивная физическая активность.
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14.05.2021 11:10 Ответить
Лежать - это физическая пассивность.
С интенсивной согласен.
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14.05.2021 11:13 Ответить
После болезни типа ковида или гриппа интенсивная физактивность нежелательна. Можно миокардит или перикардит заработать. Надо с месяц-другой ограничиться умеренными нагрузками.
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14.05.2021 11:35 Ответить
Почитав дописи Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2466
Почуття гумору у дописувачів не займати Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6289
А сміх і секс продовжують життя!
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14.05.2021 11:14 Ответить
О! Тогда может снова нужно закрыть стадионы, спортклубы и запретить соревнования!?
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14.05.2021 11:23 Ответить
Этот факт доказывает, что у власти идиоты!
Помните, как ловили мужика-спортсмена на пляже !?
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14.05.2021 11:26 Ответить
так что 450 уродов сидящих ровно на жопе могут загнуться от короны ????
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14.05.2021 12:17 Ответить
Не факт. Недавно умер физически активный знакомый в 42 года. Трое знакомых с соплями имеют положительный результат и не один раз даже и далеко не спортсмены.
Я думаю, что это все индивидуально течение болезни.
А вот что напрягает, так это то, что до сих пор нет протокола, что принимать больным в первые дни болезни, чтобы не навредить дальнейшему лечению!
Каждый врач советует принимать что то свое - короче отсебятина и нет Системы!
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14.05.2021 12:22 Ответить
Что-то коммунистами-завоняло, от этого Ляшка!!! Только коммунисты заставляли простой народ работать и днём и ночью, а сами в это время пьянствовали и *********!!
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14.05.2021 13:10 Ответить
 
 